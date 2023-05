■ Muhalefet şimdi şu hesabı yapıyor: Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı 2,5 milyon.

■ İlk turda Sinan Oğan'ın 2 milyon 829 bin, Muharrem İnce'nin ise 238 bin oyu var.

■ Geçersiz oy sayısı 1 milyon 36 bin.

■ Oy kullanmayan kişi 8 milyon 429 bin.

■ 18 yaşına giren ve oy kullanacak 50 bin yeni seçmen var.

■ Umudu kaybetmeyelim, hesabı doğru yapalım ve kazanalım diyorlar. Çıkmayan candan umut kesilmez!

■ Peki, Oğan'ı destekleyenlerin tamamı Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Tahminler Oğan'ın yüzde 5'lik oy kitlesinin yüzde 2'sinin Kılıçdaroğlu'na oy vereceği yönünde. Belki agresif bir seçim kampanyasıyla bu oran yükselebilir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun 2 haftalık milliyetçilik performansına inanmayanlar da olacak.







■ Geçersiz oy kullananların kaçı hata yaptı? Protesto için geçersiz oy kullananlar da var! Peki, fikir değiştirirler mi?

■ Oy kullanmayanların yaklaşık 6 milyon 700 bini Türkiye'den.

Yurt dışında oy kullanmayan yaklaşık 1 milyon 729 bin kişinin ne kadarı oy kullanır? Onların arasında Türkiye'nin nerede olduğunu unutanlar da var!

■ Oy kullanmayanlar arasında "Hepsi düzenin partisi. Ben bu maskeli baloya dahil olmam" diyerek ikinci turda sandığa gitmeyecekler de var.

■ Oy kullanmayanlara kızılıyor ama zorunluluktan, adres değişikliğinden oy kullanmayanlar da var. Örneğin Türkiye'de 220 bin kişi 'gemi adamı cüzdanı'na sahip. Çoğu denizlerde.

Adam okyanusun ortasında nasıl oy kullansın? Bunun gibi oy kullanmayı engelleyen başka meslekler de var.

■ Ve elbette vurdumduymaz ve tembel oldukları için oy kullanmayanlar var.

■ Cem Uzan'a 112 bin oy veren, Uzan'ın oyunu 2018'e göre yüzde 0,21 artıran garip seçmen kitleleri de var! Neden, niçin oy verdiler acaba?

■ Her şeye rağmen sadece iki adaydan birine oy verileceği için ikinci turda hatalı oy sayısı düşer. 1 milyon 36 bin geçersiz oyun en azından yarısı doğru kullanılırsa bile seçimin kaderi değişir!







YENİ OYLAR KAPALI KUTU!

■ Son 21 yılda yüzde 88,92 ile katılım oranı en yüksek seçimi yaşadık. İstanbul'daki tekrarlanan belediye seçiminde katılan sayısı yüzde 83,88'den yüzde 84,44'e çıktı. İkinci turda katılım oranı yüzde 90'nı geçerse seçim öngörüleri değişebilir. Bu her iki taraf için de geçerli.

■ Dünya genelinde ilk turda kazananlar ikinci turu da kazanıyor ama son 20 yılda tam tersi sonuçlar da alındı. Örneğin 2021'de Ekvator'da ilk tur oyların yüzde 32,7'sini alan Andres Arauz, ilk turda yüzde 19,74 alan Guillermo Lasso'a sürpriz bir şekilde kaybetti.

■ 2019'da Uruguay'da ilk turda yüzde 40 oy alan Daniel Martinez, yüzde 29 oyu olan Luis Lacalle Pou'a kaybetti.

■ Daha yeni; 2 Nisan'da Karadağ'da ilk turda yüzde 35 ile birinci olan DPS'in lideri Milo Dukanoviç, oyu yüzde 29 olan Şimdi Avrupa partisinin adayı Jakov Milatoviç'e kaybetti. Üstelik Milatoviç oy oranını iki katına yüzde 58,8'e çıkardı!

