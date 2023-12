Time dergisi, 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) olarak ünlü pop şarkıcısı Taylor Swift'i ilan etti.

2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 2021'de Elon Musk, 2020'de ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi gerçekten büyük etki yaratan kişiler yılın kişisi seçilirken, bu yılki Swift tercihi etki açısından hafif kaldı.

Swift hayranları darılmasınlar. Elbette o da değerli bir sanatçı ama 2023 yılında yer yerinden oynamışken bir pop şarkıcısının, Time'nın merakla beklenen kapağında yer alması sürpriz oldu.

Gerçi bu yılki adaylar da garipti. Hollywood grevine imza atan oyuncular ve yazarları 'yılın kişisi' seçerek bir ABD iç meselesi, dünya meselesi yapılamazdı. Ayın şekilde 'Barbie' filmi de hafif kaçardı.







Diğer adayları da ortak fikir birliğine varılamayacak kişilerdi:

Yıllarca tahtı bekledi diye Kral III. Charles, tartışmalı kararlar alan Trump davası savcıları, enflasyonla mücadelede ediyor diye ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell da yılın kişisi seçilemezdi.

Time bazen negatif etki yapanları da yılın kişisi seçiyor.

Çünkü seçilen kişi, grup ya da konsept iyi, kötü ya da güçlü olmak zorunda değil.

Önemli olan o kişinin yarattığı etkinin yansıması.

Bu noktada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 2023'e tam anlamıyla damga vuramadıkları için seçilmediklerini düşünüyorum.

Benim favori adayım OpenAI CEO'su Sam Altman'dı. 2023'e asıl damgasını vuran Altman'ın başını çektiği yapay zeka teknolojisiydi. Bence ChatGPT'nin yaratıcısı Altman, kurduğu şirketten kovulunca son anda yılın kişisi olmayı kaybetti.

Özetle böylesine güçsüz adaylar arasında son albümleri tuttu, dünya turnesi başarılı geçti, serveti 1 milyar dolara ulaştı diye 33 yaşındaki pop şarkıcısını yılın kişisi seçtiler, iyi mi?

Bari Swift'in biraz politik duruşu ya da dünya meselelerine dair (göstermelik değil!) gerçek bir duruşu olsaydı. Bunlar da yok!

Servetinin 1 milyar dolara ulaşmasını gerekçe gösterip Swift'i Elvis Presley, Michael Jackson ve Madonna gibi müzik ikonlarının arasına soktular!

Elvis ve Swift'in aynı kefeye konması şaka gibi.

Kapakta Swift ve kedisi çok tatlı gözüküyorlar ama Times'ın '2023 yılın kişisi' tercihi derginin en zayıf kapaklardan biri olarak tarihe geçecek.

***



'PUFF BAR' YASAKLANMALI

Fransa Ulusal Meclisi'nde, 'Puff Bar' olarak da bilinen, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayan tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Çünkü tek kullanımlık elektronik sigaraların kullanımı özellikle 18 yaş altı gençlerde hızla artıyor.

Türkiye'de de benzer bir sorun var.







Elektronik sigaralar, hem sigaraya başlama yaşını düşürüyor hem de bağımlılığı artırıyor.

En büyük tehlike ise 'Puff Bar'ların sigaralar kadar zararlı olmadığı, sigarayı bırakmaya teşvik ettiği iddiaları.

Birçok araştırma elektronik sigaraların zararlarını tek tek ortaya koydu. Elektronik sigaralardan çıkan buhar, akciğeri koruyan hücreleri öldürüyor.

Meyve aromaları ve renkli tasarımlarıyla gençler arasında giderek popüler hale gelen 'Puff Bar'lar Türkiye'de de tamamen yasaklanmalı!

'Puff Bar'lar, sigara bağımlılığına karşı yürütülen bütün politikaları, yasakları da anlamsız bırakıyor. Çünkü gençler bu 'zehri', şekerli, hoş kokulu, zararsız oyuncak gibi görüyorlar!

***



'HARA HACHİ BU'!

Artık 70 yaşı geçmek sıradan oldu. 80'li yaşları sürenlere maşallah diyoruz. Bir de 100 yaşını geçen 'süper yaşlılar' var. Çoğunluğu Japonya'da yaşıyor.

Ve bu 'süper yaşlılar'ın yaşam öykülerini toplayan LongeviQuest adlı bir de kurum var.

Bu kurumunun başkanı Yumi Yamamoto, Japonya'nın 'süper yaşlılarının' uzun yaşam süresine katkıda bulunan ortak özellikleri Business Insider'a açıkladı.







Birinci orta özellikleri 'hara hachi bu'! Japonca'da sadece yüzde 80 oranında doyana kadar yemeniz gerektiğini söyleyen bir deyiş bu.

Yani süper yaşlılar her yemeğin sonunda midede biraz boşluk bırakıyorlar.

İkinci özellikleri ise 100 yaşından sonra çalışmaya devam etmek ya da her gün üzerinde çalıştıkları bir iş ya da hobilerinin olması.

Bir diğer özellikleri ise hayatın her alanında aşırıya kaçmamak.

Örneğin Japonya'nın en yaşlısı Kane Tanaka 119 yaşında ama Coca-Cola'yı çok seviyor. Ancak günde sadece bir şişe içiyor! Hiç aklınıza gelir miydi bu?

Bence hayatın sihirli sözcüğü 'denge'. Keyif aldığınız kötü alışkanlıklarınız olabilir ve bunu kendinize zarar vermeden, aşırıya kaçmadan yapabilirsiniz.

Süper yaşlıların diğer ortak özellikleri ise hareketli bir yaşam sürdürmeleri ve disiplinli olmaları.

Son ortak özellik ise hepimizin bildiği ama kolay kolay üstesinden gelemediği stres! 100 yaşını geçen insanların çoğu çok stresli bir yaşam sürmemişler ya da bunaltıcı ortamlardan kaçmayı bilmişler.

***



JAPONYA NE YAPMAK İSTİYOR?

Kısa bir süre önce Japonya'nın PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmasına hem tepki göstermiş hem de anlam verememiştik.

Dün Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, PKK'nın, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı'nın (PSIA) terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıkladı.







PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın listeye eklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur" denildi.

Ben bu açıklamadan güncelleme sırasında hata yapıldığını anladım. Böylesine önemli bir listede güncelleme hatasının nasıl yapıldığını ise hiç anlamadım!

Umarım belki gündeme gelmez, fazla tepki çekmez diye listeden çıkarıp, sonra tepki görünce listeye almak gibi bir olay yaşanmamıştır!?

Sonuçta PSIA'nın terör listesine girip çıkmak çocuk oyunu değil!

***



Altyazı

"Bu savaşı kazanamayız.

-Kazanmak zorunda değiliz, savaşmak zorundayız." (Cesur Yürek)