Hipertansiyon kardiyovasküler hastalık riskini artırıyor

Yüksek tansiyonun en tehlikeli yanı bir belirtisinin olmaması! Fakat doğru beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve stresten uzak durmak; hipertansiyonu kontrol altında tutmamıza yardımcı oluyor. Sıklıkla tansiyon ölçümü yapmakta da fayda var

Yüksek tansiyon birçok yetişkin için endişe verici ve tehlikeli bir durumdur. Tehlikeli olmasının en büyük nedeni belirti göstermediği için birçok kişinin hipertansiyona sahip olduğunu bilmemesinden kaynaklanıyor... Hipertansiyona anormal kolesterol ve kan şekeri seviyeleri de eklendiğinde atardamarlara, böbreklere ve kalbe verilen hasar katlanarak artar. Neyse ki yüksek tansiyonu tespit etmek ve tedavi etmek kolay!



60 YAŞ ÜSTÜ RİSKLİ

Yüksek kan basıncı yaş ilerledikçe artma eğiliminde olduğu için özellikle yaşlı yetişkinlerde daha ciddi kalp problemlerine neden olabilir. Tansiyon aralığı kişiden kişiye değişiklik gösterse de normal sayılan değer 130/80 olarak kabul edilir. 60 yaş üstü kişilerin kan basıncının bu değerin üstüne çıkmaması gerekir. Yapılan yeni bir çalışma, yaşlı yetişkinlerin kan basıncının düşürülmesinin olumlu etkileri olduğunu doğruluyor. Yaşları 60 ila 80 arasında yüksek tansiyonu olan 8500'den fazla kişinin dahil edildiği çalışmada katılımcıların yarısı standart bir tedavi, diğer yarısı ise yoğun bir tedavi gördü. Araştırmacılar üç yılı aşkın süre katılımcıların inme, kalp krizi, kalp yetmezliği ve artiyal fibrilasyon dahil ciddi kardiyovasküler sorun yaşama risklerini takip etti. Sonuçta standart tedavi uygulanan grupta risk oranının yaklaşık yüzde 5, yoğun tedavi uygulanan grupta ise yüzde 3.5 olduğu görüldü. Bu sonuçlar ele alındığında düşük kan basıncının kalple ilgili sorunları azalttığı ortaya çıkıyor. Kan basıncını kontrol altında tutmak için birçok ilaç mevcut. Sizin için en etkili, güvenli ve yan etkileri olmayan ilacı doktorunuzun tavsiyesine göre alın.







TUZ TÜKETMEKTEN KAÇININ

Yüksek tansiyona karşı risk oluşturan, değiştirilemeyen faktörler olduğu gibi kontrol edilebilir faktörler de bulunuyor. İdeal kilo, düzenli aktivite ve sağlıklı beslenmek yüksek tansiyonu kontrol altında tutmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca sigarayı bırakmak ve stres yönetimi de olumlu etkenler arasında yer alıyor. Hipertansiyon problemi yaşıyorsanız tuz tüketimine dikkat etmelisiniz. Hazır yiyecekler ve işlenmiş gıdalar çok miktarda tuz içerir. Bu nedenle evde yapılan yemekleri tercih edin. Tuz yerine yiyecekleri tatlandırmak için limon, sirke veya baharat kullanmayı deneyin. Yüksek tansiyon sizi inme, koroner arter hastalığı, bunama, böbrek hastalıkları, artiyal fibrilasyon ve göz problemlerine karşı savunmasız bırakır. Yüksek tansiyonun bir belirtisi olmadığını söylemiştim, bu nedenle sık sık tansiyon ölçümü yapıp kayıt altına almanız ve sonuçları doktorunuzla paylaşmanız hipertansiyon teşhisinde faydalı olur. Öte yandan mevsimsel değişikliklerin de tansiyonu etkilediği biliniyor. Sınırda yüksek tansiyonu olan bazı kişilerde kış aylarında daha yüksek sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Mevsimsel değişikliğe bağlı olarak hipertansiyon yaşayan kişilerin kış aylarında ilaç kullanması, yaz aylarında da ilacı bırakması gerekebiliyor. Bir teoriye göre, tansiyonun soğuk havalarda yükselmesi atardamarlardaki gerilimle ilgilidir. Vücut soğuduğunda kan damaları sıcağı tutmak için sıkışır. Bu durum bazı kişilerde tansiyonun yükselmesine neden olur.



KIŞ AYLARINDA KİLO ALMAMAYA DİKKAT EDİN

Tansiyonun yükselmesine neden olan faktörler arasında, mevsimsel değişiklere bağlı olarak kilo almak da bir etken. Özellikle kış aylarında insanlar, genellikle daha fazla yiyip daha az hareket etmeye meyilli oldukları için kilo almak kaçınılmaz olabiliyor. Az miktarda alınan kilolar bile kan basıncının yükselmesine yol açabiliyor.