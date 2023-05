Kurulduğundan bu yana AK Parti, 16 seçime girdi. Haftaya 17'ncisi gerçekleşecek. Bu seçimlerin her birinde İzmir, CHP'nin kalesi olduğunu kanıtladı. Son seçimde İzmir'den Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 63.29, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 31.48 oy aldı.

Siz tek bir ama tek bir AK Partilinin; yetkilisini falan bir yana koyun, üyesinin ve hatta destekçisinin İzmirliye beddua ettiğine veya tek bir kem söz söylediğine şahit oldunuz mu?

İzmir-İstanbul arasını 8 saatten 3.5 saate indiren otoyoldan tutun da deprem sonrası yıkılan tüm binaları bir sene içinde tertemiz teslim etmesine kadar AK Parti iktidarının İzmir'e yaptığı hizmetler say say bitmez. Buna rağmen İzmir'in CHP'nin kalesi olduğu gerçeği de değişmez. AK Parti hizmetini yapar, İzmirli oyunu verir. Konu kapanır.

Van'a bakın. Deprem sonrası millet gibi devlet de seferber oldu. Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ, tam 17 bin 489 yeni konut inşa etti. Depremzede kardeşlerimize teslim edildi. Son seçimde Van'da Kılıçdaroğlu % 62.19 oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise % 35.61'de kaldı. Milletvekili sonuçları da farklı değil. HDP (Yeşil Sol) Van'da % 53 oy alırken, AK Parti % 26'da kaldı.

Muhalefetin yapılmadığını iddia ettiği Hatay Defne Hastanesi de birkaç haftaya hizmete girecek. Peki Defne halkının oy tercihi nasıl oldu? Kılıçdaroğlu % 90 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan % 8 oy aldı. Defne Devlet Hastanesi, Defne halkına ve Hatay'ımıza hayırlı olsun. Bundan ötesini söyleyen de insan değildir.

Ancak maalesef CHP'li gazetecilerden sosyal medya fenomenlerine, depremzedelere yaptıkları yardımı helal etmemekten tutun, çok ağır küfürler etmeye dek birçok çirkinliğe şahit olduk.

Bu sadece siyasi bir öfkeden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda CHP'nin kuruluş kodlarındaki kendini halktan üstün ve aydınlık görme, kendini halkın kurtarıcısı olarak konumlanma gibi öz-sömürgeci bakış açısından da kaynaklanıyor.

Halk, onlara tabi olmazsa aşağılıktır. Onların sözünden çıkmazsa makbuldür. Bir yüz yılda, bir arpa boyu yol gidememiş olmaları acıklı...



Bu köşe yazısını aşağıdaki linke tıklayarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz