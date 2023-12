Ne yaparsak yapalım hacker'lar, cep telefonu ve bilgisayarlardaki bilgileri ele geçirmeyi başarıyorlar.

Peki, bunu nasıl yapıyorlar? Ya da biz kullanıcıların hataları neler?

İşte bu sorulara ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan güvenlik danışmanı ve aynı zamanda profesyonel bir hacker olan Keiran Burge yanıt verdi. Sputnik sitesi de bu röportajı derledi.







Burge'ye göre, her şeyden önce cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vs. cihazınızın en son yazılımla güncel olduğundan emin olmalıyız. Çünkü bu, bilgisayar korsanlarının bir saldırı hazırlarken dikkat ettikleri ilk şeylerden biri.

Burge "Yazılım güncellenmişse, bunun nedeni muhtemelen bir güvenlik sorunu olmasıdır. Yazılımınızı güncellemediyseniz, hacker'lar içeri girip gerçekten hassas bilgileri çalabilir ve hatta bazen yazılımın kontrolünü ele geçirebilirler" diyor.

Burge'nin ikinci uyarısı ise; aynı şifreyi tekrar tekrar kullanmayın! Çünkü bilgisayar korsanları en çok kullanıcıların aynı şifreyi kullanmasından faydalanıyor. Eğer şifrenizi yazdığınız site hack'lenirse o şifre başka hesapları ele geçirmek için de deneniyor!

Burge'nin dikkat çektiği bir diğer konu ise çevrim içi ortamda ne kadar bilgi paylaştığınızla ilgili: "Kişisel düzeyde, insanların günlük faaliyetlerinde düşünmeleri gereken en önemli şeylerden biri, çevrim içi ortamda ne kadar bilgi paylaştığınızdır."

Özetle dolandırılmamak için aynı şifreleri kullanmıyoruz. Evet, kafamız karışıyor. Birçok kart var ama şifreleri belli aralıklarla değiştirmemiz gerekiyor.

Ve sosyal medyada kişisel bilgi paylaşmamaya ve elektronik cihazlarımızı güncellemeye dikkat ediyoruz!

***



HERKES FENOMEN!

Sosyal medyada "İstanbul- Esenyurt'ta 'Yakışıklı güvenlik' ve 'Xorto' adıyla tanınan sosyal medya fenomenleri hayranlarıyla buluştu. İki grup arasında çıkan kavgada sopalar havada uçuştu" diye bir haber gördüm.

Demek ki, 'Yakışıklı Güvenlik' Esenyurt'un güvenliğini sağlayamamış!







Bu iki fenomeni de ilk defa görüyorum. Ne yapmışlar diye Google'a baktım, tahmin ettiğim gibi; 'Yakışıklı Güvenlik', TikTok'ta arabesk rap söylüyor. Xorto ise TikTok'ta komiklikler yapıyor.

Memlekete kime sorsan fenomenim diyor zaten!

Bu ikili, 18 yaş altı çocukları birbirine kırdırarak herhalde etkileşim kastılar.

TikTok bu ülkenin IQ seviyesini gerçekten düşünüyor.

***



YILIN EN İYİ 10 FİLMİ

Yeni yıl yaklaşırken 2023 yılının 'en iyileri' listeleri de yayınlanmaya başlandı. The New York Times (NYT) editörleri de yılın en iyi 10 filmini seçmiş.

NYT editörleri, yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun yer aldığı 'Killers of the Flower Moon'u yılın en iyi filmi seçti. 1920'lerde Oklahoma'da Osage Ulusu'na karşı işlenen vahşi cinayetleri konu alan filmin, ülkemizde sadece 81 bin izleyiciye ulaşması düşündürücü!







Listede ikinci sırada Christopher Nolan imzalı 'Oppenheimer' var. Başrollerinde Cillian Murphy ve Emily Blunt'ın oynadığı film, atom bombasının geliştirilme sürecini anlatıyor. Türkiye'de büyük ilgi gören ve tam 1 milyon 704 bin kişi tarafından izlenen film, Oscar'ın da en büyük favorisi.

