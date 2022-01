SONAT BAHAR

Tamam kabul bir Brad Pitt değil ama bu kadar da gömülmez ki insan...

Darya Kamil'in başına gelenlerden söz ediyorum. Kendisi Irak Kerkük'te 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen Erkek Güzellik Yarışması'nda 'Kainat Güzeli' seçildi. Tamam kainat biraz iddialı olmuş, sonuçta bilmiyoruz başka gezegenlerdeki potansiyelini, hatta dünya için de tartışmalı bir karar, hatta Ortadoğu'da da eminim daha 'güzelini' buluruz elbette ama adamcağız daha zaferin tadını çıkarmadan sosyal medyada gömüldü gitti...

Goy goyun dibini gördü ahali... Meğer tetikte bekliyormuş herkes. Bu kez işin rengi de farklıydı üstelik, seçilen bir erkekti ve gömenlerin yüzde 80'i kadın. Tüm kadınlar birleşmiş, görüntüleri, boyları, kilolarıyla onları yargılayan erkeklere ortak cephede birleşmiş gibiydi. Yani ele bir fırsat geçmişti... Gömü ekibi iş başındaydı:

Kainatın bundan haberi var mı diyenler...

Kovid diye katılacak kimse yoktu herhalde diye bir anlam vermeye çalışanlar...

Jüride dayısı mı varmış diye sorgulayanlar...

Bu yıl uzun burun moda olmalı diyerek aşağılayanlar...

Kainat kainat olalı böyle zulüm görmedi diye abartanlar...

Yani kötülük tavan yaptı yine... Eleştirinin dozu da epey kaçtı.

Kimdir nedir bu adam diye merak ettim haliyle... Kendisi bir sporcu, aynı zamanda spor hekimi... Çat pat Türkçe biliyor. Hakkında yapılan olumsuz eleştirilerden de haberdar olmuş haliyle... Gülüp geçiyor...







SMA'LILARA BAĞIŞ TOPLUYOR

Ama dün akşam bambaşka bir tesadüfe denk geldim. Darya Kamil kimdir diye araştırırken, Instagram'da bir canlı yayında olduğunu fark ettim. Herhalde, yarışmaya dair birileriyle sohbet ediyor derken bir baktım, Türkiye'de Sibel Yaşar isimli bir şarkıcının SMA'lı Eda Öz için yaptığı kampanyada bağış topluyor. 70 kişi falan var yayında... Ne alaka... Türk bir şarkıcı, Türk bir çocuk... Bir de Erkek Kainat Güzeli Darya Kamil...

Yayında Türkçe konuşmaya çalışıyor Kamil. Bol bol dua gönderiyor hasta çocuğa...

Galiba canlı yayını düzenleyen şarkıcı Sibel Yaşar'ı tanıyor diye düşündüm, yazdım Sibel Yaşar'a... Sizinle ilgisi nedir Darya Kamil'in diye... Tanımıyormuş. Instagram'dan ulaşmış Sibel Hanım, Darya Kamil de destek olmayı hemen kabul etmiş... "Çok iyi kalpli biri, çok haksızlık edildi adama" diyor Sibel Yaşar...

Yani Kainat Güzeli anlaşılan bu sıfatı, sıfatından değil de kalbinden dolayı almış... Ve kainatın da bundan haberi var...

Belki de bu yorumları yapanların içindeki kötülükten kainatın haberi yoktur...

Belki onların burunları hokka gibidir ama kalpleri çürüktür...

Belki asıl zulüm, kötülüğün bu kadar popüler olmasıdır...

Belki siz o kadar estetiklisinizdir ki, içinizdeki çirkinlik bile yüzünüze yansıyamıyordur...







LIKE DEĞİL LOVE İSTİYORUM

2022 geldi, en çok ne dilendi bu yıldan biliyor musunuz? Sağlık mağlık değil, aşk aşk... Herkes aşk istiyor. Aleyna Tilki'nin dediği gibi, like değil, love peşinde millet. En azından benim çevremdeki kadınların en büyük dileği bu. Devir değişti, ilişki için çaba harcanan, kafaların net olduğu haller hayal oldu... Çağın en büyük ilişki sorunu sosyal medyada yaşanan aşklar... Bu durumun en mağduru da tabii ki kadınlar...

Kadınlar yıldı ekran başında yaşadığı platonik aşklardan, hayal ürünü Avatar Adamlar'dan...

Kim mi bu Avatar Adamlar... Davranış biçimleri ortak:







Koltuktan kalkmaya bile mecalleri yoktur, anneleri tepsiyle masalarına sandviç taşıyordur ama onlar klavye başında tam bir beyaz atlı prenstir.

Tek bir işin ucundan bile tutup becerememiş kıfayetsizdirler, iş diye bildikleri Bitcoin piyasası takip etmektir ama sosyal medyada CEO gibi davranırlar...

Eşinin/sevgilisinin gözünde öküzgiller familyasındandır... Ama Instagram'daki bir Don Juan, her kadının hayal kahramanı, Love Story başrolüdürler...

Tipik emojileri gül, pırpırlanan kalp, ateş ve kalpli öpücüktür...

Eyyy hemcinslerim; aramayanı, yüz yüze buluşmayanı, yazarak ilişki yürütmeye çalışanı silin hayatınızdan. 2022'de bir iyilik yapın kendinize, daha fırsat varken Avatar Adamlar'dan kurtulun... Zaten yakında herkes avatar olacak!