TV tartışmalarının 'her konuda uzman' ünlüsü, avukat Ersan Şen'in, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda kolon kestikleri iddia edilen pastane sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu'nun avukatı olması tartışma yarattı.

Şen, "Binada ciddi müteahhitlik hataları var...

Temsil ettiğim insanların iddia edildiği gibi binanın yıkıma neden olmadığına inanıyorum. Dosyayı zorla almadım... Kalben ve vicdanen müvekkilimin masum olduğuna inanıyorum" diyor.

Öte yandan Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve altı aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu ise "Hazırlanan bilirkişi raporunda pastane sahipleri ile iç mimarları asli kusurlu bulundu... Ben sadece çocuklarım için değil 35 kişi için adalet mücadelesi veriyorum. Şen verdiği itiraz dilekçesine gerçekten inanıyor mu? Bu işin peşini bırakmam için bana para dahi teklif edildi. Ayrıca binanın yıkımına neden olan firariler nasıl hâlâ bulunamaz?" dedi.

Nurgül Hanım haklı, depremde on binlerce insanın ölümüne neden olanlar neden hâlâ bulunamıyor?

Örneğin 370 kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Mehmet Özat'ı AVM'de rahatça dolaşırken vatandaşlar yakaladı!

Pastane sahipleri madem suçsuz olduklarına inanıyorlar neden teslim olmuyorlar?

Nurgül Hanım'a para teklif edilmesi nasıl açıklanacak?

Hukukta 'masumiyet karinesi' ilkesi gereğince suçluluğu kanıtlanana kadar herkesin masum sayılması gerekir.

Savunma hakkı kutsaldır. Her zanlının bir avukat tarafından savunulması zorunludur. Şen davayı almasa, Baro zanlılar için bir avukat atamak zorundaydı.

Yani Şen'i mesleğini yaptığı için suçlayamayız.







PARA KONUŞUR!

Ancak Şen'i ekranlarda izleyen vatandaşlar şimdi "Kolon kesmekle suçlananları savunmaya ihtiyacı mı vardı? Kesin çok büyük para karşılığında bu işi kabul etti" diye düşünebilir ki böyle yorumlar yapılıyor.

Siz bakmayın ekranda atılan nutuklara, idealist söylemlere! TV'de ve sosyal medyada doğru, dürüst insan profili çizen, halk için hesap soran bazı ekran yüzleri için 'money talks' (para konuşur)!

Şen, ben arada böyle büyük paralı davalar alır, yine ekrana çıkarım diye toplumun balık hafızasına güveniyor olabilir.

Şen'in depremzedeleri savunmak yerine kolon kesmekle suçlananları savunmasının notunu halk verecektir!

Asıl tartışılması gereken; Şen'in TV programları ile avukatlık arasında birbirini besleyen bir yapı kurup kurmadığıdır!

Eğer Şen ekranda prim yapıp sonra da büyük suçlar işleyenleri savunup, büyük paralar kazanma derdindeyse TV yöneticileri de Şen'i ekrana çıkarmadan önce 40 kere düşünmeleri gerekir!

***



EN ETKİLİ TRİBÜN DESTEĞİ

İspanyol Real Sociedad taraftarı, 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Benfica takımına karşı oynanan maç öncesinde tribünlerden Filistin için yaptığı destek gösterisi bence bugüne kadar tribünlerde yapılmış en etkileyici gösteriydi.

20 taraftar beyaz önlükler giyerek ve yüzlerine maske takarak tribüne girerken, ilk olarak kanı sembolize eden kırmızı boyaları üzerine döküp sonrasında Filistin bayrakları açtı.







Real Sociedad taraftarı, ekim ayı ortasında Filistin bayrağı açtığı için bir taraftarının polis tarafından stadyum dışına çıkartılmasından sonra tepkilerini artırmış ve 21 Ekim'de oynanan Mallorca maçında kalabalık bir grup yine Filistin bayrağı açmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda İskoçya'nın koyu Katolik Celtic taraftarı da İsrail'i protesto etmişti.

Ne Türkiye ne de başka bir Müslüman ülkede İspanyol ve İskoç taraftarlarınki kadar etkileyici tribün gösterine şahit olmadık!

İsrail'i protesto eden Real Sociedad'lı taraftarların da aşırı solcu bir grup olduğunu da belirtmek isterim!

Oscar ve Nobel ödüllüler, Katolik ve aşırı solcu taraftarlar vs. İsrail her düşünceden, her ırktan insanların tepkisini çekiyor.

Eskiden ünlüler, Yahudi lobisinin 'kara listesi'ne girmekten korkardı, o korku eşiği aşıldı.

***



MEŞRU MÜDAFAA MI?

Alanya'da Ukrayna uyruklu Dmytro C., cipinde 36 bin Euro bulunan çantayı alıp kaçan tabancalı, motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla takip edip, çarparak öldürdü. Gözaltına alınan Dmytro C., adliyeye sevk edildi. Haberle ilgili "Oh iyi yapmış, ceza almamalı" gibi yorumlar yapıldı.







Belki dünya iki kötü insandan kurtuldu ama hukuk meseleye böyle bakmaz!

Bu olay sosyal medyada meşru müdafaaya girer mi diye de tartışıldı. Görüntülerde Ukraynalının hırsızları takip edip, ezdiği görülüyor. Peki, gaspa uğrayan Ukraynalı, "Hırsızların peşine düştüm. Tabancaları vardı, o kargaşada direksiyon hakimiyetini kaybettim ve çarptım derse" kurtulur mu? Bu soruların cevabını elbette mahkeme verecek. Gerçekten tartışmalı bir vakayla karşı karşıyayız.

***



ÖFKE BAŞARIYI GETİRİR!

yerinde öfkelenmek uygun bir tutum olarak görülmez. Haksızlığa uğrasalar da çalışanlardan duygularına hakim olmaları beklenir.

Ancak Amerikan Psikoloji Derneği'nin araştırması, neşe, üzüntü veya tarafsızlıkla karşılaştırıldığında genellikle öfkenin en iyi performansı ortaya çıkardığını gösterdi.







Aslında öfkenin dikkati ve odaklanmayı keskinleştirdiği ama aşırı öfkelenmenin insanların gelişimi açısından zararlı olduğu uzun zamandır biliniyordu.

Son araştırmalar ise öfkeyi kontrollü bir şekilde motivasyon aracı olarak kullanabilmenin başarıya büyük etkisi olduğunu gösteriyor.

Çünkü öfke vücuttan gelen ve harekete geçmemizi sağlayan en etkileyici sinyal olarak görülüyor.

Öfkeyi başkasına zarar vermeden motivasyona dönüştürebilenler büyük avantaj elde ediyor.

Yani öfkelendiğinizde bu güçlü duygudan nasıl faydalanabilirim diye düşünmekte fayda var.

***



Altyazı

"Ben ihtimallere oynamam. Adama oynarım." (Suits)