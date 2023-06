SONAT BAHAR

Baştan söylememde fayda var; futboldan anlamam. Ama günlerdir dünyanın gözü üzerimizdeydi ve ülkemizin tanıtımı açısından müthiş bir başarıya imza attık. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı başlı başına bir futbol şöleniydi ama öncesindeki şov tam anlamıyla pastanın üzerindeki şahane kremaydı. O şovda çok özel bir ayrıntı vardı. Burna Boy'un arkasında dans eden dört kişiden biri bir Türk kızıydı! Oraya seçilmesinin hikayesi ise müthiş!

2023 global futbol kampanyası kapsamında bir sosyal medya uygulaması üzerinden bir futbol challenge başlatıldı. Final Maçı Açılış Töreni'nde sahne olacak olan "Last Last" ve "It's Plenty" şarkılarının megastarı Burna Boy, dünya şampiyonu Leo Messi, UCL şampiyonu Vini Jr ve Avrupa ödüllü "Lioness" yıldız Leah Williamson'ın dâhil olduğu bir video paylaştı. Videoda Burna Boy, hayranlarının en iyi dans hareketlerini veya top becerilerini sergilemeye davet etti.







Burna Boy hayranı Bengisu Akkaynak bu fırsatı kaçırmadı ve 'Bir ümit' diyerek başvurdu. En iyi başvurular Türkiye, Almanya, Nijerya, Brezilya, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

Ve Bengisu seçilen isim oldu! Türkiye'den Bengisu Akkaynak, Almanya'dan Benjamin Zober, Nijerya'dan, Bolanle Adekoya, Brezilya'dan Enzo Campos, Suudi Arabistan'dan Khaled Saleh Ezzeldin Mohamed, Birleşik Krallık'tan Modoulamin Touray ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yasser Abdelfadel Mahmoud, Burna Boy'un arkasında dans etti.

Maç öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaydım, provalar sırasında tanıştım Bengisu ile... Ve ayaküstü sohbet ettik. Şahane bir genç kadın. İki yıl önce dans etmeye başlamış, üniversite sınav stresini atlatmak için kendini dansa vermiş. "Hayatımın en iyi kararıydı" diyor. Belli ki hem dansa yeteneği var hem de akademik olarak başarılı biri. Çünkü şu an İTÜ Kimya Bölümü'nde okuyor. Maç öncesi şovda yer almaksa onun için tam bir hediye olmuş.

Bayıldım Bengisu'ya. Yolu açık olsun!







YASEMİN ADAR'IN BABASI

Spordan ve kadınlardan laf açıldı madem oradan devam edelim. Milli güreşçimiz, dünya şampiyonu Yasemin Adar ile karşılaştım geçen gün bir organizasyonda. Nasıl özel bir kadın!







Onun başarılarını saymak için sayfalar gerekli. Ama küçük bir özet geçeyim; Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında da altın madalya kazanan, kariyerinde iki Dünya şampiyonluğu ve 2020 Tokyo Olimpiyatları üçüncülüğü bulunan milli güreşçi Adar, genç kızların idolü... Ama bu yolda çok emek harcamış.

Ataerkil bir sporun içinde kendine tırnaklarıyla kazıyarak yer edinmiş. Kendi bile bu işe başlarken güreşin bir kadın sporu olduğunun farkında değilmiş!







Ama kim en büyük destekçisiymiş biliyor musunuz... Muhafazakar diye tanımladığı babası! "Sonuna kadar arkandayım" diye teşvik etmiş onu. Yakın çevresinden o kadar çok baskı görmüş ki... Birinci derece akrabaları babasına "Yapmasın, hiç yakışmıyor, vücut hatları belli oluyor, kadın güreşir mi, boşu boşuna kolu bacağı kırılacak, insanlara kendini rezil edecek" bile demiş... Ama o baba, kızının arkasında sonuna kadar durmuş. Sonrası milli bir gurur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Avrupa, Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat üçüncüsü kadın sporcusu oldu Yasemin Adar!

Ne diyelim helal olsun o babaya. Önümüzdeki hafta babalar günü, şimdiden Yasemin Adar'ın babasının gününü kutluyorum. Böyle kızının arkasında duran babaları ayakta alkışlıyorum.