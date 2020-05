ŞELALE KADAK

Önceki gün duayen iş insanlarından Rona Yırcalı aradı ve salgın nedeniyle hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına, Türk Eğitim Vakfı (TEV) olarak burs vermeye hazırlandıklarını söyledi.

Sağlık çalışanları denince akla ilk doktor ve hemşireler geliyor tabii ama TEV Başkanı Yırcalı, hastanelerde her kademede görev alan ve bu zor günlerde hayatlarını kaybeden tüm çalışanların çocuklarının ilk, orta, lise ve üniversite dahil eğitim masrafları için bir fon oluşturduklarına dikkat çekti. TEV üniversite öğrencilerine burs veren bir vakıf ancak olağanüstü şartlarda daha önce Soma ve Elazığ'da olduğu gibi ayrıcalık yapıyor.

Bu vesile ile öğrendim ki 205 hayırseverin el birliğiyle 53 yıl önce kurduğu ve Türkiye genelinde 653 hibe ve vasiyet bağışçısıyla bugüne kadar 251 bin öğrenciye burs imkânı sağlayan TEV, şu anda Türkiye'nin 67 ilinde sağlık alanında eğitim alan 1.255 üniversite öğrencisine burs veriyor.

Roma Yırcalı, Türkiye'de yaşayan insanların çok önemli bir erdemleri olduğunu söylüyor ve "Yadımseverlik. Bu sayede zor zamanlarda kenetlenebiliyor ve büyük güçlükleri aşabiliyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, herkes bir umut ışığı yakabilir. Soma'da, Elazığ'da bunun en yakın ve en güzel örnekleri yaşandı. Soma maden kazasında en fazla sayıda bağışçıya ulaşarak Türkiye'nin her yerinden ve her kesiminden duyarlı vatandaşlarımız sayesinde evlatlarımıza burs imkânı sağlayabilmiştik. Aynı çaba ve gayretimizi Elazığ ve Malatya'da mağdur olan çocuklarımız ve aileleri için de göstermeye çalışıyoruz. Bu farkındalıkla çalışmalarımıza devam ederek bizim için sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanları kahramanlarımızın çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için de harekete geçtik ve korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek sloganıyla 'TEV Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu'nu hayata geçirdik" diyor.

TEV'in yolu açık olsun. Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah rahmet eylesin.

***

'İnsani krizden çıkmanın tek yolu dayanışma'



Yeme-içme sektörüne 25 yıl önce özellikle yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri olan Sunset markasını kazandıran Barış Tansever, gelirleri düşen çalışanlarına destek vermek için bir fon oluşturdu ve koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gören eserleri bu fona bağışladı. Aralarında İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan SunsetCookbook yemek kitabı, Villeroy Boch ve Jumbo tarafından üretilen ünlü ressam Burhan Doğançay imzalı tabaklar ve Türk kahvesi fincanlarını bu fon için satışa sundu. Tansever, Türkiye'de 2 milyona yakın çalışanı ve 100 bine yakın mekanıyla genç nüfusu istihdam eden yeme içme sektörünün bu salgından çok ağır bir yara aldığını söylüyor ve "Bu büyük insani krizden kurtulmamızın tek yolu dayanışma" diyor. Dayanışma Türk halkının genlerinde var. O nedenle bu zor dönemi hep birlikte dayanışarak atlatacağımızı biliyorum.