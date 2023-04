Anadolu’nun atıksız yaşam kültürünü dünyaya taşıyoruz

Birleşmiş Milletler, 30 Mart'ta Türkiye'nin girişimleri ile gerçekleşen 1. Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Emine Erdoğan'ın özel davetli olarak BM Genel Kurulu'nda açılış konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salondaydım. 105 ülkenin üst düzey temsilcilerinin bulunduğu salonda 'Dünya beşten büyüktür' mesajının bir kez de Emine Erdoğan tarafından dünya kamuoyuna verildiğini izlemek heyecan vericiydi. Türkiye'nin, Sıfır Atık Günü ile sürdürülebilirliğin dünya kamuoyunun gündemine taşınmasında başrol üstlenmesi ise büyük bir prestij ve gurur kaynağıydı.







Zira Türkiye'nin First Lady'sinin kürsüden 'gerekli çabayı gösterirsek sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğunu' haykırması az buz bir şey değil. Her fırsatta gerçek dışı ithamlarla Türkiye'ye yönelik olumsuz algı oluşturmaya çalışan çevreleri düşününce Erdoğan'ın dünyayı tehdit eden iklim kriziyle mücadeleye öncülük etmesi en güzel cevaplardan biriydi. Bu bakımdan küresel boyuta taşınan Sıfır Atık hedefi, insansız hava araçları ve yeni teknolojilerle savunmada her geçen gün daha da güçlenen Türkiye'nin yumuşak güç alanlarından biri oldu. New York'taki Türkevi'nde buluştuğumuz Emine Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın sorunlarının çözümüne katkı sağlayan kilit bir ülke olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: Türkiye insanlığın sorunlarına duyarsız değil. Tüm sıkıntılı konuların çözümünde varız. Ancak bu kez başkasının gündemiyle değil, kendi oluşturduğumuz bir gündemle BM'deyiz. Ortak evimiz dünya için. Bu büyük mutluluk ve gurur kaynağı.







Sohbette Anadolu'daki atıksız yaşam kültürüne değinen Emine Erdoğan "Atıksız yaşam bizim kültürel bir cevherimizdir" dedi. Erdoğan'ın konuşmasında dikkatimi çeken ifadelerden biri, 'bereketten yoksun, bolluk' vurgusu idi. İşte bu her atığın değerlendirildiği yaşam kültürü Erdoğan'ın da vurguladığı bereket arayışından kaynaklanıyor. Türkiye şimdi bu kültürü küresel bir boyuta taşıdı. Bunda büyük emeği olan Emine Erdoğan da BM'de kurulan Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk başkanı oldu. First Lady, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Etkinlik öncesinde yaptığımız özel görüşmede Genel Sekreter, Danışma Kurulu'na başkanlık etmemi teklif etti. Şahsım ve ülkem adına memnuniyet duydum. Bu önemli fırsatı değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız."

Kurula 3 yıl başkanlık edecek Emine Erdoğan, projenin kalıcı olması için çaba harcayacaklarını dile getirdi.











EMİNE ERDOĞAN, NEW YORK'TAKİ TÜRKEVİ'NDE 'TASC'IN İFTARINA KATILDI

DÜNYANIN UMUT KAYNAĞI TÜRKİYE

Birleşmiş Milletler'in Sıfır Atık özel oturumuna katılmak için gittiği ABD'de BM Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yapan ve kürsüden Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü iklim değişikliğiyle topyekûn mücadeleye işaret ederek dile getiren Emine Erdoğan önceki gece iftar programına katıldı. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) Türkevi'ndeki geleneksel iftar programında konuşan Emine Erdoğan özetle şunları söyledi: "Türkiye Suriye'den Ukrayna'ya, Somali'den Myanmar'a uzanacak şekilde uluslararası toplumun karşı karşıya kaldığı insani krizlerin hiçbirinde sessiz kalan taraf olmadı. Deprem yaralarını sardığımız bu zorlu süreçte de Türkiye'nin ne kadar fazla dost biriktirdiğini de görmüş olduk. Yıllarca şefkat ve merhamet elini en uzak diyarlara taşıyan Türkiye bu kez vefa ve dostluk çemberi ile kuşatıldı. Sizler, merhamete ve vicdana ihtiyacın her geçen gün arttığı dünyaya umut kaynağı olan Türkiye'nin temsilcilerisiniz. Demokrasi ve özgürlüklerin merkezi olarak görülen ülkelerin, içinde yükselen nefret ve ayrımcılığa karşı sessiz kaldığı bir ortamda, adalet ve hoşgörünün timsali olmanızı ümit ediyorum. Dünyanın temizliği, güvenliği ve geleceği için 2017'de Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin bugün gölgesinin dünyanın farklı köşelerine ulaşan büyük bir çınara dönüştüğüne şahitlik ettik. Bu tarihi gelişmler, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır."