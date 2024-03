HÜLYA GÜLER

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer- Landrut, Kayseri'de gerçekleştirecekleri iş forumuna davet ettiğinde hemen kabul ettim. Aklımdan açılış konuşmaları ile başlayan bildik bir etkinlik takibi yapacağımı geçirdim. Fakat Kayseri her zamanki gibi beni şaşırttı. Bir kere; 17 AB ülkesinin büyükelçileri geçen hafta başındaki etkinlikteydi. Düşünün, AB'nin 17 ülkesinin büyükelçisi, ayağının tozuyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu'ndan, direkt Kayseri'ye gelmişti. Aralarında Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika'nın da olduğu 17 AB ülkesinin büyükelçilerini uluslararası bir olay yoksa kaç şehir bir araya getirebilir? Üstelik bazı büyükelçiler 2 günlük Kayseri programına eşli katıldılar. Hızla akan toplantıda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, salondan büyük bir alkış almasına da sebep olacak kadar kısa bir konuşma yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin kendi kendine yetmenin yanı sıra ülkesinin yükünü almayı başaran kentlerden biri olduğunu ve AB'nin de bu anlamda büyük yarar elde edeceğini vurguladı. Panelde ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer- Landrut ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'nin yeşil ve dijital dönüşümünün yanı sıra AB için tedarik rotasında üstlenebileceği kritik role dikkat çektiler.

Hisarcıklıoğlu, 'İşletmelere AB Desteği, Yeşil Dönüşüm ve Dijitalleşme, AB ve Türkiye - Ekonomik İlişkilerimizin Geleceği' başlıklı panelde, vize sıkıntılarını dile getirdi. Bu noktada AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'un Türkiye'nin 2023 yılında en çok Schengen vizesi verilen ülke olduğu yönündeki sözlerini not etmek gerek. Antalya Diplomasi Forumu'ndaki temaslarından örneklerle söze başlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay'ın ise "Özellikle Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda Türkiye ile birlikte hareket etmek isteyen çok ülke var. 3. ülkelerde işbirliği anlamında Türkiye ve AB ülkeleri için müthiş fırsatlar var" sözleri önemliydi. "Türkiye-AB arasında sadece siyah ve beyaz alanlar değil, daha çok gri alanlar var. Biz bu alanları beyaza çevirmek istiyoruz" diyen Bozay sözü Türkiye Yatırım Platformu'na (YTP) getirdi. Bozay ve Landrut'un Türk iş dünyasına uluslararası finans kuruluşları ile yürütecekleri yatırım projelerinde AB tarafından sağlanacak kredi garantilerinden faydalanmalarına imkan sağlayan YTP mekanizmasını daha fazla kullanmaları çağrısı yaptı.

Son olarak Vali Gökmen Çiçek toplantıda kısa konuştu dedik ama asıl mesajlarını büyükelçilerin valiliğe yaptığı ziyarete sakladığını söylemek gerek. Kayseri'nin ormanı olmadığı halde mobilyada ihracat rekoru kırdığını, denizi olmadığı halde balık ihracatında da rekora koştuğunu anlatan Çiçek'i büyükelçiler göz kırpmadan dinledi.