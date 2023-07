SAİT GÜRSOY

Üniversite tercihleri bugün başlıyor. Adaylar tercih yapmanın da en az sınava hazırlanmak kadar zor olduğunu söylüyorlar. Hayatımız boyunca her an tercihte bulunuyoruz. Birinden vazgeçip diğerini seçiyoruz. Ama bazı seçimler bütün bir yaşamı etkileyecek kadar önemli, bunlardan biri de meslek seçimi. Bu konuyu, İstanbul Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin ile değerlendirdik.

20 Temmuz itibarıyla sınav sonuç belgelerini alan gençler oradaki sıralama ve puanlarına bakarak üniversiteleri ve bölümleri kazanıp kazanamayacaklarını karşılaştırmaya başladılar. Bu elbette yanlış bir yöntem değil. Ancak tek kriter bu olursa sonuçların memnun edici olmayacağını biliyoruz. Her yıl üniversite sınavına giren öğrencilerin yüzde 30'u ya bir üniversiteden mezun ya da halihazırda bir üniversitede eğitim alan gençlerden oluşuyor. Kılavuzda yayınlanan puan ve sıralamalar o üniversiteye geçen yıl yerleşen en son öğrencinin puanı ve sırasıdır. Öğrencilere o üniversitenin hangi aralıkta öğrenciler tarafından seçildiğini göstermek için yayınlanır. Kariyer planı için tek ölçüt olarak alındığında büyük yanılgılara neden olur.

Puan ve sıra dayatmasından sonra etraftan klişeler yağmaya başlıyor. Gençler her gün bu konuyla ilgili bütün klişeleri tekrar tekrar duyuyorlar. "Sevdiğiniz alanları seçin" bunların başında geliyor. Sonra kendilerine soruyorlar, Peki, bütün meslekleri tanıyor muyum? Neyi sevip sevmediğinden nasıl emin olabilirim? Birinci adım kendimizi tanımak, ikinci adım meslekleri tanımak. Bir mesleğe yönelik ilgi duymanız, o mesleği sevmeniz, sizin o mesleğe uygun olduğunuz anlamına gelmiyor. Kendinizi objektif olarak değerlendirmek bu işin ilk ve en zor aşaması. Bunu doğru yaptıktan sonra işler biraz daha kolaylaşacak.



Başka bir değerlendirme yolu

Servet Hoca, size başka bir değerlendirme yolu da öneriyor: Sınav sonuç belgesine başka bir yerden bakın. Elde ettiğiniz sıralama ve puana değil, elde ettiğiniz ders başarılarına odaklanın. Bu başarıyı lisede bu derslerde gösterdiğimiz performansla karşılaştırıp sınav sonucunuzu belirli alanlardaki potansiyelinizi değerlendiğiniz bir belgeye dönüştürün. Bu aşamada belki de çok arzu ettiğiniz bir bölümü kazansanız bile istediğiniz performansı gösteremeyeceğiniz için başarılı olamayacağınızı fark edeceksiniz. İlgi duyduğunuz, merak ettiğiniz mesleklerin hangi özelliklere sahip kişiler tarafından yapılması gerektiğini öğrenip kendi özelliklerinizle karşılaştırın.

Şimdi artık elinizde bir liste var. Yapmak istediklerinizin listesi. Sıra bunu en iyi şekilde hangi üniversitede yapacağınıza geldi. Burada da üniversiteleri puanlara göre değil performanslarına göre sıralayın. Size sunulan fırsatları değerlendirin. İlk bakılacak şey, o üniversitenin vizyonu olmalı. Geleceğin insanını yetiştirmeye odaklanmış mı? Çünkü, geleceğin mesleği yok, geleceğin insanı var.