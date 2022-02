Ulaşılabilir hedeflerle kendinizi motive edin

Motivasyonunuzu kaybedip başlamaktan vazgeçtiğiniz ya da yarım bıraktığınız hedefleriniz varsa işe önce bakış açınızı değiştirerek başlayın. İlk adım; hedefinizin sizin için ne ifade ettiğini anlamak!

Hedefe ulaşmayı ne kadar arzu etseniz de bunalmışlık hissiyle, atmanız gereken adımları erteleyerek veya sabırsız davranarak motivasyonunuzu tüketmek çok kolaydır.

Bir işe başlamak ya da tamamlamak için çoğu zaman motivasyona ihtiyaç duyarız. "Motivasyonumu kaybettim" diyerek nelere başlamadığınızı ya da yarım bıraktığınızı bir düşünün.

Motivasyon kişisel ve profesyonel hayatta hedeflere ulaşmak için önemli. Ancak motivasyonun bir anda gökten düşer gibi size geleceğini bekliyorsanız yanılıyorsunuz.

Daha sağlıklı beslenip kilo vermeyi ya da yeni bir dil öğrenmeyi çok istiyor olabilirsiniz. Ama hedefe giden adımları erteleyerek veya sabırsız davranarak motivasyonu tüketmek çok kolay.



BAŞARI SİZİN İÇİN NE İFADE EDECEK?

Her şeyden önce ulaşmayı istediğiniz hedeflerin hayatınız için bir önemi olmalı. Bu hedefe ulaşmak sizin için neden bu kadar önemli? Bu başarı sizin için ne ifade edecek? bir düşünün.

Mesela "İngilizcemi geliştirip daha iyi bir iş bulmak istiyorum" demek "İngilizce konuşmak istiyorum" demekten çok daha fazla anlam ifade eder. Yani yapmak istediğiniz şeyin hayatınıza bir katkısı olmalı. Şimdi belirlediğiniz ve erteleyip durduğunuz ya da bir türlü ulaşamadığınız hedefleri tekrar gözden geçirin. Hâlâ önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse şimdi neden ertelediğinizi veya zorlandığınızı ele alma vakti.







Belirlediğiniz hedefe ulaşmak için ayrıntılı bir plan hazırlayın. Hedefiniz net olsun. Tam olarak neyi başarmak istediğinizi not alın. Başarılı olduğunuzu nasıl anlayacağınıza dair ölçülebilir bir kriter düşünün. Hedefinizin ulaşılabilir olduğundan emin olun. Ayrıca bu hedefin içinde bulunduğunuz şartlarda yapılabilir olmasına dikkat edin.

Bir zaman çerçevesi oluşturun. Mesela 'daha fazla egzersiz' yapma hedefi çok belirsiz olduğu için sizi başarıya götürmez.

Bunun yerine 'her pazartesi sabahı 1 saat yürüyüş' yapma hedefi net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı olduğundan gerçekleştirmek için motivasyon sağlar.



YAPILACAKLAR LİSTENİZ OLSUN

Hedefinizi belirledikten sonra gerçekleştirmek için yapılacaklar listesi hazırlayın. Hangi kaynaklara ihtiyacınız olduğunu ve atacağınız adımları oluşturun ve son tarihleri belirleyin. Tamamladığınız her görevi işaretleyin. Bu sayede hedefe yaklaştığınızı görecek ve motivasyon kazanacaksınız. Hedefiniz konusunda ketum davranmayın. Sizinle aynı hedefi paylaşan bir çevre edinin.

Hedefinize ulaştığınızda hayatınızın nasıl olacağını düşünün.



ÖZ ELEŞTİRİDE ACIMASIZ OLMAYIN

Hedefinize ulaşma konusunda sizi belki de en çok dikkat dağıtan etkenler zorlayacak.

Düzenli ve dağınıklıktan uzak bir alan seçmeye çalışın. Çoklu görevler karışıklık hissini tetikler bu nedenle her seferinde bir görevi tamamlayın. Ayrıca hedeflere ulaşmanın kolay olduğunu gösteren yazı ve video gibi kaynaklardan kaçının. Bunlar motivasyonunuzu düşürür.

Başlangıçta belirlediğiniz zaman çizelgesini tutturamıyor olabilirsiniz. O zaman sizi neyin engellediğini belirleyin. Hedefin önemini, anlamını ve hazırladığınız planı tekrar gözden geçirin.

Hedefinizin zorlu yönlerini tekrar ele alın ve gerekiyorsa planınızı tekrar oluşturun. Hedefinize ulaşmak için tamamlamanız gereken görevlere zaman ayıramıyorsanız, mevcut zamanınızı nasıl genişletebileceğiniz üzerine düşünün.

Zevk almadığınız görevleri eğlenceli hale getirmeye çalışın.

Bu süreçte kendinize karşı nazik davranın. Yetersizlik hissine kapılmayın ve tekrar denemekten korkmayın.