Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi'nin düzenlenmesine olanak sağlayan kararından sonra Türkiye'den dört büyükler, bu lige katılmayacaklarını açıkladılar!

Yani ileride pazarlık payı olarak kullanabilecekleri bir haktan vazgeçtiler!

Bu ne acele yahu?

Şampiyonlar Ligi'ne dört takım yollayan İngiltere, Almanya, İtalya liglerinden takımların, Avrupa Süper Ligi'ne katılmamasını anlarım. Ama tek bir takımın eleme maçlarını geçerek zar zor katılabildiği Türkiye'den dört büyüklerin bu oluşuma "Hayır" demelerini anlamak mümkün değil!

Ülke puanlarına göre katılım bir aldatmacadır. Şampiyonlar Ligi, Avrupa'daki beş büyük ligin takımlarının hayrına çalışan adaletsiz bir organizasyondur.

Bu organizasyonda en çok dev kulüpler kazanır ve böylece takımlar arasında bütçe uçurumları oluşur.







Evet, Real Madrid ve Barcelona'nın başını çektiği Avrupa Süper Ligi, büyüklerin daha çok kazanması için hayata geçirilmeye çalışılıyor. Lakin emekleme aşamasındaki bu organizasyona destek vermek ilk kurulduğu gün Google, Facebook, Apple'dan hisse almak gibi bir şey.

Artık Çin ve Hindistan'daki Real Madrid taraftarının İspanya'dan fazla olduğu global bir dünyada yaşıyoruz.

Bugün olmasa bile gelecekte az da olsa NBA'ye benzeri bir oluşuma doğru gidiliyor!

Gelecek, Avrupa Süper Ligi'nde!

20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecek.

Bir Türk takımı için üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılması neredeyse imkânsız! Katılsanız bile sistem o kadar adaletsiz ki, küçük bütçeli takımların üst turlara çıkmaları düşük ihtimal.

Oysa şimdi Avrupa Süper Ligi'ni desteklerseniz sürekli bu ligde kalabilirsin!

Şu an bu ligi Real Madrid, Barcelona ve Juventus destekliyor. Yani daimi üye olmak için 12 yer boşta şu anda.

En kötü ihtimalle her yıl Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi devlerle lig usulü oynama ihtimaliniz var! Bu lige başka büyükler de katılacak!

Gerçekten aklım almıyor! Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu ligin kurucu takımları arasına girme şansı var! Büyük balığı kaçırıyorlar!

***

ZORBAY KÜÇÜK YURT DIŞINA ÇIKMASIN!



Hakem Zorbay Küçük, Kayserispor-Fenerbahçe maçında Fred'e, "Niye buna faul çalıyorsun? S..tir aptal hakem" dediğini iddia ederek kırmızı kart gösterdi. Ve Fred üç maç ceza aldı!

"İddia" diyorum çünkü Küçük'ün doğruyu söylemediği konusunda şüpheler var.

Brezilyalı oyuncu ise hakeme sadece "Bu aptalca bir faul" dediğini iddia ediyor.

Eğer bu cümlenin arasına da "F.ck off" kelimesi yerleştirdiyse Fred'in "Git işine, bu aptalca bir faul" demiş olma ihtimali de var.

Evet, "F.ck off"un küfür olmayan anlamları da var!

Elbette Fred'in de doğruyu söylemediğini iddia edebilirsiniz!

Ama Küçük'ün toplamda 10 Fenerbahçe karşılaşması yönettiği ve son üç yılda altı 'sarı lacivertli' futbolcuya kırmızı kart göstererek rekor kırması da enteresan!







Küçük'ün İngilizcesinin yetersiz olduğu konuşuluyor. Eğer bu doğruysa "F.ck off" kelimesini de doğru anlamamış olabilir!

Fred, daha önce İngiliz Manchester United takımında oynuyordu.

İngiltere'de yaşayanlar bilir. İngilizler'in her üç kelimesinden biri "F.ck off" dur.

Bu bağlaç gibi kullanan kelime genelde Türkçe'ye "S.tir git" diye çevriliyor ama uluslararası alanda "Git işine", "Hadi ya", "Bak işine", "Kahretsin" diye de çevirenler var.

Örneğin Amerika, İngiltere, İskoçya, İrlanda başta olmak İngilizce konuşulan ülkelerde sadece "F.ck off" diyen bir sporcu oyundan atılmaz.

Yani "F.ck off", "Git işine" gibi bir isyan sözü olarak kabul edilir.

TFF "F.ck off" sözüne bir standart getirmeli. Kart gösterilip, gösterilmeyeceğine karar vermeli.

UEFA yetkililerine de bir uyarı da bulunacağım; eger Zorbay Küçük, İngiliz, İskoç ya da İrlanda'dan bir takımın maçına görevlendirilirse o maç yarıda kalır!

***

MUHALİF MEDYA NEDEN DESTEKLEMİYOR?



Benim gibi 'Dijital telif yasası çıkmalı' diye ısrarla yazan başka köşe yazarı yok galiba.

Medya böyle zarar etmeye devam ederse gelecekte daha çok gazete ve internet sitesi kapanabilir.

Dünyada reklam pastasını ele geçiren Google, Meta gibi internet devleri, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki medya kuruluşlarına ürettikleri içeriği kullanmak için telif ödüyor!

Yıllarca medya içeriklerini ücretsiz kullanıp büyüyen internet devlerinin şimdi reklam gelirinin kırıntılarını medya ile paylaşması büyük adaletsizlik.







Bugün basın yayın mezunlarının iş bulamaması, iyi eğitimli gazetecilerin işsiz kalması ya da düşük maaşlarla çalışmasının nedenlerinden biri de Google, Meta gibi devlerin reklam pastasını ele geçirmesidir!

Elbette medya, Google ve Meta'sız yapamaz, haberi insanlara ulaştırmanın en kestirme yolu onlar!

İnternet devleri de üretilen içeriğinin parasını ödemek zorunda ve ödemeye de başladı.

Her fırsatta basın özgürlüğünü savunan muhalif medyanın, 'Dijital telif yasası'nın çıkmasına destek olmamaları da garip!

Hâlbuki medya para kazandıkça, ayakları üstünde durdukça güçlü ve bağımsız olur!

Hatta bu yasanın çıkması küçük medya kuruluşlarına daha çok yarar.

Özetle bu konuda medya birlik olmalı. Medya yöneticileri bir araya gelip, ortak hareket etmeli!

***

MECLİS'TE TÜRK HALKI TEHDİT EDİLDİ



DEM partisi eş başkanı Tuncer Bakırhan "Kürt sorunu ve Öcalan'a yönelik tecrit devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da huzur bulmayacak" dedi. Hem de 12 askerimizin şehit edildiği gün!

Bu açıklamayı bir PKK sempatizanın, Türk halkını tehdit etmesi olarak algıladım.







İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da çoluk çocuk demeden sivil insanları katleden bir terör örgütünü savunan vekile ne yaparlar?

Vekili geçtim, normal bir vatandaşı bile on binlerce masum insanın katili bir örgütü savunduğu için doğduğuna pişman ederler!

Ama bizim Meclis'te terör propagandası yapılıyor. Hatta Türk halkı tehdit ediliyor.

Hem de Türk halkının vergileriyle maaşı ödenen bir vekil tarafından!

***

Altyazı







"- Evliliğe karşı mısın?

- Hayır, birbirini sevmeyen karı kocalara karşıyım. Mutsuz çocuklara, sevgisiz evlere karşıyım." (Kırık Bir Aşk Hikâyesi)