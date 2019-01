HİLÂL KAPLAN

New York Times'da çıkan bir makaleye göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 2017'de Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturuyormuş.

Haberdeki iki detay, Amerikan sistemi hakkında oldukça öğreticiydi. Bu sebeple dikkatinizi çekmek istedim.

Öncelikle bir arka plan verelim: Trump, seçildi seçileli Rusya ile yasa dışı bir bağlantısının olduğuna dair haberler önce medya tarafından işlendi. Büyük medya kuruluşlarının önemli kısmının Demokrat Parti'yi desteklediği Amerika'da bu habeler günlerce köpürtüldükten sonra, dosyaya özel savcı Mueller atandı ve soruşturma ikinci yılını doldurmak üzere. Fakat ne hikmetse, Beyaz Saray koridorlarındaki özel konuşmaların bile sızdırıldığı Amerika'da, dosyadaki kayda değer herhangi bir kanıt halkın bilgisine henüz sunulmadı. Bu da soruşturmanın, Trump'ın dediği gibi bir 'cadı avı' olduğu izlenimini güçlendiriyor.

FBI'dan bazı kaynakların New York Times'a sızdırdığı anlaşılan haberdeki en ilginç ifade şuydu: FBI'ın, Trump'ın "bilerek" Rusya için çalışıp çalışmadığı ya da "farkında olmadan" Rusya'nın etkisinde kalıp kalmadığının incelediği öne sürüldü."

Yani, Trump'ın farkında olmadan anti-Amerikan faaliyetlerde bulunup bulunmadığı araştırılıyormuş! Öncelikle modern hukukta her suçun temelini oluşturan şey "irade ve bilinç"tir. Bir suçu 'farkında olmadan' işlemenizin, şayet bir maddenin etkisinde, vb. değilseniz, suç teşkil etmesi zordur. Ya aklî dengeniz yerinde değildir ya da cezai ehliyet yaşında ve/veya bilincinde değilsinizdir. Kaldı ki nasıl 'farkında olmadan' ajanlık türü bir faaliyette bulunabilirsiniz? Bu ibare, bence soruşturanların çaresizliğinin de bir tezahürü olsa gerek.

Yine haberde yazdığına göre, FBI, bu soruşturmayı Trump eski FBI Başkanı Comey'i görevden almasının ertesi günü açmışlar. Böylelikle yeni atanacak başkanın işlerine engel olmasını istememişler anlaşılan... Nitekim FBI'ın başlattığı bu meçhul soruşturma da Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'e devredilmiş.

Haberde soruşturmanın yıllarca uzayabileceğinin ve bunun doğal prosedürün bir parçası olduğunun da altı çizilmiş. Böylelikle Başkanlığının ilk gününden bu yana devlet üzerindeki etkisi en aza indirgenmeye çalışılan Trump'a gelecek yıllarla ilgili mesaj da New York Times üzerinden tekrar verilmiş.

Trump'ın kabinesinden hedefe konan ilk isim olan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa ettirildiğinde, Trump'ın ünlü atasözümüz "Elini veren, kolunu kaptırır"ı daha iyi anlayacağını yazmıştık. Netice oraya doğru gidiyor.