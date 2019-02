Kanal tedavisi görmüş dişte gizli enfeksiyon olabilir

Kanal tedavisi görmüş dişlerin içi boştur, ağrı da yapmaz. Ancak bu dişlerin kökünde cerahat ya da hâlâ aktif olan gizli enfeksiyon olabilir. Bu enfeksiyon, doğada var olan en şiddetli biyotoksindir ve temizlenmezse sağlığı olumsuz yönde etkiler

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız 'Kanal tedavili dişlerinizi kontrol ettirin' konumuz son derece dikkat çekiciydi. Pek çok geri dönüş de aldık. Bu hafta da aynı konu hakkında yazmaya devam ediyorum. Yine bu konuyu gündeme getirmemize sebep olan 'Sıra Dışı' programının sunucusu ve Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler'e teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta yayınladığım 'Root Cause' adlı belgeseldeki notlara bu hafta da devam ediyorum ve yorumu sizlere bırakıyorum…



Dr. Thomas E. Levy (MD, JD): Sanırım kanal tedavisi olmuş bir dişin ne kadar toksik olduğunu açıkça ortaya koyan en eski araştırma Dr. Weston Price'ın çalışmasıydı.



TAVŞANLAR HASTALANDI!

Dr. Dawn Ewing (PhD): Weston Price, hastalarına kanal tevdisi uyguladığında çoğunun hastalandığını fark etti ve araştırma yapmaya başladı. Dişi çıkarıp dışını sterilize ederek bakteri kalmadığından emin olduktan sonra bir tavşan derisinin altına yerleştirdi ve tavşanda hastadaki sorunun aynısının oluştuğunu gözlemledi. Kalp hastalığı, böbrek hastalığı, artriti, nörolojik hastalığı… Daha da ilginci; aynı dişi alıp arka arkaya 20, 30, 50 tavşanın derisinin altına yerleştirdiğinde hepsi de dişin sahibi olan hastayla aynı medikal sendromu geliştirdi.



AĞIZ, TOKSİK BİR ÇÖP KUTUSU



Dr. Gerald H. Smith (DDS, DNM):

Ölü dişlerle ağızdaki farklı metallerdeki akımın arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Mesela, bir yıldan fazladır steroid kullanan amfizemli bir hastamız vardı. Çenedeki bir enfeksiyondan kaynaklandığını buldum. 15 yıl önce diş çektirdiği çene kemiğinde bulunan bir enfeksiyonu kaldırdığımda, amfizemi tamamen kayboldu. Yani ağız, vücudun kalanını etkileyen toksik bir çöp kutusu.



Dr. Dawn Ewing (PhD):

Doktor Price bir diş hekimiydi ve kanal tedavisi bir lüks olmuştu. Bilirsiniz, parası olmayan biriyseniz dişiniz çekilir. Günün birinde parası olan biri diş hekimine gitti ve "Ne kadar ihmalkarım. Ne zamandır gelmedim. Dişimi kurtarabilir misiniz? Çünkü ağzımı açıp gülünce dişlerim olmadığı için insanlar beni fakir sanacak" dedi. Yani dişleri ağızda tutmak için içini doldurmak, gülünce zengin sanılsın diye altın koymak; daha çok hastaların istekleriyle ortaya çıkan bir şeydi.



KALP-DAMAR HASTALIĞI SEBEBİ



Dr. Thommas E. Levy (MD, JD):

Elimize geçen yeni verilere göre kalp krizinin bir numaralı sebebi kanal tedavisi geçirmiş bir diş. Oldukça basit. Orantılı değil, doğrudan sebebi.



Dr. Dawn Ewing (PhD):

Kalp damar tedavisinde lider olan Bale and Doneen'den bir ders alırsanız, kanal tedavisini onaylamadıklarını söyleyeceklerdir. Çünkü o bakteriler vücudunuza dökülür ve o bakterilerin kalp damar hastalıklarına etki ettiği bilinir.



Dr. Thommas E.Levy (MD, JD):

Pek çok aile hekimi, dahiliye hekimi, meslektaşlarım, kardiyologlar; kalp krizi geçirmiş bir hasta görüyorlar, bakıyorlar ki kolesterolü, lipid değerleri yerinde, yüksek tansiyon yok, risk faktörleri yok. "Hastanın şansı yokmuş" diye düşünürler.



Dr. Dawid Minkoff:

Bunların çoğu genetik sorunlar değildir. Bir insanın sağlığı ilk 25-50 yıl iyiydi ve şimdi değilse; işte bu genlerle ilgili değil. Bu, vücudun toksinleri atamaması ile alakalı. Bunları düzeltebilirsek, sağlığınızı ve enerjinizi geri kazanırsınız.



Dr. Thomas E. Levy (MD, JD):

Kanal tedavisinin temel sorunu, benim ölümcül kusurlu işlem dediğim şey. Şu nedenle ölümcül kusurlu; kanal tedavisinin yapılma sebebi diş hekimine ağrı ile gitmemizdir. Bir dişiniz ağrır. Doğal olarak acıdan kurtulmak istersiniz. Sorun şu ki diş hekimi, ağrıyı ortadan kaldırmak için sinirleri, diş özünü, kan damarlarını, bağlayıcı kan damarlarını ve bağlayıcı dokuyu alır. Yani aslında dişiniz, hâlâ ağzınızdayken bir doldurma işleminden geçer.



BiYOTOKSİNLERLE DOLUDUR



Dr. David Minkoff:

O diş ölüdür. İçinde hiçbir şey yoktur, yani ağrı da olmaz. Ama orada bir apse vardır. Aktif olan bir enfeksiyon vardır. Eğer onu aletlerle ölçerseniz, doğada var olan en şiddetli biyotoksinlere ulaşırsınız.



Dr. Lane Freeman (DDS):

Kanal tedavisi görmüş dişte gizli bir enfeksiyon olabilir. Bir sürü kanal tedavisi görmüş diş çıkardım, röntgende tamamen iyi görünüyorlardı. Ama dişi çıkarıp yuvasını temizledikten sonra orada büyük bir ölü kemik bölgesi veya bir kist, hatta cerahat ve enfeksiyon bulurduk.



İKİ BOYUTLU RÖNTGEN YETMEZ



Dr. Hal A. Huggins (DDS, MS):

Apandisiniz alınmışsa orayı bal mumuyla doldurup altın mı yerleştireceksiniz? Aynı bakteriler orada da var ama ağızdakiler daha kötü olabilir. O zaman soru şu: Her kanal tedavili diş çıkarılmalı mı? Bunun cevabı hayır. Sadece sağlığıyla ilgilenen kişiler çıkarmalı.



Dr. David Minkoff:

Diş hekimlerinin yüzde 95'inin ofisinde sadece iki boyutlu röntgen cihazı var. Yani dişin boyunu ve enini görüyor, derinliğini görmüyorlar. Kanal tedavisi görmüş bir dişin röntgenini çekerseniz iyi görünür. Ama tomografi adındaki farklı bir tür röntgen çekerseniz, çoğunlukla o diş apseli çıkar. İki boyutlu röntgende çıkmayan bir apse vardır.