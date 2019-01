Muhalefet dua etsin, seçim kampanyaları çok uzun sürmüyor. Her seferinde yeni bir aday çıkarıyorlar. İki üç ay içerisinde her şey olup bitiyor. Adaylar bu süreyi bile zor atlatıyor. Öylesine potlar kırıyorlar ki, bunlar hep göz önünde kalsalar neler göreceğiz neler?

Hatırlayın. Muharrem İnce iki ayı zor bitirmişti. Son derece kibar başladı. Şakacı bir dil kullanmaya özen gösterdi. Ama son hafta içinden bir canavar çıktı. Zaten seçim gecesi de siyasi liderlik üstlenme kapasitesinin olmadığını herkese gösterdi. Seçimden sonra yaptığı açıklamalar da çok fena. Kendisinin kaçırıldığını düşünen seçmenlere "şizofren" bile dedi. Geçenlerde bir açıklama daha yapmış. CHP'nin belediye adayları büyükşehirleri kazanacakmış. Kendisi de Cumhurbaşkanı olacakmış. Ne güzel değil mi? Varsa öyle dünya hepimiz olalım. Arkadaşlar siz kazanın. Sonra ben gelir Cumhurbaşkanı olurum. Demezler mi adama? "Çıkmışsın yenmiş. Çıkmışsın yenmiş." Daha bu neyin kafası?

Mansur Yavaş daha da beter. Sözüm ona hayvanseverlere hoş görünecek. Bir yandan da CHP seçmenine göz kırpacak. Kaş yapayım derken göz çıkarmak bu olsa gerek. "Hayvanlara zulmedenler dindar ailelerin çocuklarıdır" deyivermiş. Yuh artık dedim. Bu nasıl bir bakış açısı? Nasıl bir sığlık? Nasıl bir nefret? Sonra özür dilemiş. Özür dilerken de eline yüzüne bulaştırmış. Hayır, özür dilesen ne olur? Millet görmedi mi senin dindar insanlara bakışını? Artık inandırabilir misin bu insanları? Yavaş'a tavsiyem ekranlardan falan uzak dursun. Birkaç programa daha çıkarsa, tüm karizmayı tüketecek. Ama bu da mümkün değil. Önümüzdeki iki ay boyunca Yavaş podyuma çıkacak. Ben de merakla bekliyorum yeni bombalarını.

İmamoğlu daha hırslı. Hacı teyzelerin peşini bırakmıyor. Kendini gerçekten destekleyecek bir teyze bulsa rahatlayacak. Ama ne yaptıysa boş. Teyzeler Erdoğan'dan başka laf etmiyor. CHP'yi duyunca yüzünü buruşturup kaçıyor. Bunların sonuncusunda İmamoğlu şöyle beş altı adım koştu teyzenin peşinden. Bir yandan da bağırıyordu. "İmamoğlu benim soyadım. İmamoğlu'yum ben" diye. Maalesef son hacı teyze dinlemedi. Kaçtı.

CHP'ye bunu anlatmaya çalışıyoruz. Makyajla yeni isimlerle nereye kadar? Her seçim yeni bir isim bulsanız ne yazar. Vatandaşın denklemi gayet basit ve net. Soruyor "Kimden adaysın?" Cevap "CHP." Teyzeler tek ses "Aman aman uzak dur!"

Bu sadece bir imaj sorunu değil. Reklamla, pazarda gezmekle, iki hafta cumaya gitmekle çözülmez. Bu bir kimlik sorunu. Kimlik alınmaz verilir. Bu millet CHP'ye bir kimlik vermiş. O kimlik karşılıklı etkileşim çerçevesinde tarihi sürecin içinde kurulmuş. Yerleşmiş. Sertleşmiş. Makyajla kapanacak gibi değil. CHP bu kimlik sorunuyla yüzleşmediği müddetçe değil imam, şeyhülislam çocuğu olsanız fayda etmez.