Ünlü İngiliz Guardian gazetesi, 42 yıldır çalıştırdığı karikatürist Steve Bell'in işine son verdi.

Gerekçe ise; sanatçının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili çizdiği son karikatürün gazete yönetimi tarafından "anti-semitik" (Yahudi karşıtı) bulunması.

Bell'in çizdiği karikatürde Netanyahu Gazze Şeridi haritası üzerinden kendi midesini neşterle keserken görülüyor.

Çizim üzerinde ayrıca "Gazze sakinleri... Hemen şimdi defolun gidin" yazıyor.

Gazete yönetimi, karikatürü yayınlama kararını açıklarken çizimin William Shakespeare'in 'Venedik Taciri' isimli oyunundaki tefeci Yahudi Shylock karakterinin yarım kilo et repliğini anımsattığını açıkladı.

BBC'ye konuşan Bell ise yönetimin kararını ve sunduğu gerekçeye anlam veremediğini söyledi.

İddia edildiği gibi bu oyuna gönderme yapmadığını anlattı.







SEN MİSİN ÇİZEN!

Çiziminin David Levine'in eski ABD Başkanı Lyndon Johnson'ı Vietnam Savaşı üzerinden eleştirdiği karikatürden esinlendiğini de söyledi.

Bell, İngiliz medyasının en saygın karikatüristlerinden biri yalan söyleyecek hali yok.

Eğer Guardian'ın iddia ettiği gibi İsrail'in Gazze saldırısını 'Yahudi Shylock' karakteri üzerinden gördüyse de meseleyi efsane bir şekilde ince görmüş de diyebiliriz.

Yeri gelmişken 'Venedik Taciri'ndeki Shylock karakterinden bahsedelim:

Shylock, Hristiyan rakibi Antonio'ya borç veren ve borcun ödenmemesi durumunda ödemesini Antonio'nun bir pound ağırlığındaki et parçasını alarak yapılmasını ayarlayan bir Yahudidir.

İflas eden Antonio krediyi temerrüde düşürdüğünde, Shylock ondan bir pound et getirmesini ister.

Venedikli ve Yahudi bir tefeci olan Shylock, oyunun baş kötüsüdür.

Yenilgisi ve Hristiyanlığa dönüşümü hikâyenin doruk noktasını oluşturur.

'Shylock' zamanla argo İngilizce'de 'tefeci' anlamında kullanıldı.

İşin trajikomik tarafı Guardian, 1596 yılında yazılan oyundan yola çıkıp karikatüristini kovarken bir anlamda İngilizlerin gurur kaynağı Shakespeare'i antisemitist ilan etmiş oldu.

Elbette Yahudilere genel anlamda 'tefeci' demek haksızlık. Ayrıca Shakespeare, 'Shylock' karakterini tam kara kötülük olarak değil, gri tonlarda betimliyor! Yani tartışmaya açık bir karakter!

En acısı ise Bell'in "Guardian için bu konuyu 'antisemitik mecazlar' kullanmakla suçlanmadan çizmek artık neredeyse imkansız hale geliyor" demesi.

Görüyorsunuz 200 yıllık tarihiyle sadece İngiltere'nin değil dünya medyasının öncülerinden olan Guardian bile İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik yaptığı saldırılar eleştirilince basın ve fikir özgürlüğünü rafa kaldırıp 40 yıllık karikatüristini kovabiliyor!

Hatta dolaylı yoldan Shakespeare'i Yahudi düşmanı ilan ediyor!

***



YAYAYA KIZAN ŞOFÖR

Geçtiğimiz hafta İstanbul-Kadıköy'de yaya geçidi denetiminde ceza kesilen bir sürücü, yayanın kendisini görmediğini belirterek "Yaya keyfine göre gidiyor. Ben akşama kadar onu mu bekleyeceğim? Yayayı gördüm, yaya beni görmüyor" dedi, iyi mi?

Sürücünün şaşkınlığına bakarsak galiba hayatında ilk kez yaya geçidinden geçen birini gördü.







Durmuyor, bir de utanmadan bu duruma isyan ediyor!

Görüntülerde beni en çok hayrete düşüren ise yayaların hakları olmasına rağmen yaya geçidinden koşarak geçmeleri.

Haklılar, yaya geçidinden geçti diye yayaya kızanlar, ezip geçenler var!

Eğitim şart!

***



ZİZEK'E DE 'FİLİSTİN' DEDİRTMEDİLER!

Batı'nın kendi çıkarlarına karşı gelinince fikir ve ifade özgürlüğünü nasıl yasakladığını iyi biliyoruz.

Ukrayna savaşında Rusya'ya kültürel ambargo bile uygulamışlardı.

İtalya'da Bicocca Üniversitesi'nde sırf Rus yazar diye Dostoyevski üzerine verilecek dersi bile iptal etmişlerdi.







İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını savunacağız diye Batı Medeniyeti yine komik duruma düştü.

Almanya'da 75'inci Frankfurt Kitap Fuarı'nda Filistinli yazar Adania Shibli'ye verileceği duyurulan LiBeraturpreis Ödülü'nün törenini iptal etme kararının ardından fuarın açılış konuşmasını yapan filozof Slavoj Zizek kürsüde Filistin'in adını anınca susturulmak istendi.

Zizek "Filistin'i konuşmadan Ortadoğu'ya barış gelmez, Filistinlilerin de dinlenmesi gerekir" deyince katılımcılar konuşmasını böldü, bazıları salonu terk etti!

Özetle Filistinlilere kendilerini ifade etme hakkı bile tanımayan Batı medeniyeti, çağımızın en önemli felsefecilerinden Zizek'i bile susturmaya çalıştı.

***



HIRSIZ CANSIZ MANKEN

Polonya'nın başkenti Varşova'da 22 yaşındaki bir hırsız, cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kalmış.

Kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerinden hırsızlık yapmış.







Sıra dışı, akla hayale gelmeyecek bir yöntem ama sonunda yakalandığına göre bir şeyler ters gitmiş.

Hırsızın AVM'deki bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edilmiş. Hırsızdaki özgüvene bakar mısınız?

Herhalde yemeği fazla kaçırdı!

***



KOŞMAK DEPRESYONA İYİ GELİYOR

Hollanda'daki Vrije Üniversitesi'nden araştırmacılar, 16 haftalık bir süre boyunca iki tedavi seçeneği sunulan, depresyon ve/veya anksiyetesi olan 141 hastayı inceledi.

Koşu egzersizi yaptırılan gruptaki hastaların, 16 hafta sonra depresyon ve kaygılarının azaldığı görüldü.

Koşma, yürüme gibi egzersizlerinin endorfin hormonu salgılattığı ve insanları neşeli, rahat ve pozitif hissettirdiği biliniyordu.







Böylece koşmanın fiziksel ve ruhsal faydalarının yanı sıra depresyona karşı, antidepresanlar kadar etkili olduğu ortaya çıktı. Günümüzde insanoğlu daha az hareket ediyor. Spor yapmayı geçtim, temizlik, yemek yapmak, alışverişe gitmek gibi insanın hareket etmesini sağlayan günlük aktivitelerin oranı da azalmaya başladı.

Market alışverişini internetten yapıyoruz. Sıcak kahvesini bile internetten sipariş edenler var. Başta cep telefon olmak üzere ekran karşısında geçirdiğimiz süre hızla artıyor. Hâlbuki hareketsiz yaşam çağımızın en büyük sorunlarından biri!

Dünya nüfusunun yüzde 23'ü hareketsiz yaşam sürüyor ve bu durum tüm can kaybı nedenleri arasında 4. sırada yer alıyor.