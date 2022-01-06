Kalp rahatsızlığınız varsa anjina yaşamanız olası

Koroner arter hastalığı olan her üç kişiden ikisinde anjina yani göğüste basınç, ağırlık, sıkışma veya yanma hissi görülüyor. Hızlı yürümek, merdiven çıkmak gibi efor gerektiren eylemlerin yanı sıra duygusal strese maruz kalmak da anjinayı tetikleyebiliyor...

Kalp rahatsızlığı olan birçok kişide göğüs ağrısı atakları görülebilir. Bu durum kroniktir ve ağrıdan ziyade rahatsızlık olarak tanımlanır. Anjina olarak adlandırılan rahatsızlığa sahip olanlar göğüste basınç, ağırlık, sıkışma veya yanma hissini sıklıkla yaşayabilir. Bazılarında bu rahatsızlık sol kol, omuz, boyun veya çenede kendini gösterebilir.



HER ÜÇ KİŞİDEN İKİSİNDE GÖRÜLÜYOR

Koroner arter hastalığı olan her üç kişiden ikisinde anjina görülür. Hızlı yürüme ve merdiven çıkma gibi efor gerektiren eylemler veya duygusal strese maruz kalma anjinayı tetikleyebilir. Bu rahatsızlık tahmin edilebilir bir düzende ortaya çıkar ve genellikle birkaç dakika dinlenmenin ardından düzelir. Öte yandan kararsız anjina denilen bir durum da varki hafif bir eforla, dinlenirken ve hatta uyurken bile ortaya çıkabilir. Daha sık görülen ve normalden daha uzun süren kararsız anjina, kalp krizinin habercisi olabilir. Kardiyologlar onlarca yıldır bu sorunu tedavi etmenin yollarını araştırıyor. Arteri yeniden açmak ve damar rahatsızlığı riskine neden olabilecek kolesterol, kan basıncı ve kan şekeri seviyelerini sağlıklı bir aralığa getirmek için ihtiyaç duyulan ilaçların kullanımı, anjinanın kontrol altında tutulması için denenen yöntemler arasında yer alıyor.







TEDAVİ 6 AYDA BELİRTİLERİ AZALTIYOR

Meydana gelen çoğu kalp krizi vakasının yalnızca ortalama yüzde 35'inin tıkanmış ancak belirti oluşmadan yırtılan hassas plak denilen damarlarda meydana geldiği biliniyor. Oluşan kan pıhtısı, kan akışını azaltarak veya tamamen keserek kalp krizini tetikler. Bu durum önceden herhangi bir anjina belirtisi görülmeden oluşan ani kalp krizlerini açıklıyor. Anjina oluşması için koroner arterin en az yüzde 70'inin tıkanmış olması gerekir. İlaçlar, kalbin tüm atardamarlarındaki tıkanıklıkları tedavi etmeye, kontrol altına almaya hatta tersine çevirmeye yardımcı olurken, stentler yalnızca belirli noktaları hedef alır. Ayrıca ilaç tedavisi hem daha ucuz hem de daha az ciddi yan etkiye sahiptir. Anjinayı hafifletmeye yardımcı olacak farklı ilaç grupları bulunuyor. Ancak kısa sürede ilaçların etkisini görmeyi ummak doğru bir yaklaşım değil. Araştırmalar anjina belirtilerinin azalmasının 6 ay kadar sürebileceğini gösteriyor. Ancak ilaç tedavisinin zaman içinde en iyi sonucu gösterdiğine dair güçlü kanıtlar var. Anjinası olan kişilerin ölümcül bir kalp krizi geçirme konusunda anlaşılır endişeleri bulunuyor. Bu konuda yapılan araştırmalarda tüm risk faktörleri ele alındığında riskin yüzde 0,4 olduğunu ortaya koyuyor. Elbette doğru ilaçları doğru şekilde kullanmak, sigara içmemek, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresi yönetmek gerekiyor.