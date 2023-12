Geçtiğimiz çarşamba akşamı Keanu Reeves'in ABD'deki Los Angeles şehrinde bulunan evine hırsızlar girdi.

Hırsızlar, ünlü aktörün hiçbir eşyasına dokunmayıp sadece silahını çaldılar, iyi mi?

O sıra da Reeves, Continental Otel'de takılıyorsa 'John Wick 5' filmi geliyor demektir!

Reeves'in köpeği de öldürüldüyse büyük sıkıntı!

Biliyorsunuz Reeves'in başrolünü oynadığı 'John Wick' serisinde her şey köpeğin öldürülmesiyle başlamıştı. Dört bölümlük seride John Wick, 439 kişiyi öldürdü!







Olay gerçekten enteresan! En iyi dövüşen, aksiyon filmlerinin kralının evine gir ve sadece silahını çal! Bu nasıl psikopatlıktır?

Yoksa bir mesaj mı vermek istediler!

Polisler bu esrarengiz hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmada elde edilen ilk bulgulara göre hırsızlar bu girişimi planlamış ve koordineli hareket etmiş.

Reeves ile karşı karşıya gelmemeye çok dikkat ettiler öyleyse!

Şaka bir yana Reeves, filmlerinde birçok sahnede dublör kullanmıyor ve normal hayatında da ateşli silahlara büyük ilgisi var!

Yani hırsızlar da fazla cesur çıktılar. Belki de çıkan haberle birlikte çaldıkları silahın fiyatının yükseleceğini hesaba kattılar!

***



4X4 ARAÇLARIN PARK ÜCRETİ ARTSIN MI?

Paris Belediyesi SUV ve 4x4 araçların şehrin içindeki otopark ücretlerini üç katına çıkarmayı planladığını açıkladı.

Yani hava kirliliği ve iklim değişimiyle mücadele etmek için zengin sürücüleri hedef alıyor.

4 Şubat'ta referanduma gidecek olan Parisliler, tasarıya onay verirlerse SUV ya da 4x4 araç park etmenin bir saatlik ücreti 18 Euro'ya çıkacak. Ancak bu uygulama Paris sakinlerinin otoparkları için geçerli olmayacak.

Paris referandumla scooter'ları yasaklayan ilk Avrupa başkenti olmuştu.

Bence Paris halkı, SUV ve 4x4 araç sahiplerine de cezayı keser!

Daha önce de bu konuya dikkat çekmiştim. Türkiye'de şehir içi trafikte 4x4 SUV, jip, pikap araç kullanımı fazla.

Elbette bu araçları güvenli olduğu için kullananlar da var. Ancak fiyatı, vergisi, yakıt tüketimi fazla olan bu araçlar genelde prestij ya da gösteriş için kullanılıyor.







Ama bu araçlar şehir merkeziyle uyumlu değiller. Hantal oldukları için kaza potansiyelleri yüksek!

Paris'te olduğu gibi elektrikli SUV'lar ve gerçekten büyük bir otomobile ihtiyaç duyan geniş aileler, bu düzenlemenin dışında tutulabilir.

Ancak tek başına koca jip, SUV ya da arazi aracına binerek trafiği ve hava kirliliğini arıtan, fazla karbon salınımıyla küresel ısınmaya neden olan birinin fazla otopark ücreti ödemesi daha adil olabilir.

Bu yazdıklarım spesifik, küçük mesele gibi gözükebilir.

Lakin küçük sorunlar büyük sorunları doğuruyor! Örneğin havayı daha çok kirleten araçlar kanser oranını da artırıyor.

Egzoz gazının kansere yakalanma oranını artırdığı kanıtlandı. Öyle ki, ana rahmindeyken ya da bebekken egzoz gazlarının yoğun olduğu yerlerde yaşayan çocukların, 16 yaşına kadar kanserden ölme riski 6 kat daha fazla!

***



BİTKİSEL BESLENME FARK YARATIYOR

Vegan beslenme, çocuklara önerilmiyor ama yetişkinler içinde de sağlıklı mı, aşırıya kaçıldığında zararlı mı diye çok tartışılıyor.

Galiba bu tartışmaya son noktayı koyacak araştırma Stanford Üniversitesi'nden geldi.

Bilim insanları 22 çift sağlıklı tek yumurta ikizi denek olarak kullandı.

Oksijen'de yer alan habere göre; her iki gruba da sebze, baklagiller, meyve, kuruyemiş ve tohum içeren sağlıklı diyetler verilirken, ikizlerden her birinin sağlıklı kabul edilen miktarda et tüketilmesine izin verildi, diğeri ise tamamen bitki temelli beslendi.







Denemenin ilk dört haftasında iki gruba da kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinden oluşan üç öğünlük özel menü sunuldu, ayrıca hangi atıştırmalıkları yiyebilecekleri katı kurallara bağlandı. İkinci dört haftada ise ikizlerden 'kurallara bağlı kalarak' gıda alışverişlerini kendileri yapmaları istendi ve onlara "Doyana kadar yiyin" denildi.

İki aylık denemenin sonunda iki grubun da kardiyovasküler sağlığında iyileşme görülse de tamamen bitki temelli diyet uygulayan grup daha fazla ilerleme sağladı. Açlık insülin seviyeleri yüzde 20 azaldı, düşük yoğunluklu lipopretin kolesterol (LDL-C) seviyeleri de düştü.

Diyette et tüketenlerin LDL-C seviyeleri 116.1'e gerilerken, tamamen vegan beslenenlerde 95.5'e düştü. Yani et tüketen grup da sağlıklı beslendi ama sonuçta vegan beslenenlerin sağlık değerleri her açıdan daha iyi çıktı.

Ayrıca araştırmacılar bitkisel beslenmenin faydalı bağırsak bakterilerinin artmasını ve vücutta yaşlanmayı yavaşlatan telomerlerin kaybı konusunda fayda sağladığını belirtiyor.

Vegan ya da vejetaryenler için en zengin mutfağa sahibiz. Aslında tamamen vegan ya da vejetaryen olmaya da gerek yok.

Etten vazgeçmeseniz bile bitkisel ağırlıklı beslenerek daha sağlıklı yaşayabiliriz.

***



ÖMRÜNÜZDEN 9 YIL GÖTÜRÜYOR!

Çalışkan olmak, çok çalışmak önemli bir erdem ama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çok çalışanlara uyarıda bulundu!

DSÖ'ye göre yılda 398 bin kişinin haftada en az 55 saat çalışmasının bir sonucu olarak inme ve 347 bin kişinin de kalp hastalığı nedeniyle öldüğünü tahmin ediyor.







DSÖ'ye göre hükümetler, işverenler ve çalışanlar işçi sağlığını korumak için zorunlu fazla mesaiyi yasaklayan ve çalışma süresine azami sınır getiren yasaları çıkarabilirler.

Eğer çok çalışıyorsanız bireysel olarak önlem almanızda fayda var!

Çünkü araştırmalara göre haftada 55 saat ve üzerinde çalışmak, 35-40 saat çalışanlara kıyasla ömürden yaklaşık dokuz yıl götürüyor!

Kalp, felç, kanser ve solunum hastalığı risklerini de artırıyor!

***



Altyazı

"Yıllarca onca insanı gözlemledin; peki bir şey öğrendin mi?

- Öğrendim... Herkesin tek başına öldüğünü öğrendim." (Person of Interest)