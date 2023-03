HÜLYA GÜLER

Türkiye'nin uluslararası demiryolu taşımacılığında en büyük şirketi Pasifik Euroasia halka arza hazırlanıyor. Çay üreticisi olarak Rize'de doğup, gayrimenkulde Ankara ve İstanbul'da büyüyen Pasifik Grubu'nun bundan sonraki hedefi lojistik şirketi Pasifik Euroasia ile globalde markalaşmak. Pasifik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, lojistikte ülkemizin uluslararası yüzü olma vizyonunu konuşmak üzere buluştuğumuzda önce şirketlerin 2022 performansını anlattı. Demiryolu lojistiğinde neden Türkiye'nin en büyüğü olduklarını da daha sonra rakamlarla paylaştı.

Pasifik GYO 2022 yılını 3.4 milyar TL net kâr ile kapattı. 2021 yıl sonunda 1.3 milyar TL olan özkaynak rakamı 2022 sonunda 4.7 milyar TL'ye çıktı. Grubun 2021 yıl sonunda 3.5 milyar TL olan bilanço büyüklüğü de yine 2022 sonunda 9.5 milyar TL yükseldi. Bu kısa özetten sonra Erdoğan bu yaz lansmanını yapacakları ve şu an ön talep toplama aşamasında oldukları İstanbul'daki 3 yeni konut ve işyeri projesinin detaylarına girdi: "Pasifik olarak yola çıktığımızda hedefimiz bulunduğumuz şehre değer katacak, şehrin siluetini değiştirecek eserlere imza atmaktı. Ankara'da hem Next Level projeleriyle hem de Merkez Ankara ile bunu başardık. Şimdi de İstanbul'da üç yeni Next Level projesinin ön talep sürecine başladık. Next Level İstanbul, Next Level Country ve Next Level Kemer'in her ruhsatlarını geçtiğimiz aylarda aldık. Bu projelerimizde üreteceğimiz gayrimenkullerin bugün itibariyle değeri 30 milyar TL'nin üzerindedir. Yani üç projemizdeki gayrimenkullerin tamamı bugün satılsa 30 milyar TL'nin üzerinde hasılat oluşur."

Gıdada Orçay ve gayrimenkulde Pasifik GYO ile halka arz deneyimini yaşayan Erdoğan bu kez Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etmeye talip oldukları lojistik şirketi Pasifik Euroasia'nın halka arz sürecini anlatmaya başladı. Bütün büyük ekonomilerin uluslararası lojistikte global bir markası olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin demiryolu taşımacılığının yüzde 90'ını Pasifik Euroasia tek başına gerçekleştiriyor" diyerek Türkiye için bu markaya en güçlü adayın Pasifik Euroasia olduğunu vurguladı.

Ardından Pasifik Euroaisa'nın Türkiye'nin dünyada ilk 10 büyük ekonomi içinde yer alma vizyonuyla da örtüşen gelecek dönem planlarını şöyle anlattı:

2019'da kurduğumuz Pasifik Euroasia grubumuzun da genç ve en etkin şirketlerinden biri. Bizim için demir İpekyolu hayalinin ete kemiğe büründüğü ve kurulduğu günden bu yana başarıdan başarıya koşan bir şirket. 2022'de 550 milyon TL ciroya ulaştık.

Hem pandemi döneminde hem de yanı başımızdaki Rusya-Ukrayna savaşı sırasında lojistik sektörünün önemi bir kez daha anlaşıldı. Lojistiğin durmasının dünyada yarattığı sıkıntıları hepimiz gördük.

Bu nedenle lojistik sektöründeki yatırımlarımızı büyütmeye karar verdik. Bu kapsamda öncelikle demiryolu taşımacılığı alanında büyümeyi devam ettirmek istiyoruz. Kendi lokomatiflerimizi ve vagonlarımızı satın alarak, kendi trenlerimizi işletmek üzere DTİ, yani demir yolu tren işletmeciliğine geçmek için çalışıyoruz.

Böylece demiryolu taşımacılığı için önemli lokasyonlarda lojistik merkezler kurup terminal işletmeciliğine yatırım yapacağız. Böylece Demiryolu Tren İşletmeciliği ve Terminal İşletmeciliği alanlarına büyüyeceğiz.

Bunun yanı sıra deniz ve hava yolu lojistiği konusunda da yatırımlarımıza başladık. İlk gemimizi filomuza ekledik ve önümüzdeki beş yılda filomuzu 6 gemiye çıkarmayı hedefliyoruz. Hava kargoda şirket satın almalarıyla büyümek istiyoruz. Bu kapsamda görüşmelere de başladık.

5 yıl için ciddi bir büyüme planladık. Bu kapsamda ilk üç yılda 3 milyar TL'lik yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Erdoğan son söz olarak SPK onayının ardından Grubun üçüncü halka arzını gerçekleştirmeye hazırlanmanın heyecanını taşıdıklarını söyledi. Erdoğan, Borsa İstanbul'dan sonra Euroasia'yı Londra Borsası'nda da hakla açmayı planladıklarını söyledi.

Ne diyelim Euroasia'nın uluslararası rotalarla da yolu açık olsun.