ŞELALE KADAK

Salgın sonrası alışveriş merkezlerinin yeniden açılışında ziyaretçi beklentilerini ortaya çıkarmak için gayrimenkul sektörüne hizmet veren Jones Lang LaSalle tarafından yapılan online anket dikkatimi çekti

Ankete katılan 1150 kişiden yüzde 62'si kadın, yüzde 57'si 26 ile 40 yaş arası, yüzde 27'si 41 ile 60 yaş arası, yüzde 77'si çalışıyor yüzde 57'si üniversite mezunu, yüzde 22'si lise mezunu, yüzde 57'si evli ve yüzde 48'inin de çocuğu var. Bu gruba, "Alışverişte tercihiniz nedir" diye sorunca yüzde 58'i 'Hem cadde hem de AVM' cevabını vermiş. 'Alışveriş merkezlerinde alınan hijyen tedbirlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılmasını ister misiniz' diye sorunca da yüzde 63'ün cevabı 'evet' olmuş. Katılanların yüzde 84'ü AVM girişlerinde güvenlik birimleri tarafından temassız yöntemlerle ateş ölçülmesine 'evet' derken, 'Alışveriş merkezlerinde yapılacak etkinliklere katılır mısınız" şeklindeki soruya yüzde 86 gibi büyük bir oranda 'hayır' cevabı verilmiş.

'Covid19 süreci ve sonrasında alışveriş merkezinde kendinizi daha rahat ve güvenli hissetmenizi sağlayacak şeyler nelerdir' diye sorulunca da dezenfektan tünellerinden, üstü açık geniş alana yayılmış bir alışveriş merkezi talebine, kapasitenin sınırlandırılmasından, sosyal mesafeye uygun yeni bir restoran ve 'food court' yerleştirilmesine kadar pek çok istek dile getirilmiş ve bu arada aşı bulunmadan AVM'lere gitmeyeceğini belirtenler de ankette yerlerini bulmuş.

Şu günlerde perakende sektöründe hummalı çalışmalar var, aynı şekilde alışveriş merkezlerinde de. Kapılarını erken açmaya karar verenler olabilir ama 1 Haziran'da her türlü tedbiri almış olarak ve hijyen konusunda tüketicilerin aklındaki tüm soruları gideren çözümlerle açma planı yapan alışveriş merkezleri de çoğalıyor. Ben İstinye Park ve Akmerkez'i yazmıştım. Dün de Capitol Alışveriş Merkezi 11 Mayıs yerine 1 Haziran'da açma kararı aldığını açkladı. Ayrıca mağazalardan haziran kirasını almayacağını, temmuz ve ekim kirasını da yüzde 50 indirim yapacağını duyurdu. Zor günleri aşmak için birbirleriyle dayanışmaya giren sektörler çoğalıyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın her gün sosyal medyadan yaptığı, "Aceleci olmayalım. Kimin virus taşıdığını bilemeyiz. Sosyal mesafe ve maske çok önemli. Tedbiri elden bırakmayalım. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronovirüs Tablosuna destek vermeli" şeklindeki uyarılarını kulak arkası yapmamak ülkemiz için, çocuklarımız ve de büyüklerimiz için hayati derecede önemli.

Zaten yukarıdaki anketten gördüğüm kadarıyla alışveriş merkezleri çok erken açılsa da tüketici kendini tam anlamıyla güvende hissetmedikçe kapıdan içeri girmeyecek. O nedenle en iyisi şu dönemi iyi tedbir almakla geçirmek ve haziran ayına çok daha güçlü bir şekilde girmek.

Cadde mağazaları birer birer kapılarını açıyor ama alıverişin yüzde 80'lerin üzerinde düştüğü gözleniyor. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada daha önce yaşanmamış olan bir dönem yaşanıyor. Sosyal mesafemizi korumaya devam edelim ve maske takmayı hayatın yeni normali yapmak konusunda inatçı olmayalım.