Yerel seçimlere 42 gün kaldı. Sonucu en çok merak edilen yarış, her yerel seçimde olduğu gibi bu kez de İstanbul. Anketlerin hepsine hakim değilim ama Murat Kurum'un kampanya başarısının rakibini ne kadar rahatsız ettiğini, İBB bütçesinin dağıtıldığı sosyal medya trollerinin sürekli yalan uydurmasından da anlayabiliyorum.

Bugün size Kurum'un kampanyasının pek bilinmeyen bir yönünden bahsedeceğim. Malumunuz artık müstakil bir dijital alan var ve her şey bu yeni alanın; yeni tanımları, yeni kuralları, yeni beklentileri ve yeni alışkanlıkları üzerinden şekilleniyor. Bu yeni alanda varlık inşası yapan sahaların arasında en dikkat çekici gelişmeler, medyadan sonra siyasette meydana geliyor.

Siyasi partilerin SKM olarak kısalttığı seçim koordinasyon merkezleri olur. İlçelerde ve mahallerde kurulmuş noktalar ve merkezlerde seçim işleri organize edilir. Pankartlar ve bayraklar nerelere asılacak, şarkıların çalındığı otobüsler hangi sokaklardan geçecek, adaylar nereleri ziyaret edecek, TV programlarında ne denilecek gibi bütün seçim işleri bu SKM hiyerarşisi içinde tartışılır ve üretilir

Bugün artık sınırları ve içeriği net olarak tanımlanmış dijital dünyada seçim koordinasyon işleri de Dijital SKM'lerde yapılıyor. AK Parti her alanda gösterdiği öncülüğü bu alanda da gösterip kurumsal olarak "Dijital Seçim Koordinasyon Merkezi" kurdu. Burada, Dijital Seçim Koordinasyon Merkezi'nden (Dijital SKM) bahsederken bunun kamu kaynaklarından beslenen bir 'trol çiftliği' olmadığını tekrar hatırlatmak lazım. Zira Ekrem İmamoğlu cephesinde iş bu şekilde yürütülüyor. Hatırlarsanız Ekşi Sözlük'te İmamoğlu adına faaliyet gösteren İBB çalışanları bile afişe olmuştu.

Murat Kurum'un kampanyasında ise halihazırda parti teşkilatında görevli Dijital Medya Uzmanlarından müteşekkil bir birim var ve bu birimin oluşturduğu Dijital SKM, seçim çalışmasının önemli paydaşlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Dijital dünyanın dili ve üslubu kendine ait. Sokakta olmayan imkanların yanında yine sokakta olmayan tehditlerin de olduğu bu iletişim dünyası içinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Dijital SKM'si sosyal medya ve internet sitelerinde dijital dünyaya uygun ve her bir dijital platformun dili ve taleplerine uygun içerikleri üretiyor.

Sokak röportajları, videolar, kara propagandalara karşı cevaplar ve herkesin telefonunda yukarı kaydırarak hızlıca tükettiği yüzlerce başlık altında binlerce görsel ve metin İstanbul Dijital SKM bünyesinde üretiliyor. İçerik üretmekten daha önemlisi, AK Parti'nin ürettiği içeriklerin tek çatı altında bütün görünmesini sağlayacak strateji de D-SKM'nin masasından geçiyor.

Klasik de olsa dijital de olsa medya medyadır ve 'usul mü, esas mı' tartışması hep geçerli olacaktır. Dijital SKM bu anlamda yeni dünyanın yeni diline ve yeni usullerine uygun olarak asıl mesajı yükseltmek için çalışan bir hibrit faaliyet yürütüyor aslında.

Örneğin geçtiğimiz günlerde dijital mecralarda yapılan "İstanbul Olsun Yeniden Olsun" ya da deprem gerçeğiyle bizi bir kez daha yüzleştiren "Seven Ne Yapmaz" adlı kampanya da Dijital SKM bünyesinde hazırlanmış işlerdenmiş. Kullanılan müzik, grafik animasyonlar ve yeni nesile hitap eden dinamik kurgu ile birleşince Murat Kurum'un projeleri akılda kalıcı şekilde seçmene anlatılmış oluyor. Bu çalışmanın meydana getirdiği etkiyi klasik medya üzerinden elde etmenin imkanı yoktu mesela. Öte yandan, bir gecede ortaya atılan yalan haberlerin hızlıca yayıldığı bir düzende, Dijital SKM kara propagandanın dışında insanlara hızla ulaşarak anında ortaya çıkan tehditlere anında cevap verme yeteneği ile de çağın mecburiyeti olarak da yapılanıyor

Özetle, daha hızlı, daha aktif, daha kolay, daha odaklı ve daha esnek; yani dijital çağın dijital kimliğine uygun bir yapılanma olarak Dijital SKM geleneksel yönetmelere meydan okuyup rekabet ederek yerine kendi müstakil alanında kendi varlığını inşa ediyor.

Dijital SKM'nin, Amerika'da yaşayan analistle görüntülü konuşma yapmayı marifet sananlara ya da seçim gecesi internet sistemlerini dahi çalıştırmaktan aciz kalanlara fazla gelmesi son derece normal. Bu minvalde yine en iyi bildikleri işi yapıp Dijital SKM projesine de yalanlarla çamur atmaya çalışacaklardır.