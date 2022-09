Baş dönmesinin çok nedeni var

Sık tekrarlayan baş dönmelerinde akla gelen ilk neden vertigo olur. Kendinizin veya bulunduğunuz ortamın döndüğünü hissedersiniz. Ancak her baş dönmesi vertigo değildir. Kovid-19, grip veya soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar da baş dönmesine neden olabilir. Hatta felç, kötü huylu tümörler, kalp hastalıkları veya farklı beyin bozuklukları da baş dönmesinde etkilidir

Baş dönmesi yaygın olarak karşılaşılan bir durum diyebiliriz. Arada bir baş dönmesi yaşıyorsanız endişelenmeyin. Endişelenmeniz gereken nokta baş dönmesinin belirgin bir sebep olmadan uzun sürmesi ve sık sık tekrarlaması.

Baş dönmesi gözler ve kulaklarla bağlantılıdır ve bu nedenle dengesizliğe hatta bazen bayılmaya sebep olur. Bir hastalık olarak tanımlanmaz, hastalıkların belirtisidir. Baş dönmesine neden olabilecek hastalıkların başında vertigo, vücudun aşırı susuz kalması, kan şekeri düşüklüğü ve bazı nörolojik sorunlar gelir.



HER BAŞ DÖNMESİ VERTİGO DEĞİL

Sık tekrarlayan baş dönmelerinde ilk akla gelen neden vertigo olur. Kendinizin veya bulunduğunuz ortamın döndüğünü hissedersiniz. Beraberinde bulantı, kusma ve denge kaybı yaşayabilirsiniz. Ancak her baş dönmesi vertigo değildir. İyi huylu pozisyonel vertigo olarak adlandırılan durum vertigoya bağlı baş dönmesinin yaygın bir nedenidir. Kişi hızlı bir şekilde pozisyon değiştirdiğinde, örneğin oturduğu yerden aniden kalktığında, kısa süreli baş dönmesi yaşar. İç kulakta aşırı basınç nedeniyle ortaya çıkan meniere hastalığı da baş dönmesi ve vertigoya neden olabilir. Meniere hastalığı kulakta doluluk, işitme kaybı, kulak çınlaması ve kulakta sıvı birikmesine neden olur.

Akustik nörinom adı verilen, iç kulağı beyne bağlayan sinirde oluşan iyi huylu tümör baş dönmesi ve vertigonun ortaya çıkmasına neden olabilecek bir başka durumdur. Genellikle işitme kaybıyla birlikte görülür.









YETERLİ SU İÇMEK ÖNEMLİ

Baş dönmesine neden olan en yaygın durumlardan biri vücudun susuz kalması. Migren atakları yaşıyorsanız yine baş dönmesiyle karşılaşmanız olası bir durum. Egzersiz iyidir ancak her konuda olduğu gibi bunda da aşırıya kaçmak vücuda zarar verir. Kanama veya susuzluktan kaynaklı düşük kan hacmi de baş dönmesine neden olabilir. Anemi yani kırmızı kan hücresi sayısının düşük olması vücutta yeterince oksijen dolaşamadığı için baş dönmesine neden olur.



NEDEN KALBİNİZ OLABİLİR

Kas gevşeticiler ve tansiyon ilaçları gibi bazı ilaçlar da baş dönmesine sebep olabilir. Özellikle yaşlılarda kan basıncındaki ani düşüş baş dönmesini beraberinde getirir. Çeşitli tıbbı sorunlardan ve hatta ayakta durmaktan kaynaklanabilir. Baş dönmesinin nedenleri arasında kardiyomiyopati (kalp kası hastalıkları), kalp krizi ve aritmi gibi kalp problemleri de bulunur.

Baş dönmesinin ortaya çıktığı durumlardan biri de karbonmonoksit zehirlenmeleridir. Baş dönmesi beyne ve omuriliğe zarar veren MS ve Parkinson hastalığının yaygın bir belirtisidir. Kovid-19, grip veya soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar, kulak enfeksiyonları da baş dönmesine neden olabilir. Nadir olarak görülse de felç, kötü huylu tümörler veya beyin bozuklukları da baş dönmesine nedendir.









BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Bazen hiçbir fiziksel neden olmaksızın da baş dönmesi yaşanabilir. Bu durum tamamen kaygı ve anksiyete bozuklukları ile ilgilidir. Bazı durumlarda ciddi sonuçları olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardıma başvurmak önemlidir.

Bu belirtiler sırasında veya öncesinde baş dönmesi varsa bu durum ciddiye alınmalı.

Kafa travması,

Baş ağrısı,

Boyun tutulması,

Yüksek ateş,

Devam eden kusma,

Bulanık görme,

İşitme kaybı,

Kulak çınlaması,

Konuşma zorluğu,

Uyuşma veya karıncalanma,

Göz veya ağız sarkması,

Bilinç kaybı,

Göğüs ağrısı,

Kalp çarpıntısı veya düşük kalp hızı.









KAFEİN, ALKOL VE TÜTÜNDEN UZAK DURUN

Baş dönmesi yaşıyorsanız kendinizi korumak için bunlara çok dikkat edin.

Baş dönmesi hissettiğinizde düşme ve ciddi yaralanmalardan kendinizi korumak için hemen oturun veya uzanın ve baş dönmesi geçene kadar dinlenin.

Sık sık başınız dönüyorsa baston veya yürüteç kullanın, merdiven inip çıkarken tırabzanlara tutunun.

Yoga gibi denge geliştirici aktiviteler deneyin.

Ani hareketlerden kaçının.

Baş dönmesi aniden geliyorsa araç veya dikkat gerektiren ağır makine kullanmayın.

Baş dönmesini daha da kötüleştirebilecek kafein, alkol ve tütünden uzak durun.

Bol su için ve iyi uyuyun.

Stresli durumlardan kaçının.

Bir ilacın baş dönmesine neden olduğundan şüpheleniyorsanız, dozu düşürme veya başka bir ilaca geçme konusunda doktorunuzla konuşun.