■ Bakın burası önemli: Birçok ülke iki turlu seçime alışık. Hatta o kadar alışıklar ki, ilk turda hiç oy kullanmayıp, ikinci turda düzenli oy kullanan seçmen kitleleri var. Türkiye'de ise ikinci tur deneyimini ilk kez yaşayacağız!

■ Hep futbol hayata benzer deriz. Özellikle Türkiye'de güçsüz olan takımı tutmak gibi bir psikoloji var. Dünya Kupası'nda favorisi Almanya, Brezilya olanlar bir bakarsınız Arabistan'ın Kamerun'un kazanmasını isterler. Favori olmayanın kazanmasından haz duyma psikolojisini yabana atmamak gerek!

■ Bence ilk turda oy kullanmayan ya da birçok nedenden kullanamayıp ikinci turda sandığa gidecek olanlar öngörülemeyen, tam bir kapalı kutu!

■ Aslında ikinci turu kazanmanın formülü basit: Rehavete kapılmayan ya da tam tersi küsmeyen ve çok çalışan seçimi kazanır.

Ama bu basit formülü uygulamak; umutsuz olan ile rehavete kapılana ekstra motivasyon yüklemek zordur.

Sınavdan bir-iki alanı beş almaya, sınavdan 8-9 almanın keyfini çıkaranı 10 almaya ikna etmek gibi bir şey bu.

■ Özetle ilk deneyimler her zaman sürprize açıktır! Herkes hesabını buna göre yapmalı!

AKŞENER KAYIP!

Meral Akşener seçimden sonra kayıplara karıştı. Altı gündür konuşmuyor.

Evet, "Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz" dedi, Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkardı, masayı terk etti. Sonra geri döndü ve ilk turda haklı çıktı.

Peki, bir buçuk yıldır bu söylemi diretmenin ilk tura verdiği zararı hesaplayan var mı?







Akşener şimdi çıkıp "Ben haklıydım" dese, ikinci turu kaybetmenin sorumlusu ilan edilir. O yüzden susuyor ama saklanması da ikinci tura da zarar veriyor! Akşener'in bu tavrını bir işaret olarak görüp sandığa gitmeyen İyi Partililer de olabilir.

Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın oylarını kazanmanın peşindeyken evdeki bulgurdan da olabilir!

'U' DÖNÜŞÜ BAŞLADI

■ Muhalefetin her hamlesine gözü kapalı destek veren... Altılı Masa stratejisini sorgulamayan... Sorgulayanları da itinayla linç ettiren...

■ Önce Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını destekleyip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun profilini düşüren... Kılıçdaroğlu aday olunca da ona tam destek verip bu stratejiye karşı çıkanları sosyal medyada itibarsızlaştıran...







■ İktidarın her yaptığını gözü kapalı eleştiren... Hayat pahalılığı ve depremin AK Parti'yi götüreceğine kesin gözüyle bakan... Muhalif seçmende kesin kazandık algısı yaratan... Çok sayıda muhalif yazar, yorumcu ve sosyal medya fenomeni var.

■ İşte bu her şeyi bilen, kibirli kitle, muhalif seçmenin yaşadığı ilk tur travmasında en az Kılıçdaroğlu kadar sorumludur.

■ Gazetecilik doğruyu, gerçekleri söylemektir ama onlar kurguyu gerçek gibi sundular!

■ "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganın bile içi boş, etkisiz olduğunu şimdi, yeni söylüyorlar. Tüm söylediklerini ve yazdıklarını unutup tam tersini söylemeye başladılar.

■ Eğer ikinci turu Erdoğan kazanırsa bu kişilerin nasıl dümen kırdıklarını şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Yaşadıkları değişime inanamayacaksınız!

"Ve Dostoyevski'nin dediği gibi; gerçeğin, her şeyin üstünde, zavallı egoların bile üstünde tutulmasını isterim." (Yeraltı)