HÜLYA GÜLER

Dünyanın daha doğrusu Batı'nın belirsizlikler ve görece yüksek enflasyonla baş etmeye çalıştığı 2023, Türkiye için 2 nedenle unutulmaz bir yıl oldu. En büyük ulusal coşkuyu da, acıyı da bu yıl deneyimledik. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayan şanslı çocuklardık belki ama 6 Şubat depremlerinin şiddeti ve kapsamı hepimizi acıda birleştirdi, 2023'ü unutulmaz kıldı. Daha depremin üzerinden 4-5 saat geçmeden sırtına yüklediği ekmekleri deprem bölgesine taşıyan teyzeler, bizlere Nene Hatun ruhunu hatırlattı. Sonrası muazzam bir dayanışma örneği. Çocuklar dahil, zengin fakir, büyük-küçük şirketler, gurbetçiler, dünyanın dört bir yanından yardıma koşan güzel insanlar, herkes, hepimiz tek yürek devletimize destek olduk. Yaralarımızı birlikte sardık. Yaşanan bu büyük acıya rağmen, yolumuza devam ettik, ne seçimleri erteledik, ne de yatırımlarımızı. Böylesi büyük bir felaket bile bizi geriletemedi, yılı yüzde 5'e yakın rekor bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

Başkanlık sistemini artık iyice benimseyen Türkiye, bu yıl iki turlu seçimle tanıştı. Dünyanın 'yılın en önemli seçimi' ilan ettiği genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesiyle, ülkemizin önünde seçimsiz 5 yıllık bir istikrar dönemi başladı. Ve Türkiye'yi, 2024'te not artışı gelmesini sağlayacak bir seviyeye taşıdı. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı Gaye Hafize Erkan'ın göreve başlaması da 2023'e nasip oldu. Uluslararası yatırımcının ilgisi giderek artarken, döviz rezervlerimiz rekor seviyelere ulaştı. 2023'ü oldukça zorlu hale getiren enflasyonla mücadelede yol haritası belirlendi, tünelin uçundaki ışık ise 2024'ün ikinci yarısına kaldı.

Büyük acılarımız kadar büyük ulusal sevinçlerimiz ve gururlarımız da oldu. Gabar Dağı'nda petrol keşfi, önceki yıllardaki doğalgaz keşifleriyle birleşerek enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırdı. Şu anda günlük 30 bin varil petrol üretilen Gabar'da 2024'ün sonunda günlük 100 bin varile çıkılarak ülke ekonomisine yıllık 4 milyar dolar katkı sağlanması bekleniyor. Enerjideki tek dönüm noktası bu değildi elbette, Akkuyu Nükleer güç santralının ilk reaktörü de 2023'te devreye alındı. Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu denize indirildi. Not edilmesi gereken bir diğer proje de İstanbul Finans Merkezi'nin hizmete girmesi ki bu hamlenin önemini önümüzdeki yıllarda daha iyi anlayacağız.

Çok konu var büyük sevinçlerimizle kapatıp dünyadan bir iki örnekle yazıyı bitireyim. Futbolda işler iyice karışırken, Türkiye'nin yüzünü bu yıl da kadın sporcularımız güldürdü. Kadın Milli Voleybol Takımız cumhuriyet tarihinin ilk Voleybol Kadınlar Milletler Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonu oldu.

2023, bir de yapay zekanın kritik bir dönemeci aştığı bir yıl olarak da tarihe geçecek sanırım. Bu noktada yapay zekanın asıl 2024'e damgasını vuracağını not edelim. İklim kriziyle ilgili haberlerse kötü. Dünya 1.2 derece daha ısındı. Londra ilk Müslüman belediye başkanı ile tanıştı ve meşhur Oxford Street de ilk Ramazan süslemesi ile. Londra bir de 72 yaşında bir prensin taht giyme törenine şahitlik etti. İngiltere'de Kral III. Charles dönemi başladı. Ticaret savaşları adı konulmadan devam ederken, Çin Yuanı ilk kez ülkenin uluslararası ticaretinde ABD dolarını geçti.

Peki, tarih kitapları 2023'ü nasıl yazacak derseniz, 10 binin üzerinde bebek ve çocuğu öldüren İsrail'in Gazze katliamı dışında, yazılması gereken başka bir konu yok bence. Gazze'de bebekleri ve çocukları öldüren İsrail'i durdur(a)mayan insanlık vicdanı büyük bir yara ile yeni yıla giriyor. Filistin'in İsrail zulmüne karşı verdiği 75 yıla varan mücadelede unutulmaz çok fotoğraf var. Ama Gazze'ye insani yardım erişimini veto eden ABD BM Büyükelçisi Lindo Thomas Greentfield'ın ölüme kalkan eli bence 2023'ün fotoğrafı olmalı. İnsanlığın vicdanındaki bu yaranın kapanmasının tek bir yolu var, İsrail'i durdurmak ve Gazzeli çocukların büyüdüğünü görmek.

Hem de bugün, hemen şimdi!