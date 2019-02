Hatalı kanal tedavisi sağlığınızı bozabilir

Vücudunuzun genel sağlığı için, sağlıklı bir ağız ve dişler şarttır. Diş, diş eti ve kök ucu; yapılan tedavi sonucunda enfeksiyondan tamamen arındırılmış olmalı. Buna, güzel bir gülüşe sahip olmak adına yaptırılan estetik diş ve dolgular da dahildir

Üç hafta önce Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler'in hazırlayıp sunduğu 'Sıradışı' programına konuk olup ağız içi problemlerin vücudumuzun genel sağlığını nasıl kötü şekilde etkilediğinden bahsetmiştik. Programımın yankıları halen devam ediyor. Şahsıma gelen e-postalar ve telefonların sayısı oldukça fazla.

Arayanların büyük bir kısmı dişlerinin köklerindeki iltihapların genel sağlıklarını nasıl etkilediğini ve bunlardan kurtulduktan sonra nasıl iyileştiklerini tüm detaylarıyla anlatırken, ciddi bir bölümü de geçmeyen kronik rahatsızlıklarının kontrolü için diş vücüt meridyen atlasını nereden bulacaklarını soruyorlar. Bilgisayarınızın arama motoruna 'tooth body chart' yazarsanız hangi dişinizin hangi organ ya da sistemle ilgili olduğu hakkında bilgi sahibi olursunuz.



ŞİŞİYORSA ENFEKSİYON OLABILİR



Bazı diş hekimi meslektaşlarımız sosyal medyada kanal tedavisini kötülediğimizi, hatta 'Kanal tedavisi yaptırmayın' dediğimizi söylüyorlar.

Kesinlikle böyle bir şey söylemiyoruz. Bahsettiğimiz şudur: Ağız içi enfeksiyonların tamamına karşıyız. Vücut genel sağlığınızın mükemmeliyeti için sağlıklı bir ağız diş sağlığı şart.

Yapılan her tedavinin bitiminde enfeksiyondan arındırılmış diş, diş eti, kök ucunuz olmalı. Buna güzel bir gülüşe sahip olmak adına yaptırılan estetik diş ve dolgular dahil.

Yaptırmış olduğunuz estetik dişler diş etinize basıyor ve o bölgede şiş ve kanamaya sebep oluyorsa; burası da bir enfeksiyon odağı olmaya ciddi bir adaydır.



'TEDAVİ OLMAYIN' DEMEDİM!



Programda diğer savunduğum konu ise; gireceğiniz ameliyat öncesi (buna hamilelik öncesi ve doğum dahil) ağız sağlığınızın enfeksiyon odaksız, çürüksüz, hatalı protezsiz, diş eti problemsiz olduğundan emin olun. Amerika'da kalp ameliyatı olacak tüm hastalarıma ağız ve diş sağlıklarının iyi ve enfeksiyon odaksız olduğuna dair rapor verdim. Ve hiçbirini bu rapor olmadan operasyona almadılar.

Eğer yapılmış kanal tedavinizde hâlâ enfeksiyon odağı görülüyorsa; çekilen röntgen ya da tomografi sonrasında bundan da kurtulmanız gerektiğini savunuyorum. Ama bu 'Kanal tedavisi yaptırmayın' ya da 'Kanal tedavisi olmuş dişlerinizi çektirin' manasına gelmez. öncelikle rahat olun. Zaten her altı ayda bir diş hekimi kontrolü şart. Bu arada ağız içinde bir enfeksiyon odağı bozucu alanınız varsa, diş hekiminiz bunu size söylecektir.

Şimdi değişik doktorların görüşlerinin alındığı 'Root Cause' adlı belgeselindeki hekimlerin görüş ve araştırmalarını yayınlamaya devam ediyoruz. Yine yorumu size bırakıyorum...

Dr. Lene Freeman (DDS): Kanal tedavisi geçirmiş her diş ölü doku barındırır. Ve bu doku, bakteriler için bir barınaktır.

Dr. Stuart Nunnally (DDS, MS): İyi kanal tedavisi geçirmiş 87 dişi inceledik.

Çoğu, kanal tedavi uzmanları ve diş hekimleri tarafından yapılmıştı.

Ve bulduk ki, kanal tedavisi ne kadar iyi yapılmış olursa olsun, büyük çoğunluğu yüksek derecede toksikti.

87 tanesinden biri bile temiz değildi.

Toksinler çoğunlukla bakterilerin artık maddeleri ya da parçaları olabilir; bir bakterinin hücre duvarı gibi.

