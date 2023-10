The Wall Street Journal gazetesi, Avrupa tatilinden dönen Amerikalıların tartıya çıktığında yaşadığı şaşkınlığı haberleştirdi:

Amerikalılar nasıl oluyor da tıka basa yiyip içip de ülkelerine kilo vererek dönüyor?

Haberde de belirtildiği gibi cevap basit: Tatildeyken daha fazla günlük adım atılıyor. Ve ABD'ye göre Avrupa'da yemekler daha sağlıklı ve daha az işlenmiş yiyeceklerden oluşuyor.







ABD'deki yetişkinler arasında kalorilerin yüzde 57'si aşırı işlenmiş gıdalardan gelirken, bu oran Avrupa'da yüzde 12.

ABD'li turistlerin Avrupa'da gittikleri ülkeler genelde İtalya, İspanya ve Fransa. Üçü de Akdeniz ülkesi.

'Mediterranean Diet' (Akdeniz Diyeti) dünyadaki en sağlıklı beslenme alışkanlığı olarak kabul ediliyor.

Akdeniz ülkelerinde fast-food, işlenmiş ve paket gıdaların yerini zeytinyağıyla yapılmış, sebze ağırlıklı besinler aldığı için hem yaşam kalitesi hem de yaşam süresi artırıyor.

Peki, bir Akdeniz ülkesi olarak Türkiye'de durum ne?

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022 verilerine göre Türkiye Avrupa'da obezitede ilk sırada yer alıyor.

Elbette yaşam şartları, stres, hareketsizlik vs. obezitenin birçok nedeni var.

Lakin yemek kültürü de önemli. Zeytin ülkesiyiz. Otun, sebzenin her çeşidine fazlasıyla sahibiz.

Sebze ağırlıklı çok geniş bir yemek yelpazemiz var ama obezite hızla artıyor.

Gerçekten çözüm bulmamız gereken trajik bir durum.

***



EVLİLİK DEĞİL, 'EV'LENMEK İSTEMİŞ!

Flaş... Flaş... Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edildi.

Ayrılık nedeni ise; Ceylan'ın evlilik hediyesi olarak ev istemesiymiş!

Daha birkaç gün önce Mehmet Ali evlilik teklifi etmişti, birlikte yüzükle poz vermişlerdi!

İddiaların doğru olmadığını da söyleyenler var.

Bu haber doğru mu bilmiyorum ama vatandaşın bu flaş ayrılık iddiasıyla ilgili yaptıkları yorumlar hem acımasız hem de eğlenceli. İşte onlardan bazıları:







"60 yaşındaki beyni gelgitli adamı 20 yaşındaki kız ne yapsın."

"Hem çapkın hem cimri ne bekliyordu ki..."

"Erbil'e katlanma bedeli."

"Kız EVlenmek istemiş zaten Mali anlamamış."

gençliğini vermiş, bu bir evi çok görmüş."

"Ne isteyecekti ya? Ne sanıyordu acaba kendisine aşık olduğu için evleniyor falan mı?"

"Amatör gold digger (altın arayıcısı). Evlenip boşansa ev alacak parası olurdu. Hata etmiş."

***



ATEŞ ÇEMBERİNİN ORTASINDA

Haritada son 30 yılda Türkiye'nin bulunduğu bölgede çıkan savaş, çatışma ve iç savaşları görüyorsunuz.







Bu haritaya en son Hamas'ın saldırısı ve İsrail'e bu saldırıya verdiği cevap eklendi.

Saldırı için "İsrail'in 11 Eylül'ü" tanımı yapıldığına göre bölgede uzun soluklu çatışmaların, hatta savaşların yaşanma ihtimali var.

Başta komşu ülkeler olmak üzere bölgemizde sürekli savaşlar yaşanıyor. Ülkemiz tam bir ateş çemberinin ortasında.

Ordumuz güçlü olmasa, dış politikada denge siyasetini başarıyla uygulamasak Türkiye de son 30 yılda savaşmak zorunda kalırdı!

***



TRAKTÖR TEKERİ!

Mustafa Sandal'ın son konserinde giydiği ayakkabıyı eleştirenler oldu.

Ünlü şarkıcıya "Oğuzhan'a mı özendin", "Bir ayakkabı vakası daha", "Ayakkabı diye kandırmışlar lastik bu" gibi yorumlar geldi.

Bence lastik değil, traktör tekeri!







Bazıları boyu yüksek gözüksün diye böyle büyük tabanlı ayakkabı giydiğini söylüyor ama Sandal'ın boyu 1,73. Kendi kuşağına göre ortalama bir boy. Yani boy kompleksine kapılmasına gerek yok. Tarkan da 1,73 ama o böyle yüksek tabanlı ayakkabı giymediği için yeni kuşağa göre boyunun küçük olması göze batmıyor. Elbette bir pop şarkıcısı modayı takip etmeli ama sanki traktör tekeri gibi ayakkabı giymek herkese yakışmıyor.

***



HEP BİR YOLUNU BULUYORLAR

İstanbul Esenyurt'ta bir grup, düğün konvoyunda yüksek ses nedeniyle trafik polisinden ceza yememek için ses sistemi olan arabayı çekiciye yükledi. Çekicideki araç yüksek seste müzik çalarak ilerlerken düğün konvoyu da trafiği kilitledi.







Yasada çekicinin üzerindeki araçtan yüksek sesli müzik yayını yapana ceza yoksa yandık demektir. Başka düğün konvoylarında bu yöntem kullanılır. Görüyorsunuz yurdum insanında çare tükenmiyor! Bizde parlak zekâ, yaratıcı fikir genelde kuralları çiğnemek ya da dolandırıcılık için devreye giriyor.

Keşke bu zekâ, faydalı işlerde kullanılsa.

***



MANİPÜLASYON YAPAN EMLAKÇILAR YANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından, emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin TL ceza kesildi.

Ceza kesilenler 1 Eylül'den bu yana verilen satılık emlak ilanlarında, ilanın yayımda olduğu dönemde fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yapanlar.

Bakanlık eylül ayından önce uyarıda bulunmuştu. Demek ki, bu kişiler ya uyarıyı duymadılar ya da önemsemediler.

Çevremden duyuyorum; bazı kötü niyetli emlakçılar çalıştıkları bölgedeki fiyatların yükselmesi için daire ya da işyerini ederinin çok üzerinde gösteriyormuş.







"Emlakçı alacağı komisyonuna bakar. Fiyatı çok yükseltirse daireyi satamaz" dediğinizi duyar gibiyim.

Ne yazık ki, bazı emlakçılar daire sahibinden istediği son fiyatı öğreniyor "Komisyon istemiyorum. İstediğin parayı alacaksın ama fazlasına satarsam kalan para benim" diyerek anlaşıyor.

Bazı emlakçılar da kendi sahibi olduğu dairenin fiyatını sürekli yüksekten gösterip o bölgede gayrimenkul fiyatlarının artması yönünde manipülasyon yapıyor.

Ticaret Bakanlığı geç de olsa doğru bir işe imza attı. Umarım denetimleri sıklaştırırlar!