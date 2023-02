Bugünden on yıl geriye dönüp baktığımızda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüm konusunda milletine defalarca seslendiğini, deprem ihtimaline karşı âdeta yalvarırcasına uyarılar yaptığını görüyoruz. Size 2012'den başlayarak konuşmalarından birkaç kesit aktarmak istiyorum:

5 Ekim 2012

"Amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek; yani rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmektir."

6 Nisan 2013

"Bu kentsel dönüşümlere, bu kentsel değişime bu ülkede karşı çıkanlar da var. Muhalefet ve bazı çevreler, ne yaparsak yapalım, hangi adımı atarsak atalım zaten karşısında duruyorlar. Kentsel dönüşümün de karşısında duruyorlar."

24 Mart 2014

"Bize yardımcı olursanız, kentsel dönüşüm değişimi yapmak suretiyle -Allah göstermesin- buradaki bir depremde meydana gelebilecek felaketi ortadan kaldıralım."

11 Nisan 2016

"Biz yapmak için mücadele ederken, birileri de yıkmanın, tahrip etmenin peşinde. Nerede kentsel dönüşümle ilgili bir adım atacaksanız bu malum oda işi hemen yargıya götürür. Senin işin yapmak mı, yıkmak mı?"

1 Temmuz 2016

"Şimdi birçok yerlerde diyoruz ki kentsel dönüşüm yapalım. Diyorlar ki "yok". Yapmayın etmeyin, gelin bunu yapalım. Allah göstermesin bir deprem olsa o depreme dayanıklılığı olmayan binalar var."

5 Mart 2019

"Ne olur diyorum, bize yardımcı olun. Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de oraları yıkalım ve gönüllük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım."

6 Mart 2019

"Size adeta yalvarıyorum, ne olur gelin, bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak için, tüm kira bedellerinizi ödemek suretiyle gönüllülük esasına dayalı olarak buralardan sizi çıkaralım, buraları yıkalım, yaptıktan sonra yine sizi biz buralarda iskan edelim."

Başkan Erdoğan ve Ak Parti belediyeleri nerde depreme karşı o yöreyi koruyacak kentsel dönüşüm projelerine yönelse, Mimarlar Odası'ndan CHP'sine, İyi Parti'sinden radikal sol örgütlerine dek tüm muhalefet bileşenleri bir olup ahaliyi ayağa kaldırdılar.

Medya desteği ile "rantsal dönüşüm" diyerek süreci baltaladılar.

Barolardaki örgütlü avukatlarının desteğiyle de süreci mahkemeye taşıyıp yürütmeyi durdurma kararlarıyla halkı güvenilmez binalara mahkûm ettiler.

Bunun en acı örneklerinden birini "CHP'nin kentsel dönüşüme direnişi can aldı" başlıklı yazımda anlatmıştım. Hatay'da CHP'nin dönüşümü engellediği altı mahallede 778 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde daha önce yaptığı konutların tek biri hasar bile almayan TOKİ, Erdoğan liderliğinde, muhalefetin tüm engellemelerine rağmen 1 milyon 170 bin konut yaptı.

"İstanbul'u bize verin, kentsel dönüşüm nasıl olur, tüm dünyaya gösterelim" diyen Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ve "Seçilirsem kentsel dönüşüm garantörlüğü yapacağım" diyen İmamoğlu'nun İBB'si yılda 20 bin konut yenileme sözü vermişti. Aradan 3,5 yıl geçti; elde var koca bir hiç. Hem engel oldular hem de iş yapmaya gelince kulaklarının üzerine yattılar.

Kentsel dönüşüm hayat kurtarır ve başta İstanbul olmak üzere ülke çapında harekete geçilmesi şart.