Üçüncü sırada ise Frederick Wiseman'ın yönettiği öyküsü Michelin yıldızına sahip olan bir Fransız restoranında geçen 'Menus-Plaisirs - Les Troisgros' filmi yer alıyor.

Listede diğer filmler ise şöyle sıralanıyor; 4-'Occupied City' (Yönetmen: Steve McQueen), 5- 'A Thousand and One' (Y: A. V. Rockwell), 6- 'Asteroid City' (Y: Wes Anderson), 7- 'May December' (Y: Todd Haynes), 8- 'Showing Up' (Y: Kelly Reichardt), 9- 'Orlando: My Political Biography' (Y: Paul B. Preciado), 10-'Stonewalling' (Y: Huang Ji and Ryuji Otsuka).

Bu listeler meraklıları için önemli. İnsanlara 2023'de kaçırdıkları birçok eseri keşfetme şansı tanıyor.

Sinemaya meraklıysanız bu listede izlemediğiniz filmleri mutlaka izlersiniz diye tahmin ediyorum.

***



EN NEFRET EDİLEN KARAKTERLER

Sinema ve dizi anketleriyle tanınan ünlü Ranker sitesinde en nefret edilen 20 dizi karakterini belirlemek için bir anket düzenlendi.

25 binden fazla kişi katıldı ve 230 bini aşkın oy verildi.

İşte ilk 10: 1. Joffrey Baratheon (Game of Thrones), 2. Ramsey Bolton (Game of Thrones), 3. Shou Tucker (Fullmetal Alchemist), 4. Rachel Berry (Glee), 5. The Governor (Vali) (The Walking Dead), 6. Todd Alquist (Breaking Bad), 7. Livia Soprano (The Sopranos), 8. Cersei Lannister (Game of Thrones), 9. Caillou (Caillou), 10. Ed Peletier (The Walking Dead).

Hem tahmin edilebilir hem de sürprizleri barındıran bir liste olmuş.







İlk 20'de Petyr Baelish ve Roose Bolton karakterleri de yer alıyor. Yani 'Game of Thrones' en çok kötü karakteriyle listeye damgasını vurmuş.

Bu diziyi efsane yapan özelliklerinden biri de kötü karakterleri değil miydi zaten.

Joffrey'yi canlandıran Jack Gleeson'ın, tüm dünyanın nefretini üzerine çektikten sonra oyunculuğa ara verip felsefe eğitimine devam etmesi onun ne kadar kaliteli bir sanatçı olduğunu gösteriyor.

Ama bana sorarsanız kurbanın üzerinde Stockholm Sendromu yaratan Ramsey Bolton daha üstün bir kötüydü. Breaking Bad'den Skyler White da 17. sırada yer almayı hak etti doğrusu!

Ülkemizde de bir dönem popüler olan 'Caillou' çizgi filminin başkarakterinin dokuzuncu sırada yer almasını şaşırtıcı bulabilirsiniz, bana sorarsanız o yeri sonuna kadar hak ediyor.

Onun kadar mızmız, sinir bozucu bir çizgi karakter hatırlamıyorum.

Çocuklarım seviyor diye ona senelerce katlanmak zorunda kaldım!

Bence bu listenin birincisi dizi tarihinin en temiz görünümlü, en kibar, en psikopat karakteri Todd Alquist.

Alquist'i hayat veren Jesse Plemons genelde canlandırdığı sıra dışı kötü ya da sıkıcı karakterlerle büyük oyuncu olduğunu kanıtladı. Kötü karakterleri sağlam olan dizi reytinglerde yenilmez!

Keşke bizim dizi sektörü için de böyle anketler düzenlense.

***



Altyazı

"İnsanlar artık gerçeği bilmek istemiyor. Öyle ki, gerçek fazla kirli uykuları kaçırıyor." (Safe House)