Bu gördüğünüz afiş, Fransa Elektrik Kurumu'nun tasarrufa davet kampanyasıyla ilgili.

Afişte şöyle deniyor:

"1 derece daha az iken herkes yine güzel uyuyor. Evinizde ısıtmayı 1 derece az ayarlarsanız yüzde 7 tasarruf sağlarsınız. Kombiyi kısıyorum. Kullanmadığım lambayı söndürüyorum. Elektrik tüketimimi akşam saatlerine kaydırıyorum."

Ülkemizde Avrupa'daki gibi enerji krizi yok ama tasarruf etmek hem ülke hem de aile bütçesine büyük faydası var.

Fransa, Almanya kadar zengin değiliz ama onlar gibi tasarruf yapmıyoruz!







Elektrik ve doğal gaz faturalarının yüksek gelmesinde, zamlar kadar olmasa da bilinçsiz enerji tüketiminin de etkisi var!

Devletimiz birçok dar gelirlinin faturalarını ödemesinde yardımcı olsa da, faturaları düşürecek en etkili yol tasarruf etmek.

Avrupa'da kamu binalarında, belediyelerin spor ve sosyal alanlarında bile enerji tasarrufuna gidildi. Gereksiz sokak aydınlatmaları vazgeçildi.

Öte yandan Türkiye'nin birçok şehrinde gece saat 02.00'de bile park ve bahçelerin aydınlatmaları açık!

Çok fazla elektriğimiz mi var?

Avrupa'daki gibi tasarruf tedbirleri alınsa elektrik tüketimi çok rahat düşer.







400 MİLYON TL!

Tasarrufu geçtik bizde ışık kirliliği var!

Ülkemizde genelde sokak lambaları, bina ve dış mekân aydınlatmalarında fazla elektrik kullanıldığı için ışık kirliliği yaşanıyor ve bundan kuşlar, ağaçlar, insanlar zarar görüyor. Neden yıldızları görmüyoruz diye kendimize soruyoruz ya onun da nedeni ışık kirliliği!

Türkiye nüfusunun yüzde 97,8'i ışık kirliliği altında yaşıyor ve nüfusun yüzde 49,9'u samanyolunu hiç görmüyor!

BIKA projesi raporuna göre kullanılmayan alanların aydınlatılması, kullanılan alanlarda gereğinden fazla aydınlatma yapılması gibi nedenlerle Türkiye'de yıllık 400 milyon lira değerindeki enerji boşa harcanıyor!

Peki, bizim elektrik şirketleri neden Fransa'daki gibi tasarruf kampanyaları yapmıyor?

Özel şirketler oldukları için mi?

Yanıtı çok basit: Tasarruf demek elektrik şirketlerinin kârının düşmesi demek!

Özel sektörde "Nasıl olsa devlet faturalara destek veriyor" anlayışı var.

Geçen yıl elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık devlet desteği sağlandı.

Tasarruf tedbirleri alınsaydı, halkı bilinçlendirecek kampanyalar yapılsaydı belki de 100 milyar lira tasarruf edilecekti!

Her şeyi devletten beklemek olmaz!

***



'EKMEK TEKNELERİNE SALDIRALIM'

İşten çıkarmalar, büyük reklam verenlerin geri çekilmesi, Elon Musk'ın saçma uygulamaları vs. Twitter'da büyük bir kargaşa yaşanıyor.

Öyle ki, rakipleri Twitter'ı gözüne kestirdi!

The New York Times'ın haberine göre, Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta'da geçen ay yapılan sanal bir ekip toplantısında Instagram'ın Twitter'ın yerini alması için ne yapılması gerektiğine dair beyin fırtınası yapıldı.

Kullanıcıların kısa mesajlar paylaşmasına olanak tanıyan "Instagram Notlar" adlı yeni bir özellik üzerinde epey konuşulmuş.

İddiaya göre bir Meta çalışanı, çevrim içi bir grup sohbetinde, "Twitter krizde ve Meta'nın büyüsünü geri kazanması gerekiyor. EKMEK TEKNELERİNE SALDIRALIM" diye yazmış!

'Çökelim' deseymiş, bizim mafya dizilerini izliyor derdim.







Ama 'ekmek teknelerine saldıralım' ifadesi de dikkat çekici.

Independent Türkçe çevirisinde hata olmaz herhalde.

Fotoğraf, video paylaşım odaklı Instagram'dan ayrıca Twitter olur mu? Olur ama ikinci bir cadı kazanına gerek var mı?

Her sosyal medya platformunun mantığı farklı. Instagram ve YouTube da TikTok da olmaya çalışıyor ama tutmuyor!

Uzmanlar Apple'ın IOS'a getirdiği yeni özellikle kullanıcılara izni alınmadan hedefli reklamlar gösterilmesini yasaklaması sosyal medya şirketlerini büyük zarara uğrattığını söylüyor.

Örneğin iPhone kullanıcılarının yüzde 75'i de bu izni vermemiş.

Böylece reklam gelirleri düşmüş ve en büyük zararı Meta görmüş.

Zaten Mark Zuckerberg, Eylül 2021'den bu yana servetinin yarısından fazlasını kaybetti!

Durum böyle olunca Meta'ya kurtlar sofrasında en zayıf kurt Twitter gözükmüş olabilir!

Kurtlar yiyecek bulamayınca daire çizip dolanırlarmış zayıf olan yere düşünce yerlermiş! O hesap!

Musk da Twitter'ın merkezine boşuna yatağını taşımadı!

Bakalım kaybeden kim olacak?

***



POŞET TAŞIMAK BİLE FAYDALI

Sidney Üniversitesi'nde 25 bin kişinin sağlık veri tabanı incelenerek yapılan yeni bir araştırmaya göre gün içinde yapılan birkaç dakikalık aktiviteler bile erken ölüm riskini yüzde 39 düşürüyor.

Eğer kilo vermede ciddi hedefleriniz yoksa spor salonuna gitmenize de gerek yok.







Oksijen'de yayınlanan habere göre çocuğunuzla oynamak, ev işleri yapmak, otobüsün peşinden koşmak, hatta alışveriş sonrası poşetleri evinize taşımak bile kısa ama yoğun egzersizden sayılıyormuş

Günlük birkaç dakikadan ortalama 11 kez bu faaliyette bulunanlarda ise ölüm oranı yüzde 48'e düşüyor!

En büyük tehlikelerden biri hareketsiz yaşam!

***



ENDİŞELENİN!

80 yaşındaki ABD'li yatırım gurusu Jim Rogers önemli bir uyarıda bulundu:

"2-3 yıl içinde yeniden ekonomik sorunlar yaşayacağız ve bunlar muhtemelen ömrüm boyunca görüp göreceklerimin en kötüleri olacak.

Çünkü çok fazla borç var. 2009'dan beri dünya çapında çok fazla borç birikti.







Yani bir dahaki sefere bir sorunumuz olduğunda, çok çok kötü olacak. O yüzden endişelenin."

Endişelen, endişelen nereye kadar?

Yani II. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanacak en büyük ekonomik kriz de bize mi denk gelecek?

Daha önce yaşadığımız krizler neydi peki?

Küresel Isınma, Kovid-19 salgını, ekonomik krizler vs. bu kısa ömrümüzde daha neler göreceğiz?

***



Altyazı

"İnsan büyüdükçe hayalleri küçülür mü baba?" (Babam ve Oğlum)