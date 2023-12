Chris Hedges, hem Pulitzer hem de İnsan Hakları Gazeteciliği Küresel Ödülü'ne sahip bir gazeteci. New York Times Balkanlar ve sonrasında da Ortadoğu Büro Şefi olarak 15 yıl çalıştı.

Irak'ın, ABD tarafından işgaline muhalif tutumu sebebiyle New York Times'tan uyarı aldıktan sonra dünyanın en güçlü gazetelerinden birinde 15 yıl çalıştı, ardından kendi isteğiyle istifa etti.

Hedges, Körfez Savaşı'ndan Bosna soykırımına, Irak'ın işgalinden Filistin'e yapılan zulümlere dek pek çok farklı zaman diliminde, farklı coğrafyalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin işlediği suçlara tanıklık etti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmadaki sözler, o şahitliğin dile gelişiydi adeta:

"İşgal edilenlerden boyun eğmeyi reddeden olursa, direnmeye devam ederlerse, 'uygarlaştırma misyonu'muzun tüm iddiasını bir kenara bırakıyoruz ve Gazze'de olduğu gibi bir katliam ve yıkım çılgınlığına başlıyoruz.

Şiddetten sarhoş oluyoruz. Umursamaz bir gaddarlıkla öldürüyoruz. Canavarlara dönüşüyoruz ve bunun için mağdurları suçluyoruz.

Herkesin övmeye doyamadığı o yalan ahlaki üstünlüğümüzü açığa çıkarıyoruz. Batı medeniyetinin temel gerçeğini ortaya koyuyoruz: Bizler dünya üzerindeki en acımasız ve en verimli katilleriz.

Zaten sadece bu bile bizlerin neden dünyayı domine edebildiğini gösteriyor. Bunun demokrasi ve özgürlükle zerre alakası yok.

Bunlar bizim mazlumlara asla sağlama niyetinde olmadığımız haklar."

Amerikan yerlileri, Filipinler, Laos, Kamboçya, Vietnam, Şili, Namibya, Kenya, Malaya ve daha pek çok yerde özne Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya veya Fransa olabilir. Ancak "nesne" haline getirilen, görülmeyip önemsenmeyen mazlumlar hep tek dişi kalmış o canavar Batı'nın sömürgeci açgözlülüğünün kurbanları.

Batı, kuruluş paradigması itibarıyla özünde işgalci ve sömürgecidir. Her geçen gün, Gazze sayesinde milyonlarca Batılı da bu gerçeği idrak ediyor.

Şu an Fanon'un deyimiyle "yeryüzünün lanetlileri" olarak görülse de Gazze, insanlık için öğretici ve dönüştürücü bir güç merkezi olmayı sürdürüyor.