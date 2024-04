Yeşilçam'ın ikonik 'kötü adamı', usta oyuncu Nuri Alço da beynine pıhtı attığı için hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'deki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Alço bu yazı yazıldığı saatlerde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Beyin damarında pıhtı atması sonucu son dönemde senarist ve yönetmen Yalçın Yelence, medya insanı Pakize Suda ve yönetmen Sadullah Celen gibi ünlü isimler hayatını kaybetmişti.

Ünlü avukat Celal Ülgen, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, Popstar Mehtap, milletvekili Sırrı Süreyya Önder de pıhtı atması yüzünden hastanelik olmuşlardı.

Geçtiğimiz yıl beyin damarında pıhtı atması sonucu günlerce yoğun bakımda kalan Kadir İnanır, 24 Mart'ta yine aynı sorun yüzünden inme geçirdi.

Usta oyuncunun tedavisine evinde devam ediliyor.

Daha önce de bu konuya değindim. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar çok ünlü 'pıhtı atma'nın kurbanı olduysa, normal vatandaşlarda durum nedir?

'Pıhtı atma' vakalarındaki artışın sorumlusunun koronavirüs olduğu yönünde araştırma sonuçları var.







AŞILAR MI?

Örneğin İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüse yakalananlarda, 6 ay boyunca ciddi kan pıhtısı oluşumu riski artıyor.

Ancak pandeminin üzerinden iki yıl geçti.

Koronavirüs geçirenler uzun vadede de 'pıhtı atma' riski ile karşı karşıya mı? Bu konuda daha çok bilimsel araştırmaya ihtiyaç var.

'Pıhtı atma' vakalarındaki artışta Kovid-19 aşılarını sorumlu tutanlar var.

Son yıllarda kanser, bulaşıcı hastalıklar ve trafik kazalarından sonra pıhtı atması en sık rastlanan ölüm nedenleri arasına girdi.

Bağırsak, karaciğer ve akciğer damarlarında da görülen pıhtı, uzuv kayıplarıyla da sonuçlanabiliyor.

Pıhtı atması artık tüm yaş gruplarında görülebiliyor. Bunun en önemli nedeni de hareketsiz yaşam!

Uzun süre hareketsizlik, örneğin uçak, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet başında vakit geçirmek bu hastalığa yol açan nedenler arasında yer alıyor.

Ekran bağımlılığı ile pıhtı atma vakalarındaki artış arasında bir bağ olabilir.

***



GOOGLE DA PARALI OLUYOR

Google'ın yakında gelişmiş yapay zekâ ile desteklenmiş, reklamsız yeni bir 'premium' arama hizmeti sunacağı konuşuluyor.

YouTube, Spotify gibi alanında tekel olan Google'dan da karını artırmak için bir 'premium' abonelik hizmeti bekleniyordu zaten.







Google son yıllarda spam, sahte site çöplüğüne dönüşmüştü. Aradığınız bilgiye ulaşmanın süresi sürekli artıyordu.

Bütün dolandırıcılar reklam verip Google aramalarında üst sırala çıkıyorlar.

Google'ın spam dolu sahte siteleri temizlemek yerine 'premium' aboneliği cazip hale getirmesine şaşırmadım doğrusu!

***



YAPAY ZEKA İSRAFA DA KARŞI

2022'de küresel olarak 1 milyar ton gıda çöpe gitti.

Türkiye, dünya genelinde kişi başına 93 kg/yıl gıda israfı ile en çok gıda israfı yapılan üçüncü ülke.

Bu bilgileri çoğumuz biliyoruz lakin değişen bir şey yok.

Öncelikle israfı önlemek için projeler geliştirmeliyiz.

Örneğin New York Times'ın haberine göre ABD'de Winnow adlı bir şirket, restoran çöplerini gözetleyen bir yapay zeka geliştirdi.

Kamera görüntüleri, yarım tencere lazanya (değerli) ile muz kabuğu (o kadar da değil) arasındaki farkı anlayabilen bir algoritmaya aktarılıyor.







Bu aracı kullanmaya başlayan bir otel zinciri kahvaltı hamur işlerinin çoğunun çok büyük olduğunu ve kuru fasulyenin genellikle yarım bırakıldığını gördü.

Sonra kruvasanların boyutu küçültüldü, kuru fasulyenin miktarı azaltıldı ve otel zinciri kara geçti.

Afresh adlı bir başka şirketin de bir mağazanın stokladıkları ile insanların satın aldıkları arasındaki savurgan uyumsuzluklarını tespit eden yapay zeka uygulaması geliştirdiğinden bahsediliyor.

Yani dünyanın israf konusunda yapay zekadan faydalanacağı döneme girdik.

Dünyada karbon salınımını düşürmek için daha sert yaptırımların uygulanacağı günler yaklaşırken israfı azaltan ülkelerin hem doğası temiz kalacak hem de refah seviyesi artacak gibi gözüküyor.

***



NARKOZ ALTINDA TACİZ!

İstanbul Bağcılar'da bir özel hastanede iddiaya göre ameliyatın ardından dinlemesi için özel odaya alınan 30 yaşındaki yabancı uyruklu hastasının yanına gelen doktor, hemşireyi dışarı çıkarıp kadını taciz etmiş.







Narkoz altındaki kadının imdadına hemşire yetişmiş. Doktor suçlamaları reddetse de mağdur ve hemşirenin ifadeleri doğrultusunda tutuklandı.

Bir insana en savunmasız anında bu mide bulandırıcı saldırıyı bir doktorun yapması büyük skandal.

Ne yazık ki, birçok meslekte bazı çürük elmalar çıkıyor.

Ne söylesek boş! Narkoz almaya da korkacak mıyız?

***



TUĞLA AL, KARŞIYA GEÇ!

Kanada'da Vancouver Belediyesi'nin yayaların güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler almadığı gerekçesiyle bir grup aktivist, "Be seen, grab a brick!" (Görünün, bir tuğla alın) adlı bir kampanya başlattı.

Şehirde bazı yaya geçitlerinin iki tarafına da içinde tuğlalar olan birer sepet yerleştirildi.

İnsanlar yaya geçidinden geçmeden önce ellerine bu tuğlaları aldılar ve karşıya geçtikten sonra da sepete bıraktılar.

Yayalar ellerinde tuğla taşıyınca sürücülerin araçlarını daha çabuk ve daha çok durdurdukları gözlemlendi.







Uzmanlara göre elinde tuğla taşıyan yayalar, araçlarına gelebilecek potansiyel hasardan endişe duyan sürücülerde korku duygusu uyandırmış.

Doğru bir tespit.

Birçok sürücü "Elinde tuğlayla ne yapıyor bu", "Yoksa bu deli tuğla mı fırlatacak" diye düşüncelere dalıp hemen durmuştur.

Bu arada tuğlalar plastik lakin gerçek tuğla gibi gözüküyorlar.

Bu yöntem bizde yanlış anlaşılmaya müsait bir eylem olabilir. Elinde sopa, kriko ile araçtan inen sürücülere rastlayabiliriz.

Bu haberi "Adamlar can sıkıntısından nelerle uğraşıyor" diye yorumlamak mümkün ama tuğla örneği hayatta dikkat çekmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

***



Altyazı

"9 yaşımızdan beri romanlarda okuyup filmlerde izlediğimiz büyük, güçlü ve cesur erkek hikâyesi tam bir palavra. Yok, öyle bir şey!"(The Ugly Truth)