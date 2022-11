HÜLYA GÜLER

Bugünlerde unutulmuş olsa da eskiden Anadolu'da yeni doğan çocuklar (genelde erkek çocuk) için aileleri hemen bir dizi ağaç dikerdi. Ve genelde kavak olarak seçilen bu ağaçlar, çocukla beraber büyür, evlenme çağına gelince de kesilerek çocuğa ev yapılırdı. Hatta herhangi bir malın-mülkün olmaması anlamında kullanılan, 'bir dikili ağacı bile yok' deyimi buradan gelir. Dünyanın akciğeri, insanların en önemli yiyecek ve geçim kaynaklarından ağacın (ormanların) anlam ve önemini özetleyen ne güzel bir deyimdir bu.

Kullanılan ağaçların yerine yenisinin dikildiği Anadolu'daki bu gelenek ise sürdürülebilirlik anlayışını ortaya koyan çok önemli bir derstir aslında. Dünyada sayılarının her geçen gün artmasını dilediğimiz endüstriyel ormanlar da bu geleneğin bir anlamda modern versiyonu. Bugün halen yaşam alanlarımızın en önemli malzemesi olan ağaç ürünlerinin devamlılığı, işte bu endüstriyel ormanlarla mümkün. O yüzden İtalya'da Venedik'e yakın Pordenone bölgesinde düzenlenen dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından SICAM'ın bu yılki vurgusu da sürdürülebilirlikti. 300 milyar dolar büyüklüğe sahip global orman ürünleri pazarının son trendlerinin yansıdığı SICAM'ı, 130 yıldan fazla bir süredir geçimini orman ürünlerinden sağlayan Yıldızlar Yatırım Holding'in 5. kuşak yöneticisi Melike Alkan ile birlikte ziyaret ettik. Aynı zamanda holdingin iştiraki Yıldız Entegre'nin Genel Müdür Yardımcısı olan Alkan ile sohbetimizden öne çıkan mesajlardan önce mobilya sektörünün gelecek dinamiklerini yakalayabildiğiniz SICAM'da Türk şirketlerine gösterilen yoğun ilgiden söz edelim.

İnovatif ürünleri ve global pazarda ilk 10'da yer alması nedeniyle Yıldız Entegre en yoğun ziyaretçi alan standlar arasındaydı. Bir yandan da Avrupa pazarında hem tüketim hem de üretimde yaşanan sıkıntıların Türk şirketlerine olan ilgiyi bu yıl daha da artırdığını not edelim. Zira Avrupa'da enerji kriziyle üretim sekteye uğrarken, pazar da daralıyor.

Alkan, Avrupa pazarı durgunluğa girerken, Türkiye'nin doğusundaki bölgelerde büyümenin devam ettiğini söyledi. Yıldız Entegre olarak geçen yıl 15 Milyar TL ciro elde ettiklerini ve bu yılı da yüzde 55 büyüme ile 23 milyar TL ciroyla tamamlayacaklarını aktardı. Gelirlerinin yüzde 15'inin ihracattan geldiğini ve Avrupa'daki durgunluğu Türkiye'nin doğusundaki pazarlarla tolere ettiklerini belirtti.

Alkan daha sonra sözü kurumun sürdürülebilirlik vizyonuna getirdi. Faaliyet alanlarının ana hammaddesinin geldiği orman varlığını son derece önemsediklerini kaydeden Alkan, pandemi sonrasında yaşam alanlarında doğallığın ve sadeliğin öne çıktığını, sürdürülebilirlik bilincinin son tüketicide de giderek arttığını sevinerek gözlemlediklerini vurguladı. Yıldız Entegre'nin tüm faaliyetlerinde sorumlu ormancılık prensiplerini uyguladığının altını çizdi. Bu kapsamda tüm ürünlerinin doğru orman yönetimi uygulamaları için verilen FSC (Forest Stwardship Council) sertifikalı olduğu bilgisini paylaştı.

FSC sertifikasının sorumlu ormancılığın yanı sıra ihracat potansiyeli açısından da önemli olduğunu hatırlatan Alkan, "Yıldız Entegre olarak şu an dünyada alanımızda ilk 10'dayız. Hedefimiz ilk 5'e girmek. Büyüme hedeflerimizi elbette orman verimliliğine ve ekolojik süreçlere zarar vermeden gerçekleştirmek en birinci önceliğimiz. Bunun için 10 maddelik Ağacın İzinde Manifestosu hazırladık ve bunu kamuoyuna açıkladık" dedi.

Merak ettim Ağacın İzinde Manifestosu'nun maddelerine baktım.

Aralarından en çok 'Ağaca bir can olduğu için değer veriyoruz" maddesini sevdim.

Ama bireyler kadar, hammaddesi olsun olmasın büyümek, dünyada söz sahibi bir kurum olmak isteyen her şirketin ağacı çok sevmesi, dikili ağaçlarını çoğaltması gerekiyor.