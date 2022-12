SELAHATTİN DÖNMEZ

Doğru pişirme yöntemiyle hem düşük kalorili hem de lezzetli yemekler hazırlamak artık çok kolay. Ben bir uzman diyetiysen olarak KARACA AİR PRO COOK XL sayesinde çok az yağ kullanarak kalorisi düşük ama besin değeri yüksek ve lezzetli öğünlere ulaşıyorum. Fırına göre yüzde 41 enerji tasarrufu yaparak sürdürülebilir yaşama da katkı sağlıyorum

Besinlerin sağlık gücünden yararlanmak için doğru pişirme yöntemi vazgeçilmezdir. Çünkü besinler doğru pişirilmediğinde vitamin ve antioksidanları kolayca kaybedebilmekte dolayısıyla vücudumuza alacağımız besin bileşenlerinden de eksik almamıza neden olabilmektedir. Besinleri uygun ısıda ve kısa sürede pişirmek besleyici değeri korumak adına açıkçası ideal iki ana noktadır.

KARACA AİR PRO COOK XL hem ısıyı kontrol altında pişirmeye olanak sağladığı hem de kısa sürede pişirmeye yardımcı olduğu için sağlıklı mutfakta harikalar yaratmanıza olanak sağlar.









YOĞURT YAPABİLİRSİNİZ

Ben yoğun iş yaşamımda eve geldiğimde yemeklerimi pratik ve hızlı bir şekilde

KARACA AİR PRO COOK XL ile hazırlıyorum. Fırında pişirdiğim etleri,

KARACA AİR PRO COOK XL'da pişirerek fırına göre yüzde 41 enerji tasarrufu sağlamış oluyorum. Less Fat teknolojisi sayesinde daha az yağ kullanarak yaklaşık 1 yemek kaşığı yağ ile pişen yemeklerim hem çok az kalorili oluyor hem de besin değeri yüksek sağlıklı öğünlere ulaşıyorum. Önceden terbiye ettiğiniz etleri ve 1 yemek kaşığı yağ ile harmanladığınız taze sebzeleri fırın modunda 15 dakika gibi kısa sürede pişirebiliyorsunuz. Kırmızı et, tavuk, hindi, balık gibi sağlıklı protein kaynaklarını kolayca pişirebileceğiniz gibi, ev yapımı geleneksel sulu yemekleri de çok hızlı pişirebilirsiniz.

KARACA AİR PRO COOK XL sağlıklı beslenmeye özen gösteren, düşük kalorili iyi yemekler hazırlayarak formda kalmayı tercih edenler için tam ideal bir alet. Kullanacağınız besinlerin gramajlarını belirleyebileceğiniz ve istediğiniz pişirme yöntemini seçerek pişirebileceğiniz enfes yemeklerle porsiyon kontrolünü de kolayca sağlayabilirsiniz. Sadece sağlıklı yemek pişirmek değil, bu aletle yoğurt da yapabilirsiniz.









1 KAŞIK YAĞLA SAĞLIKLI KIZARTMALAR

Less Fat Teknolojisi; derin yağda kızartılan ve fazla kalori ayrıca fazla trans yağ oluşumuna neden olan besin tüketiminize de dur diyebilecek çok önemli bir teknoloji diyebilirim. Bu nedenle patates gibi nişastalı sebzeleri, kabak, patlıcan gibi sıkça sofralarımızda kızartarak yediğimiz diğer sebzeleri, derin yağda yüksek ısıda pişirdiğimizde oluşan zararlı kimyasalları KARACA AİR PRO COOK XL sayesinde önleyebilir, sadece 1 yemek kaşığı yağ ekleyerek yine aynı lezzette ama çok daha sağlıklı kızartmalar yapabilirsiniz.









TAZE OTLARI KURUTUP BAHARATLAR HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

Bu aletle mevsim sebze ve meyvelerini kurutarak uzun süre depolayıp her zaman mutfakta elinizin altında olmasını sağlayabilir, sebze ve meyveleri yılın her zamanı güvenle yiyebilirsiniz. Kurutulmuş elma, armut, kayısı, siyah üzüm, çilek gibi meyveleri ara öğünde tüketebilecek şekilde sebze/meyve kurutma modunda hazırlayabilirsiniz. Ayrıca taze otlardan yine sebze/meyve kurutma modunda ev yapımı hijyenik baharatlar hazırlayabilirsiniz. Yılın en taze zamanında alacağınız taze kekik, taze nane, taze biberiye ve taze fesleğeni Karaca Air Pro Cook kurutma modu sayesinde sayesinde tadına doyamayacağınız baharatlar hazırlayabilirsiniz.