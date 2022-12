Ünlü Amerikan dergisi Forbes, okuyucularına Türkiye'nin 100'üncü kuruluşunun kutlanacağı 2023 yılında kalkış yapması beklenen savaş uçakları ve insansız hava araçlarını tek tek aktardı.

Paul Iddon imzalı haberde, Kızılelma insansız uçağının ilk kalkış ve taksi testlerini geçen ay tamamladığını ve yüksek ihtimalle 2023'ün ilk aylarında havalanacağı bilgisine yer verildi.

Kızılelma, Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız hava aracı olacak.







Medyamızda genelde Bayraktar'ın gururumuz olan insansız hava araçları gündeme geliyor ama Milli Muharip Uçak (MMU), Hürjet, Göksungur ve Atak gibi yerli helikopter ve savaş uçakları da yapım aşamasında.

İşte bu uçakların Forbes'te detaylı bir şekilde açıklanması ülkemiz adına büyük prestij.

Forbes ayrıca Yunanistan'ı tedirgin eden yeni uçak gemisi TCG Anadolu'nun oynayacağı role de vurgu yaptı.

Haberde Hürjet'i özellikleri nedeniyle İtalya'nın M-346 Master ve Güney Kore'nin T-50 Golden Eagle'la aynı kategoriye sokuldu ve ülke dışında da talep görebileceği yorumu yapıldı.

TAI'nin geliştirdiği sesaltı drone Göksungur veya Şimşek'e de değinen Forbes, Mach 0.7 hızına çıkabilen insansız hava aracının hem istihbarat toplayabileceğini hem de ateş desteği sunabileceğini bildirdi.

Haberde ağır taarruz helikopteri T929 ATAK 2'nin birçok yerli üretim silahla donatılacağına da dikkat çekildi.

Bunlar arasında güdümsüz roketler, güdümlü uzun menzilli UMTAS tanksavar, Cirit 70 mm füzeleri ve havadan havaya füzeler var.







KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPAR

Bitmedi! Forbes, 2023 yılına yetişmeyen savaş uçaklarımızdan da bahsetti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) üreteceği TF-X milli muharip savaş uçağının ilk prototipi montaj hattında.

"Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacağı" iddia edilen prototipin 2025 yılında ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

İşte güçlü Türkiye vizyonu bu haberde gizli.

Bize İHA/ SİHA satmayan, üretiminde katkımız olan, parasını ödediğimiz F-35'lerimizi vermeyen, modernize edilmiş F-16'ları satmamak için hala direnen İsrail, Avrupa ve Amerika sayesinde yerli üretime geçtik.

Havacılık savunma sanayimiz çağ atladı. Ne demişler; "Kötü komşu ev sahibi yapar"!

Forbes'in Türkiye hakkında olumsuz haberlerini hemen öne çıkaran muhalif medya keşke bu habere de geniş yer verseydi!

Seçim yaklaşırken Türkiye'nin doğal gaz üssü olmasını istediğini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Putin, AK Parti il başkanı gibi çalışıyor" diye yazanlar, bu haberden sonra Forbes'i de yandaş medya ilan ederlerse şaşırmam.

***



MİRKELAM'IN HER KONUDA SESSİZ KALMASI

Yukarıdaki başlık Ekşisözlük'ten. Yine zekice esprili bir konu başlığı açmışlar.

Aslında bu espri, Cem Yılmaz'ın bir ara hemen hemen her toplumsal meselede görüş bildirirken, sonra birden frene basmasıyla başladı.

Ardından "Cem Yılmaz'ın doların yükselişine sessiz kalması", "Cem Yılmaz'ın sigara zamlarına sessiz kalması", "Cem Yılmaz'ın Berdan Mardini'nin çenesine sessiz kalması" gibi espriler yapıldı durdu.







Sanki her konu hakkında konuşmak zorundaymış gibi. Ama bu beklentiyi yaratan da kendisiydi!

Sahi bir Mirkelam vardı ne oldu ona derken Ekşisözlük'te bir kullanıcı Mirkelam'ı şu yorumla gündeme getirdi:

"Az önce Instagram hesabına baktım.

Adam geldi 50 yaşına hâlâ çocukça pozlar veriyor. Yahu arkadaş siz nasıl sanatçısınız? Kalkın bir iki kelam bir şeyler söyleyin. Ben konuşursam kimse takmaz ama sizler kitlelere hitap ediyorsunuz ses getirebilirsiniz.

Nereye kadar lay lay lom." Yanlış hatırlamıyorsam 2000'lerin başında Avrupa Birliğine uyum sürecinde kokorecin yasaklanması gündemdeyken Mirkelam, 'Kokoreç' şarkısıyla tartışmaya dahil olmuştu.

Şarkısı kokoreç severlerin marşı olmuştu. Sonra da Sabancı Ailesi'nden Aysen Sabancı ile seviyeli bir ilişkiye yelken açınca sessizliğe gömüldü.

Bence Mirkelam, sosyal medyada sürekli linç yiyen, hep tartışılan sanatçıları uzaktan çayını yudumlayarak takip eden, etliye sütlüye karışmayan sanatçıların piri olabilir!

Şaka bir yana aslında Mirkelam, ilk albümüyle çıtayı o kadar yükseğe koydu ki, bir daha o seviye çıkamadı. Albümde 'Tavla', 'Her Gece', 'Hatıralar' vs. birçok 'hit' şarkı vardı. Yeni nesil şarkıcılar ne albüm ne de 'hit' şarkı çıkarabiliyor.

***



BEKLENEN OLDU

Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kız çocuğunu imam nikâhı ile 'evlendirmesi' skandalı Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Twitter'da "6 yaşındaki bir kız çocuğunun yetişkin bir adamla evlendirilmesi korkunç bir olay!







Devlet bunun hesabını sormalı" diye yazmıştım.

Ve beklenen oldu, istismara göz yuman baba Yusuf Ziya Gümüşel ve istismarcı Kadir İstekli tutuklandı.

Bu olaydan sonra kanayan yaramız 'çocuk gelinler' konusunda toplum daha duyarlı olacaktır.

Umarım Gümüşel ve İstekli hak ettikleri cezayı da alırlar.

***



FİNALDE NE OLUR?

Dünya Kupası'nda Brezilya- Arjantin yarı finalinin olmasını çok istiyordum.

Bu yarı finalin futbol keyfi açısından zirve olacağını umuyordum ama beklentimi Hırvatistan yıktı.

Bu yüzden Hırvatistan'ın Arjantin'e yenilmesini keyifle izledim.

Peki, finalde ne olur?







Her şey olabilir. Fransa turnuvada hiç zorlanmadı. Tam kapasitesini ortaya koyacağı bir rakiple de karşılaşmadı.

Arjantin hem kadro kalitesi açısından hem de fiziksel açıdan Fransa'nın gerisinde ama tüm planları bozan 'bölüm sonu canavarı' Messi'ye sahipler.

Messi, arşivindeki eksik olan Dünya Kupası'nı da kazanıp Maradona efsanesini geçmek istiyor.

Ama Fransa'da da 'Yeni kral benim' demek isteyen Kylian Mbappe var.

Umarım finalde erken gol olur da ilk 45 dakika rölantide geçmez ve keyifli bir maç izleriz.

***



Altyazı

"Kendine zarar vermiş bir insana "Niye?" diye sorulmaz. Zaten birilerine anlatabilseydi zarar vermezdi." (Behzat Ç)