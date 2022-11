SONAT BAHAR

Esra Dermancıoğlu, geçmişte yenip yutulmuş bir sendroma tutulmuş... Tükenmiş!

Bense yeni bir sendromun mağduruyum, ne tükendim, ne de depresyondayım. Tek kelimeyle insandan sıkıldım! Bu sendromun ismini bilmiyorum, böyle bir sendrom var mı onu da bilmiyorum, sanki "insan bulimiası" gibi bir şey... Bu nedir bilen beni de bilgilendirsin lütfen...







Özetle belirtilerimden söz etmek isterim:

Boş muhabbetten,

Kırk kez aynı şeylerin anlatılmasından,

Ağızdan çıkan her lafın ölçülüp tartılmasından,

Hesaptan kitaptan, yalandan dolandan, çıkardan hileden,

Sosyal olacağım derken alemin maymunu olandan,

Boş beleş kalabalıklardan, dün 'tü kaka' olanla bugün kanka olandan,

Kendini prenses sanandan, parası var diye kibirden kudurandan,

Geçmişinde giyecek donu yokken bugün kendini kral sanandan,

Görmüşünden, görmemişinden el alemin tümünden, özetle insanoğlundan sıkıldım...

Sanmayın ki ben de on numara beş yıldızım. Kendimden de sıkıldım... Merak uyandırmayan, bana bir şey öğretmeyen her ortamdan arkama bakmadan kaçasım geliyor.

Sonra bir araştırmaya denk geldim; 'Aşırı sosyal insanlar aptaldır' diye... Bu aşırı sosyal aptallar hariç herkesin bildiği bir hakikatmiş. Ve asıl komik olan bu aptalların 'zeka insanın çevreye uyum yeteneğidir' diye kendilerini savunması varmış.







DERNEK KURALIM

Araştırmalara göre çevreye uyum yeteneği arttıkça zeka köreliyormuş! Hadi buradan buyurun...

Toplumda sosyal hayatı oluşturan insanlar, sayıları çok olduğu için ortalama zekaya sahip olarak kategorize ediliyormuş. Falan filan... Aman yanlış anlaşılmasın "İnsandan sıkıldım ben de zeka tavan" falan demiyorum. Aksine insandan sıkılan insanı anlamak yolculuğu benim ki... Çünkü sosyal medyaya baktığımda gördüğüm sosyal kelebeklerin hepsinin kanadını yolasım geliyor. Belki Esra Dermancıoğlu da bunun gibi bir şey yaşıyordur. Belki yalnız değilizdir, belki bir dernek falan kurarız, İnsandan Sıkılanlar Derneği...







Bir Instagram düşünürü demiş ki: Çok çabuk tanıştığınıza memnun oluyorsunuz, başınıza ne geliyorsa bu yüzden...!

***

ALTINA KAÇIRAN KENDALL OLUNCA



Hiçbir şey göründüğü gibi değil... O galalar, kırmızı halılar, şaşa... Nereden mi biliyorum. Prada elbisesine çişini yapan Kendall Jenner'dan... Dünya basınının parlak yıldızı Jenner, kırmızı halıda poz verirken ayağına işediğini açıklayarak Met Gala'nın o peri masalı atmosferinde amonyak etkisi yarattı!

Met Gala'nın dünyaca ünlüler takviminin en prestijli etkinliklerden biri... Herkes ünlü merdivenleri gösterişli bir kıyafetle yürümeye davet edilmek için birbiriyle yarışır.







Her yıl, sektörün en büyük isimleri, Met'in seçilen teması için özel olarak bir araya getirilen tasarım elbiseleriyle poz verirken hayranlık uyandırır. Ve biz faniler, olayı evlerimizin rahatlığında izlerken, onlara ağzımızın suları akarak bakarız.

Ama bu yıl kırmızı halı pislendi. Kendall Jenner kırmızı halıda yürürken ayağına çiş yaptığını itiraf etti.

Oysa biz işlemeli file üstü ile kombinlediği pilili ve dantel detaylı siyah eteğine hayran hayran bakıyorduk. Meğer birkaç dakika önce tüm ekibinin önünde bir buz kovasını tuvalet olarak kullanmış, bacaklarına ve belki de o güzelim Prada kostümüne çiş bulaşmış. Ohhh My God...! Bu itirafı yapan Kendall Prada'dan da özür diledi. Ben de Tarkan'dan özür diliyorum. Sadece "Çişim var" dediği için adamı ne hallere sokmuştuk, beterin beteri varmış...!