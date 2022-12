Babası Haydar Ulusoy'u geçirdiği trafik kazası sonrası kaybeden Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından cenaze törenine makyajlı katıldığı yönünde gelen eleştirilere sert bir yanıt verdi.

Ünlü model, "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah, elimde olan ojeyle, yüzükle, askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik!" dedi.

Ulusoy'un bu acılı günlerinde böyle bir tartışmaya maruz kalması gerçekten üzücü bir durum.

Öte yandan bu tartışma cenazede nasıl davranılması gerektiğini hatırlamamız açısından önemli.







■ Cenaze evinin sahiplerine gidip "Nasıl oldu, nasıl öldü?" gibi sorular sorulmamalı.

■ Cenaze evine yemek yemeye gidilmez! Pilav için karabiber, helva için tarçın isteyenler bile var! Cenaze evinde belli bir süre yemek pişmez. Mümkün olduğunca çevreden, akrabalardan yemek gelir. Ne yazık ki, insanlar acısını yaşayamadan yemek yetiştirme telaşına düşüyorlar. Pide dağıtılıyor vs. Cenazede en son akla gelecek şey yemek olmalı!

■ Bazıları da sanki arkadaşlarla buluşmak için cenazeye katılıyorlar. Uzun uzun sohbet ediliyor, gülenler oluyor vs. Oysa konuşmak, konu açmak zorunda değilsiniz!

■ Cenazeye oje, makyaj yapıp abartılı bir şekilde süslü gidilmemesi de gerekiyor.

***



MAFYANIN ELE GEÇİRDİĞİ SİTELER

İstanbul Esenyurt'ta ailesi ile kalan S.T.'nin evine giren hırsızlar, 200 bin TL değerindeki altın takılarını çaldı.

Durumu polise bildiren S.T. Esenyurt'ta kaldığı Özyurtlar Ntowers sitesinin yönetimine de kamera görüntülerini ve bilgi almak için gitti.

Ancak S.T. site yönetiminde dört kişi tarafından dövüldü! "Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü S.T. site sakinleriyle birlikte site yönetimini şikayet etmişti.

S.T.'yi döven dört kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Site sakinleri, iki sene önce usulsüzce seçimle gelen ve mahkeme kararına rağmen siteyi terk etmeyen kişilerin hukuksuzca aidat ve su parası toplamaya devam ettiğini öne sürüyor.







Mahkeme site yönetiminin aldığı kararları iptal edip 30 gün içinde yeniden toplantı düzenlenmesi kararını verdi. Ancak mahkemenin, haziran 2021'de verdiği kararlar hâlâ uygulanmamış. Site sakinlerinin hukuki mücadelesi devam ediyormuş!

Tam Kemal Sunal komedisi değil mi? Ama durum trajikomik.

Çünkü bu tarz mafyatik kişiler tarafından ele geçirilen birçok site yönetimi var.

Site yönetimlerini ele geçirmek mafyanın yeni iş alanı haline geldi. Büyük sitelerde yönetimi başta müteahhit firmanın kontrolündeki kişiler üstleniyor. Çünkü vatandaş yönetime girip uğraşmak istemiyor.

Sonrasında ise 'ev kirası kadar aidat' haberlerini okuyoruz!

Bazı daire sakinleri bu duruma isyan ediyor, bazıları umursamıyor.

Aradan yıllar geçtikçe rahatsızlık artınca daire sakinleri birlik olup yönetimi değiştirmeye çalışıyorlar, işte o zaman da dayak atma, baskı vs. devreye giriyor.

Örneğin aidatı ödemeyen daire sakininin arabasını sitenin otoparkına park etmesi engelleniyor, elektriği, suyu kesiliyor vs.

Haberdeki mahkeme kararının uygulanmama nedeni de büyük olasılıkla yönetim toplantısının yapılamaması. Çünkü mafya yönetim toplantısının yapılmasını da engelliyor. Ve aidat ödemeyenlere eziyet devam ediyor.

İşe S.T.'nin evi soyulmuş ama kamera görüntülerini alamıyor, üstüne dayak yiyor!

Her şey ilk yönetim planında başlıyor, öyle maddeler yazılıyor ki, mahkeme kararını uygulamak bile zorlaşıyor!

Büyük sitelerden ev alırken ya da kiralarken yönetim planını bulup okuyun. Aidatların gerçek tutarını öğrenin, komşularla konuşun.

***



İNGİLİZLERİN PENALTI KÂBUSU

İngilizlerin penaltı kâbusu devam ediyor. Harry Kane maçın sonlarına doğru penaltıyı atabilseydi maç uzatmaya gidebilirdi. Bu moralle belki de maçı kazanabilirlerdi ama yine olmadı.

İngiliz Milli Takımı, özellikle 1990 Dünya Kupası'ndan itibaren son 32 senede ya maç içindeki ya da maç sonundaki penaltı atışlarıyla kaybetti.

1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde penaltı atışlarında Batı Almanya'ya yenilmişlerdi. 1996'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde yine Almanya'ya penaltılarla kaybetmişlerdi.







1998 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından son 16 turunda Arjantin'e penaltılarda kaybettiler. EURO 2004'te ve 2006 Dünya Kupası'nda yine çeyrek finallerde bu sefer Portekiz'e karşı yine penaltılarda boyun eğdiler.

EURO 2020'de çok iyi oynadılar, finalde İtalya karşısına çıkmadan önce penaltı atışlarına çok çalıştılar. İngiliz gazeteleri günlerce penaltı atışlarıyla ilgili haberler yaptı ve yine penaltılarda finali kaybettiler.

Penaltı atmak beceri ve stres yönetimi ister! Ancak penaltı atışlarına çok çalışsanız bile işiniz biraz şansa kalıyor. Roberto Baggio, Harry Kane gibi usta penaltıcılar bile bazen atamıyorlar. Ama İngilizler için penaltı atışları büyük kâbus, adeta lanetlenmiş gibiler!

Futbol gerçekten garip bir oyun. Zamanla her takımın, her ulusun bir öyküsü oluşuyor. Penaltı atışları denince de ilk İngilizler akla geliyor!

***



AFRİKA'NIN İNTİKAMI MI?

İspanya'nın ardından Portekiz'i de deviren Faslar tıpkı bizim 2002'de yaptığımız gibi büyük bir mucizeyi gerçekleştirip yarı finale kaldılar.

Medyada Fas'ın bu başarısıyla ilgili "Afrika'nın intikamı" benzeri başlıklar atıldı. Oysa Fas takımın çoğunluğu Avrupa'nın büyük takımlarında oynuyor.

Çoğu Avrupa ülkelerinde doğup büyümüş.







Sevilla forması giyen Youssef En Nesyri, PSG'de oynayan Achraf Hakimi, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech ve Bayern Münih forması giyen Noussair Mazraoui gibi yıldızlar Fas'ı yarı finale taşıdı.

Fas'ın başarısı şansa değil.

Fas, altı kez Dünya Kupası'na katıldı.

Yenile yenile nasıl yenmesi gerektiğini öğrendiler. Katar'da turnuva boyunca sadece bir gol yediler. Öyle kale önüne otobüs çekip sadece savunma da yapmıyorlar. Sistemli bir savunma ve kontra atak anlayışları var.

Futbolcuların çoğu Avrupa takımlarında oynadıkları için Avrupa sistematiğini sahaya yansıttılar. Ve en önemlisi ölümüne mücadele ettiler.

***



Altyazı

"Siyasiler gerçeği örtmek, sanatçılar ise gerçeği göstermek için yalan söylerler." (V For Vendetta)