Rusya Kiev'e yakın bölgelerden çekildi diyebiliriz. Ve görünen o ki, savaş bundan sonra temposunu yitirmiş halde de olsa doğu bölgelerinde devam edecek. Rusya askeri harekatları buralarda yoğunlaştırarak kendisi için çok daha öncelikli olduğunu gördüğümüz Kırım ve Donbas'ı güvence altına almaya çalışacak. Herson şehrini kontrol etme gayretini bir amacı vardı. Kırım'ın lojistiğini ve suyunu sağlamak için ve aslında derinlik kazandırmak için Dinyeper hattına kadar kapattı. Donbas bölgesi için de benzer bir uygulama söz konusu olacak gibi. Böylece Azak Denizi bir iç deniz haline dönüşecek. Putin sanırım ondan sonrasını diplomasi mesaisiyle çözeceğini düşünüyor. Ancak o zaman samimi bir ateşkes sürecine girebilir. Fakat gerçek bir barış için bu da yeterli değil.

Barış veya ateşkes ihtimali her konuşulduğunda bunu Rusya üzerinden konuşuyoruz. Rusya diyelim ki, bütün beklentilerini elde etti. O şartlar altında bu saatten sonra tüm olup biten unutulacak mı? Rusya ve başkanı Putin uluslararası toplumun normal bir oyuncusu olarak görülecek mi? Bu kadar suçlamanın ardından işler eskisi gibi olur mu? Biraz zor. Biraz değil çok zor. Putin'in bu olup bitenin üzerini örtmek için bir an önce barış durumuna geçmesi ve hatta Batılıların daha başka bir mücadele alanı keşfetmeleri için dua etmesi gerekecek. Çünkü Batı bu tür durumlarda sadece basit bir savaş yürütmüyor. Hedefe aldığı devleti ve devlet başkanını anormal ilan ederek uluslararası toplumdan soyutluyor. Mesela Amerika Irak'a savaş ilan ederken Amerikan başkanını insanlık suçu işlediği için yargılamak kimsenin aklına gelmez. Ama Batı dışı toplumlar her ne savaşı yaparsa yapsın irrasyonel ve anormal ilan edilir. Bu şartlar altında Putin'in Batı'yla gerçek bir barış yapması çok zor. Sırf bu nedenle de olsa ben barış ihtimalinin pek yakın olduğunu düşünmüyorum.

Böyledir işte! Savaşı başlatmaya siz karar verebilirsiniz. Ama ne zaman ve nasıl bitireceğinize tek başına karar veremezsiniz. Şimdi Putin'e bu gerçeği gösterecekler.