Kemalizm'in derin ideoloğu kitap yazmış. Bir milyonun üzerinde satmış. Bakmış iyi ekmek var. "Prestij baskısını da dayamış." 1881 adet satacaklarmış. Tanesi 2 bin 500 liradan. Aman kaçırmayın. Koşun. Bu "kutsal kitabı" saat 9'u beş geçe internet sitesinden alın. Atatürk'e verdiğiniz değer belli olsun. Atatürk üzerinden çöplenenlerin de karnı doysun.

Tabii ki yayınevi ve yazar kitaba istedikleri fiyatı biçmekte özgürdür. Serbest piyasa ekonomisi var memlekette. Önemli olan bu fiyata böylesi bir kitabı alacak 1881 kerizin var olması. Kim ne para kazanıyorsa kazansın umrumuzda değil. Ancak bu tür bir sığlığa bu parayı verecek hale gelmiş bir topluluk beni korkutuyor.

Keşke elimizde bir imkân olsa da ölçsek. Acaba 1881 kişinin kaçı Nutuk okumuş olabilir? Kaçı Atatürk üzerine yazılmış sağlam eserlerin başlıklarını biliyor? Kaçı Atatürk'ün okuduğu kitapları görmüştür? Ama önemli değil. Buldular basit bir Google yazarı. Ondan Atatürk öğrenecekler.

Adam aptala yazar gibi yazıyor. Zaten bu nedenle de herkes için kolay okunur hale geliyor. Aslında kitapların çoğu "Atatürk for dummies" (aptallar için Atatürk) tadında kitaplar. Ayıp değil. "For dummies" (aptallar için) kitapları basmak iyi bir gelenektir. İlgi alanı değişik insanlar için yazılır. Mesela hepimiz kuantum fiziği bilemeyiz. Ve belki günlük yaşamımızda çok ihtiyacımız olmaz. Ama merak edebiliriz. O zaman gider bu "dummies" kitaplarından alır ve konuyu kabaca öğrenebiliriz. Ancak bunların prestij baskıları yapılmaz. Hele içeriği sıkıntılı bir kitapsa iyi bir "for dummies" kitabı bile olmaz.

Atatürk üzerine böylesi bir kitabın 1 milyondan çok satmış olması bu toplumun ayıbıdır. Ama böyle bir kitabın utanmadan prestij baskısının yapılması yazarın ve yayınevinin ayıbıdır. Takipçileri mutlu. Devam etsinler. Öpüp alınlarına koysunlar. Evlerinin duvarına assınlar.

Ancak şunu da bilsinler. Bir kitabın prestij baskısını yapmak için azıcık da olsa prestijli olması lazım. Neymiş? "Atatürk leblebiyi pek severmiş." "Havaya atıp ağzıyla tutarmış." Bu tür zırvalarla dolu bir kitaptan Atatürk öğrenmek Atatürkçülerin büyük ayıbıdır. Atatürk üzerine yazılmış böylesi pespaye kitapların prestij baskısını yapmak öncelikle Atatürk'ün prestijine yapılmış bir hakarettir. Eğer gerçekten prestij baskısı yapmak istiyorsanız gidin Nutuk'un prestij baskısını yapın. Sığlık, sembolizm ve açgözlülüğe prim vermeyin.

Neden böyle oluyor? Çünkü yıllardır Atatürk edebiyatı sembolizm üzerinden tuhaf ve irrasyonel bir zemine savruldu. Atatürk'le hiç ilgisi olmayan kıssalar üretildi. İnternet ortamında delicesine paylaşıldı. Atatürk'ün etmediği laflar ve yapmadığı işler üzerinden sahte bilgi üretmek alışkanlık halini aldı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama çok da önemsemedik. Sosyal medya böyle bir ortam. At izi it izine karışıyor. Doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmak kolay değil. Birileri de bu tür hikayelere inanmak istiyorsa tabii ki serbesttir. Ancak belli bir sembolik dil etrafında dogma haline dönüşüyor ve toplumsal sömürüye neden oluyorsa durum vahim demektir.