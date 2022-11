HÜLYA GÜLER

Bundan tam 2 yıl önce bu köşeye de adını veren INBUSINESS Dergisi'nin ilk sayısı piyasaya çıkmış ve büyük ses getirmişti. Kasım 2020 ortamını hatırlayın, pandeminin en karamsar/belirsiz dönemindeydik. Ve Turkuvaz Medya Grubu, (mecralarını sonlandıran) birçoklarının aksine yeni bir dergiye daha hayat verdi. Üstelik bu dergi, tüm dünyada medya mensuplarının peşinden koştuğu bir ismi; Prof. Dr. Uğur Şahin'i kapağına taşıma başarısını gösterdi.

Böylece kurucu genel yayın yönetmenliğini üstlendiğim INBUSINESS, daha ilk sayısında alanının lider dergileri arasında yerini aldı. Büyük ses getirmişti demem bu sebepten. O kadar ki INBUSINESS'ın başarısı başka grupları da cesaretlendirdi ve sektör yeni aylık ekonomi dergileri kazandı.

Ancak sektöre etkimiz bununla kalmadı

Daha ilk sayısında adeta bir manifesto ilan eder gibi sürdürülebilirliği DNA'sının en önemli parçası haline getiren INBUSINESS, medyada bu alanda da öncü bir rol üstlendi. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma hedefinin tamamını Küresel Umut Festivali webinar serisi ile Türkiye'nin gündemine taşıdı. Ardından Türkiye'de ilk kez sürdürülebilir şirketler araştırmasını gerçekleştirdi. Ülkemizin Birleşmiş Milletler Global Compact imzacısı şirketlerini kapsayan S-350 araştırmasını yayınladı.







Şimdi bu araştırmayı daha da genişlettik, S-500 (Sürdürülebilir-500) listesine dönüştürmek üzere gerekli adımları attık. Yakında detaylarını duyacağınız bu araştırmada Türkiye'nin 500 büyük şirketini ve sürdürülebilirlik karneleriyle birlikte açıklayacağız. Birçok önemli paydaşı bulunan bu araştırmanın önümüzdeki yıllara ve kredi veren kuruluşlarına önemli bir referans olacağını söyleyebilirim. Dolasıyla sadece bugüne değil yarına da yatırım yapan şirketleri şimdiden INBUSINESS S-500 araştırmasına katılmaya davet ediyorum.

Bu, uluslararası bir boyut kazandırmak istediğimiz INBUSINESS'ın önümüzdeki dönem projelerinden sadece biri.

Gelelim kasım ayı için hazırladığımız özel sayıya. İlk günden itibaren hep yanımızda olan iş dünyasının kıymetli temsilcilerine ve tabi ki bizi her ay liderliğe taşıyan çok değerli okurlarımıza teşekkür etmek için, ülkemizin önde gelen kurumlarının gelecek vizyonunu sayfalarımıza taşıdık. Hibrit Dünya-Türkiye Yüzyılı temalı yıldönümü özel sayımızda yer alan 125'i aşkın iş dünyası liderinin gelecek vizyonunu ilgiyle okuyacağınıza eminim.

Kasım sayımızda ayrıca detaylarını okuyacağınız ikiz dönüşümle (dijitalleşme ve sürdürülebilirlik) şekillenen hibrit dünyada barış ve refah arayışı hiç olmadığı kadar önemli. Bitirmek üzere olduğumuz 2022'de küresel enflasyon, 1940'lı yıllardan bu yana ilk kez çift haneli seviyelere geldi.

1980'lerden bu yana dünyada en hızlı faiz artışları bu yıl yaşandı ve Amerika dışında her yerde kaosa neden olan dolar da son 20 yılın en güçlü pozisyonunda.

Artık bu devirde sıcak çatışmalı ülke savaşları olurdu/olmazdı derken pandemiden sonra bir siyah kuğu daha belirdi. Ve Rusya-Ukrayna savaşıyla değişen dengeler alt üst oldu.

Enerji krizi Avrupa için şimdilik sadece kış geliyor (winter is coming) havasında karşılansa da mesaj net.

Asıl değişim yeni başlıyor, hazırlanın!

Biz ise ülke olarak dünyada lehimize değişen dengelerle daha iyimseriz. Bu hibrit dünyaya daha yeni kutladığımız Cumhuriyet Bayramımız ile başlayan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hazırlanıyoruz.