Altındağ ilçemizde yabancı uyruklu kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatının baharındaki bir gencimiz, Emirhan Yalçın hayatını kaybetti. Onunla birlikte yaralanan Ali Yasin kardeşimizin tedavisi ise hâlâ sürüyor. Emirhan kardeşimizin mekânı cennet olsun, yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Ali Yasin kardeşimize ise acil şifalar diliyorum. Katiller anında yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı. Gün yüzü göremeyecekler, görmesinler.

Katillerin Suriyeli olmasından yola çıkan bir grup, ilçede yaşayan diğer Suriyelilerin evlerini ve dükkânlarını taşlamayı kendine hak gördü. Ülkemize yakışmayan menfur bir geceydi. Çocukların korku içindeki ağlama seslerini onca gürültüye rağmen duyabildiğimiz bir video izledim. Sonra evlerine atılan taşlar başlarına isabet eden ve yüzü gözü kan içinde kalmış iki çocuğun fotoğrafını gördüm.

Adalet bu değil. İnsanlık bu değil. Hak arama yolu bu değil. Ne Türklük, ne delikanlılık, ne de Müslümanlık bu.

Evet, mültecilerin varlığından ötürü rahatsız olabilirsiniz. Haklı olduğunuz yönler de olabilir. Ancak evini barkını terk edip bize sığınan sabilerin evlerini bir de burada başlarına yıkmak çare değil.



Yüzüne bakmadığımız işlerde çalışıp köpek bağlanmaz evlerde yaşayan insanlar için "İşlerinizi çalıyorlar, sefa sürüyorlar" diyen muhalefetten, "Suriyeli" öznesiyle otu botu haber yapan, garibanı hedef gösteren fondaş medyaya... Biliyorum umurunuzda değil ama evleri-araçları geçtim; kırılan her küçük kalp için suçlusunuz.

"Suriyeli" öznesi ile tüm kötülükleri eşdeğer tutan bir dil var. Yıllarca halkın öfkesini bilediler, yanlış görülen her şeyi bu muğlak özneye yüklediler, kışkırttılar, hedef gösterdiler ve nihayet pimin çekilmesiyle sokağa çağırdılar.

Mülteciler dilense suç, AB fonundan verilen yardım için sırada beklese suç, çalışsa suç, üniversiteye gitse suç, gitmese suç, ülkesinde savaşsa terörist, savaşmasa serseri...

Göç konusunda hükümetin yapılan denetimleri ve alınan önlemleri daha aktif anlatması, halkın hassasiyetlerine dönük refleks göstermesi lazım. Ancak bununla yetinilmemeli. İkinci bir 6-8 Ekim katliamı yaşatmaya kalkan her türden sorumsuz açıklama, yalan haber, iftira da karşılığını bulmalı.