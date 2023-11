HÜLYA GÜLER

Galatasaray'ın eski başkanlarından Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deprem bölgesinin ihtiyaçlarına dikkat çekmek için Hatayspor deplasman maçına beraber gitmeye karar verdiler. Bir grup basın mensubu ile birlikte eşlik ettiğim Adnan Polat ve Dursun Özbek ile yolda, deprem bölgesinin devam eden ihtiyaçlarını konuştuk. Sadece küçük uçakların inebildiği Hatay Havalimanı'na vardığımızda ise terminal binası ile çöken pist alanı arasındaki bir metrelik seviye farkı, depremin şiddetini bir kez daha resmen yüzümüze çaptı. Ve o an Adnan Polat'ın uçakta neden; "Deprem bölgesindeki vatandaşımızın yardım ihtiyacı her zamankinden daha fazla" dediğini daha iyi anladım.







Polat, depremin acısıyla tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu ve ilk etapta büyük bir dayanışma örneği sergilediğini hatırlattı. Ardından bu müthiş dayanışmanın daha uzun süre devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Aynı zamanda Polat Vakfı'nın Başkanı olan Adnan Polat, Hatay'ın Samandağ Karaçay mahallesinde yaptırdığı Polatköy Geçici Konaklama Merkezi'nde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte yine Samandağ'da yaptırdığı Suna Polat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Adnan Polat'ın, gittiğimiz her yerde deprem bölgesinde ihtiyaçların devam ettiğini vurgulaması dikkat çekiciydi. Sadece ihtiyaçları hatırlatmakla kalmadı, önemli bir çağrı da yaptı: "Her şey eskisi gibi olana kadar, milletimizin yardım elini buradan çekmemesi lazım. Devletimiz, sağ olsun bütün imkânlarıyla burada. Ancak her şeyi devletten beklemek doğru değil. Özel sektörün devletle temasta olup ihtiyaçları doğru şekilde gidermeye destek olması çok önemli. Buraya 'devletimiz yapsın biz bakalım' şeklinde yaklaşamayız. Vatandaşlarımız da deprem bölgesinden yardımlarını esirgemesinler. Herkes acının ilk sıcaklığı ile buraya büyük bir yardım yaptı. Evet, çok muazzam bir dayanışma örneği yaşandı. Ama ihtiyaçlar devam ediyor. Deprem bölgesine yeniden konsantre olalım lütfen. 'Uyan Türkiyem, deprem bölgesini unutma!' Bu mesajı herkese ulaştırmalıyız. Her fırsatta hatırlamalıyız."



GALATASARAY'DAN 300 KONUT

Başkan Dursun Özbek de sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne dikkat çekti. Galatasaray'ın ilk günden bölgeye koştuğunu, ilk yardımların ardından konteyner kent kurulması dahil farklılaşan ihtiyaçlara cevap verdiğini söyledi. Şimdi artık kalıcı konutların zamanının geldiğini vurgulayan Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nün AFAD ile protokol yaptığını ve bölgede 300 kalıcı konut inşa edeceğini açıkladı. Bu konutların 100'ü Hatay'a, 100'ü Adıyaman'a ve 100'ü de Kahramanmaraş'a yapılacak.

Başta çocuklar olmak üzere vatandaşların Galatasaraylı yöneticilere büyük ilgi gösterdiği, duygusallığın yoğun olduğu bir seyahatti. Yüreklerin burkulduğu, sessiz de olsa gözyaşlarının fark edildiği anlar çok fazlaydı. Tüm spor kulüplerine bölgeye destek verme çağrısında bulunan Galatasaray yöneticilerinin Hatayspor-Galatasaray maçını izlemek üzere Mersin'e doğru yola çıkarken, verdiği mesaj ise gerçekten çok çok anlamlıydı: Bir maçtan daha fazlası. (Bu arada hatırlatayım maçı Hatayspor 2-1 aldı.)

Tüm günü Hatay'da geçirdikten sonra bu mesaja katılmamak mümkün değil. Çetin kış yaklaşırken depremden etkilenen kardeşlerimizi unutmayalım! Çünkü yapılan her şey gerçekten de bir yardımdan daha fazlası. Zira Adnan Polat'ın Samandağ'daki gençlik merkezine birkaç ay önce kaybettiği annesi Suna Polat'ın adını vermesi işte bu sebeple.