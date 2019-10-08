Aşk gezegeni Venüs, bugün burç değiştirip serüvenine Akrep burcunda devam edecek. Venüs kendisini ifade edemediği bir burçta hareket ederken ilişkilerin de kalitesini belirler.

Nasıl birisiyiz, nasıl birisiyle beraberiz, mutluluğu nerelerde arıyoruz, hayatı istediğimiz gibi mi yaşıyoruz? Tüm bu sorularla yüreğimizi kaplayacak Venüs'ün su burcundaki seyri.

'Venüs, Akrep burcunda neden rahat edemiyor?' derseniz... Akrep burcu mücadele gezegeni Mars tarafından yönetilir. Venüs ise aşkı, güzelliği, sevgiyi temsil eder. Bu iki gezegenin bir araya gelmesi ise aşkta huzursuzluğu beraberinde getirir.

Venüs'ü Akrep burcunda olan kişinin olumlu özellikleri:

Güçlü duygular, hedefler koyma, düş yeteneği, geçmiş konuları geride bırakma, ilişkiye odaklanma , kararlılık, tutku, sahiplenici tavırlar… Venüs'ü Akrep burcunda olan kişinin olumsuz özellikleri: Kıskançlık, inatçılık, alınganlık, güvenmeme, kuşkuculuk, yüzleştirme isteği, takip etme… 1 Kasım'a kadar Akrep burcunun olumsuz özelliklerini ortaya çıkaracak olan Venüs, herkesi gardını almaya davet ediyor. Bu zamana kadar sorun olarak görmediğimiz, kendi içimizde çözmeye çalıştığımız sorunları dile getirmekten çekinmezken tavrımız da sert olacak. Evlilikler adına inişli çıkışlı günler yaşanabilir.

Kabullenmemek

Sorunların olması gerekenden fazla üzerine gitmek

Gereksiz kıskançlıklar

Sevilmediğini düşünmek

Birlikte olduğun kişinin duygularından emin olmamak

Saplantılı aşklar

Kendi isteklerini ön planda tutma

İlişkiye dair umudunu kaybetme

Yasak aşklar

Hızlı başlayıp hızlı biten ilişkiler

Aşırı bağımlılık

Kusur aramak gibi konular adeta moda olacak.



ASTRO GÜNDEM

Güneş'ten sonra gökyüzünün en parlak gezegeni Venüs, Akrep burcuna geçiyor. Uluslararası para piyasalarında derin dalgalanmalar yaşanırken, borsa spekülasyonlarını duyabiliriz. Dijital para bugünden sonra çok daha sık gündeme gelmeye başlarken, lisans almaya çalışan kurumlara yeni yaptırımlar gelebilir.