Dr. Jerry Tennant (MD, MD (H), PScD): Dünyada biyolojik toksinlerin önde gelen uzmanlarından biri Kentucky Üniversitesi'nden Boyd Haley'dir. Dr. Haley, kanal tedavisi görmüş bir dişin toksinlerinin, tüm biyolojik toksinlerin ölçümünde standart olan hidrojen sülfür ile eşit derecede zehirli olduğunu buldu ve yayınladı.

Ayrıca kanal tedavisi görmüş bir dişin toksinlerinin, botulizm zehirlenmesine eşdeğer olduğunu buldu.



30 BİN KANAL ENFEKTE OLMUŞTU



Dr. Med Thomas Rau (MD): İstisnasız tüm kanal tedavili dişler enfekte olmuştur. Amerikan diş hekimliği topluluğu tarafından büyük bir çalışma yapılmıştır. Yıllar içinde çıkarılan 30 bin kanalı test ettiler ve istisnasız hepsi enfekte olmuştu.

Dr. David Mınkaff (Tıp Doktoru): Kentucky Üniversitesi'nde kimya bölüm başkanı Dr. Boyd Haley'nin bir laboratuvarı vardı. Pamuk bir tamponu, şüphelendiği dişin altına sokup çenenin altında gezdirip bir sıvı örneğini incelediğiniz bir laboratuvar testi kurmuştu. O laboratuar artık yok. Ama bende bir hastanın eski bir raporu var. Kronik yorgunluğu olan bir hasta gelmişti. Onu incelediğimde, sorunun kanal toksiği olduğunu düşündüm. 'Gidip bu testi yaptır' dedim. Gidip testi yaptırdı. Test, Krebs döngüsünde yer alan altı enzime bakıyor. Bunlar hücrenin enerji üreten kısmı ve bu enzimler şeker molekülünü alıp ondan enerji elde ediyor. Bu enzimler engellenirse, o zaman hücre enerji üretemez.

Ve biyotoksinlerin yaptığı şey de; bu enzimlerin çalışmasını engellemek. Yani onların yaptıkları şey, iyi ve kötü dişten örnekleri alıp bu enzimleri ekmekti. Sonra da enzim ne kadar engellenmiş diye bakarlardı. Ve bu hastada ortalama olarak yüzde 90 inhibe etme, yeni enzimin engellenmesi varmış. Ülkedeki diş hekimleri ortaklaşa çalışarak, kanal tedavisi görmüş 5 bin çıkarılmış dişi test için Dr. Haley'e gönderdiler.

Dr. Thomas E. Levy (MD, JD): Yüzde 100'ü toksikti. Bunun ağızdan kaynaklı bir şey olmadığından emin olmak için ortodontik amaçlarla çıkarılmış dişlere de baktı; yani normal dişlere. Bu dişlerin hiçbiri o enzimleri inhibe etmedi. Somut kanıt ortadaydı. Doğrudan sebep-sonuç ilişkisiydi.

Kök kanalı, ağızda sterilize edilemez. Kök kanalının içindeki enfeksiyonun ortadan kalktığı bir noktaya getirilemez.



HASTA TOKSİK ETKİYİ HİSSETMEZ



Dr. Med Thomas Rau (MD): Ve bu hissedilmez çünkü kanal tedavisi yaparken sinirler alınır ve ortada his kalmaz. Yani hasta, toksik etkiyi ve ölümü hissedemez.

Dr. Thomas E.levy (MD, JD): Kanal tedavisi uzmanları prosedürlerini korumak istiyor. Hastalarının iyiliğini düşünmediklerini söylemeyeceğim ama gerçekten kanal tedavisinin sorunsuz olduğuna inanıyor, kronik enfeksiyonlu olduğuna inanmıyorlar.

Ama bilimsel kanıt, bunu bir inanış meselesi olmaktan çıkarıyor. Bilim gösteriyor ki; kök kanalı her zaman enfekte oluyor ve aradaki tek fark, bazılarının diğerlerinden daha çok enfekte olmuş ve toksik olması.

Neden bazı insanlarda kanal tedavisi sistemsel sağlık sorunlarına yol açarken bazılarında sorun yaratmaz?

Bunun sebebi, hepimizin farklı düzeyde toksisiteye duyarlı olması. Bildiğiniz gibi, bazı insanlar 60-70 yıl sigara içerek hasta olmadan hayatlarına devam edebilirken bazıları ise sadece bir-iki yıl içtiği halde kanser olur. Herkes toksinleri farklı şekilde işler.