HİLÂL KAPLAN

Suriye rejiminin Duma'da yaptığı kimyasal saldırının sarsıntıları devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, her zamanki gibi mevzunun ciddiyetine uymayan tivitlerle hem dünya piyasalarını salladı hem de ABD yönetiminden son dönemde gelen karışık mesajlara bir yenisini ekledi. Önce "Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek. Hepsi yeni ve akıllı füzeler" diyen Trump, 40 dakika sonra Kremlin'e zeytin dalı uzatan bir tivit attı. Pentagon, "Tivitleri Beyaz Saray'a sorun" derken, Dışişleri ise tüm seçeneklerin masada olduğunu yineledi. Neticede Washington'dan yükselen kakofoninin bir süre daha süreceği anlaşılıyor.

Alman Şansölyesi Merkel ise, Avrupa Birliği öncü ülkeleri içindeki en pasif lider olarak tarihe geçmiş olabilir. Üç gün önce Putin ile telefonda görüşen Merkel, bundan kısa süre sonra kabine toplantısı ardından yaptığı basın toplantısında, olası bir ABD- İngiltere- Fransa saldırısına destek olacaklarını açıklamayı bırakın, bunun hakkında sorulan soruyu dahi "Şu anda spekülasyon yapmak istemem" diyerek geçiştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise haberin yayıldığı ilk günlerde bunun Esed'in insanlığa karşı işlediği ilk suç olmadığına dikkat çekerek ağır bir bedel ödeyeceğini dile getirdi. Ancak öte yandan Suriye'de artık askerî müdahalelerle zoraki bir rejim değişikliği yerine diplomasi yoluyla, Esed'in geleceğinde yer almadığı ve halkı kuşatan bir yönetimin kurulması gerekliliğini de vurguladı.

Mevcut durumda Türkiye'nin Batı bloğu ile Astana sürecini yürüttüğü komşuları arasında dengeli, diplomasiye vurgu yaparak sağduyulu ve Esed karşıtlığından geri adım atmayarak tutarlı davrandığını söylemek mümkün.

Hem Avrupa Birliği hem de NATO'nun merkezî ülkelerinden Almanya'nın Kuzey Akım -2 gibi Rusya ile ortak yürüttüğü projelerdeki ulusal çıkarlarını gözeterek sivri dilini bir yana bırakıp sessizliğe gömülmesi ise nerdeyse hiçbir analizde yer almadı. Kimse Almanya'nın ekseninin kaydığı gibi eleştirilerde bulunmadı. Türkiye'ye her fırsatta bu kalıplarla yüklenenlerin sessizliği de kayda geçsin istedim.