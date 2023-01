SONAT BAHAR

Oscar adayı filmler açıklandı bende bir heyecan. Her yıl, filmleri izleyip kendimce oylamaya bayılıyorum. Son zamanlarda dijital platformlar yüzünden içi boş işler beni sinemadan soğuttu ama son bir umut göz attım listeye. İlk dikkatimi çeken dokuz adaylığı olan, The Banshees of Inisherin isimli filmdi.

Colin Farrell ve Brenden Gleeson bile başlı başına izlemek için bir neden. Ama konu o kadar çarpıcı ki... Uzak bir İrlanda adası, 1923 yılı... Telefon yok, televizyon yok. Küçük adada inekler, eşekler ve insanlar var. Sabah aynı, akşam aynı... İki yakın arkadaştan biri, bir gün diğerine, "O kadar sıkıcı bir insansın ki, seninle sohbet etmekten keyif almıyorum, hayatıma hiçbir şey katmıyorsun, kalan ömrümde seninle geçireceğim zamanları vakit kaybı olarak görüyorum" tadında bir konuşma yapıyor...! Ve benimle asla konuşma diyor.







İşin bomba kısmı burası işte! Tam o anda bir aydınlanma yaşadım ben. Bu kadar dürüst olabilsem, kaç kişiye bu konuşmayı yapardım acaba diye düşündüm. Ya da kaç kişi beni bu kadar sıkıcı bir arkadaş olarak görüyor? Ve bana söyleyemiyor?

Düşünsenize günümüzde sürekli boş muhabbetler içindeyiz adına geyik, goy goy diyoruz.

İpe sapa gelmez mevzuları saatlerce konuşuyoruz, tek bir duruma ya da kişiye faydamız yok.

Sanatla ilgilenenle dalga geçiyoruz, entel dantel diyoruz.

Kişisel gelişime eğilimi olana, "Bu da kafayı sıyırdı" gözüyle bakıyoruz.

Kitap okuyan inek, gastronomiye merak salan züppe...

Bazıları kendisinin dibe vurduğu sıkıcı bataklıklarda kalmamızı istiyor. Filmi izleyin lütfen ve biraz etrafınızdaki ilişkilere göz gezdirin...

***

BAŞIMIZA İHALE OLAN ERKEKLER!



Egzotik adalar konusunda keskin fikirlerim vardı. Yıllarca balayı adası olarak pompalanan bu adaların (Maldivler, Phuket, Seyşeller ve türevleri) hiçbir şekilde balayı için uygun olmadığını söyledim ki seyahat konusunda artık uzman sayılırım.







Sunucu Ebru Destan, şarkıcı Nil Özalp ve kankaları Nergis Birlik, Tuğçe Engin ve Sade Uçar bu tezimi doğrulamışlar. Beş kadın, 'kız kıza tatil' için soluğu Maldivler'de almışlar. Üstelik söylemleri de bomba; "Bu bir klişe, Maldivler'e sevgili ile gidilmez, erkekle gelirseniz şişersiniz. Erkek sıkılır, vır vır konuşur, başınıza ihale olur..."

Valla iki klişeyi de yıkmış bu kadınlar. İlki Maldivler'in balayı adası olması, ikincisi kadınların vır vır yapması...

O kadar haklılar ki, bugüne kadar yaptığım tatillerin hiçbirinde kadınlardan yana sıkıntı çıkmadı, vır vırlananlar hep erkekti... Adalar bizimdir bizim kalacak!

***

ADAM SANDIK FOS ÇIKTIN PİQUE!



Hilmi Şahballı abimiz zamanında ne de güzel demiş, "Adam sandık fos çıktı/ Vıttırı vızzık adamlar"diye... Şahballı'nın güzel Türkçemize kazandırdığı bu güzellemeyi Gerard Pique için söylemediğine adım gibi eminim ama dünyaca ünlü futbolcunun köyünden bir ozan kendisine bir şarkı yazacak olsa, sözleri kesin bu minvalde olurdu.







Adamın Shakira'yı aldattığı yetmedi, kadının şarkısına nispet kolunda Casio ile poz verdi, o yetmedi canlı yayınlarda rezil etti, o yetmedi aldattığı kadınla pozlar verdi...

Bu kadar tıynetsizi az gelir. Dünyadaki tüm kadınların lanetlemesi gereken bir tipleme benim gözümde kendisi. Shakira'nın yazdığı şarkı sözleri az gelir böylesine... Hilmi abinin sözlerini yollayalım, yapsın çevirisini, okusun bence!

***

HAYATI ÖĞRENİYORUM, KAPALIYIZ!



Britney Spears, son zamanlarda içinden geldiği gibiydi Instagram'da. Danslar olsun, ilginç sohbetler olsun... Tutamıyordu kimse 41 yaşındaki retro popçuyu... Sonra bir şey oldu ve Instagram hesabını sildi. Mirror gazetesine de, "Hayatı öğrenmekte olduğunu" söyledi...







Hayat öğrenilesi bir şey tabii. Eğitim de şart aynı zamanda. Bizim dönemin yıldızı, şimdiki gençlerin ablası Britney'in bu hareketi beni düşündürdü, bizim ünlülerin de, "Hayatı öğreniyorum, kapalıyız" diyerek, sosyal medya hesaplarında bir tadilata ihtiyacı olduğu kesin. Hayatı öğrenmenin çeşit çeşit yolu var elbet. Biraz sakinlik şart, kendini geri çekeceksin, olan biteni şöyle uzaktan bir inceleyeceksin...