ŞELALE KADAK

Dijitalleşme, yeni teknolojiler dünyayı değiştiriyor, sektörler birer birer bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor ve benim gibi çocuğu ilkokul, ortaokul ya da lisede olanlar hala geçen yüzyılın eğitim sistemiyle, metotlarıyla öğrenim görülmesinin tedirginliğini üzerinden atamıyor! Hepimiz biliyoruz bugün var olan mesleklerin büyük bir çoğunluğu belki 10 yıl sonra ortadan kalkacak, yeni ihtiyaçlar yeni meslekler doğuracak ve peki çocuklarımız sınav endeksli bu eğitim sisteminden nasıl kurtulacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm bu değişimin farkında olup tedirgin olan ebeveynlerin tam da duymak isteyeceği saptamalarda bulunuyor aslında. Meslek liselerini konuşmak için buluştuğumda bu konuda da önemli bilgiler verdi. Selçuk konuşurken, 'Bir Milli Eğitim Bakanı tam da böyle konuşmalı' diye sevindim. Şimdi beklentimiz Ziya Selçuk'un bakan olarak bu projeleri acilen hayata geçirmesi.

Öncelikle Selçuk çocuklarımızı hayattan soğutan sınav sistemine pek bir mesafeli ancak, "Topluma desem ki sınav önemli değil, 'hayır önemli' cevabı alacağım" diyecek kadar da gerçekçi. Selçuk, "MEB olarak görevimiz, bu ihtiyacın doğal yoldan ortadan kalkmasını sağlamak. Yani zorla değil. Önümüzdeki yıl ilkokul, ortaokul ve lisede gerçekleştirilecek olan dönüşüm tümüyle eğitim sisteminin dönüşümüyle ilgili. Zamanın ruhunun gerektirdiği çalışmayla ilgili. Çocuk ilkokul 1'de resim yapsın, tasarım yapsın, sanatla çok fazla ilgilensin, sporla ilgilensin, ilgilendiği için bu pekiştirilsin. Bu, dikkate alınsın. Bunun alt yapısını kurduk. Dijital bir e-portfolyo ve rehberlik sistemi kurduk. Artık geçtiğimiz 2 Eylül'den itibaren her çocuğun sanatsal, sportif anlamda hobi anlamında ilgisi, yeteneği bütün bunları tespit ediyoruz" diyor.

MEB'in bu uygulaması okullarımıza geldi, ben de oğlum için bunu takip ediyorum ve mesela basketbol alanında katıldığı tüm faaliyetleri MEB'in ilgili sayfasına girişinin yapılmasını sağlıyorum. Ancak henüz bu bilgilerin oğlumun hayatını nasıl değiştireceği konusunda kafamız karışık. Ziya Selçuk, "Daha önce mesela 7'nci sınıf öğrencisi bir çocuk hakkında hiç bir şey bilmiyorduk. Elimizde sadece sınavlardan aldığı notlar vardı" diyor. Çocukların sosyal ve duygusal becerilerinin önemine değiniyor Bakan Selçuk ve şu bilgileri paylaşıyor: "Biz bunları orta vadede karnede de dikkate alacağız. Bir sertifika alırsa o çocuğun karnesine ayrıcalık olarak vereceğiz. Biz bunları LGS gibi sınavlarda da orta vadede değerlendireceğiz. O yüzden toplum buna bir alışsın. Okuduğu kitaplar, katıldığı projeler, TÜBİTAK çalışmaları hepsini biriktiriyoruz."

Tasarım Beceri Atölyeleri bu nedenle MEB'in en çok üzerinde durduğu konu. Ziya Selçuk, üstüne basa basa "Çocuklarımızı ne yazık ki sınav odaklı yetiştiyoruz ve tüm hayatlarını A, B, C, D şıklarına endeksliyoruz ama hayat 4 şıktan ibaret değil. İlkokuldan itibaren her çocuk atölyelerde mühendislik atölyesi, kültür, sanat, tarım, spor drama atölyesi gibi pek çok atölyede binlerce deneyim biriktirerek eğitim almalı ve almaya başladılar" diyor. Öğreniyorum ki bu yılın sonuna kadar açılacak atölye sayısı 15 bini bulacakmış.

Umuyorum ki çocuklarımız karabasan gibi üzerimize çöken bu sınav sisteminden bir an önce kurtulur ve dijitalleşme ıskalanmadan, vakit kaybetmeden yetenekleri ve ilgi alanlarını kullanarak, dünyadaki değişimin bir parçası olur.