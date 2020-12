Cüneyt Özdemir geçenlerde insanların para verip özgür iradeleriyle üye olduğu platformlardan birindeki diziyi "çıplak" bulduğunu anlatan bir video çekmişti. Ağzı açık izlediği dizi için "aman RTÜK yetkilileri görmesin kapatırlar valla" diyordu.

Ardından platform da korkup diziyi yayından kaldırdı.

Ben de "RTÜK, başarılı youtuber Cüneyt Özdemir'in uyarıp kaldırttığı her dizi, film için kendisine bir plaket verebilir. Neticede kurulun iş yükünü azaltıyor" diye takıldım.

Dün sağda solda haberdi, arkadaş çok kızmış bir video daha çekmiş. Ama bir türlü konuya gelemiyor...



MELİH KİM Kİ?

Ben kimmişim de milyonlarca takipçisi olan Cüneyt kimmiş... Ben ve Murat Çiçek gibi gazeteciler falan anca getir götürüne bakarmışız... Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı'nın uçağına çağrılıyormuşuz... Mesela ABD seyahatine o değil Murat götürülmüş... Olacak iş miymiş? İlla Murat götürülecekse bari "Türkiye'nin çıkarlarını savunan Murat Yetkin gibi gazeteciler" tercih edilmeliymiş... Hatta arzu edilirse Cüneyt bile seve seve yapabilirmiş... Yeter ki İngilizce de bilen Fahrettin Altun ile İbrahim Kalın kendisine bir kulak versinmiş... AK Parti'nin medya sorumlusu Mahir Ünal Bey'e selamlarmış... Ama önce benim ve birkaç gazetecinin daha medyadan kovulması şartmış.

Yanlış anlaşılmasınmış... Kendisi için bir şey istiyorsa namertmiş. Medyada reformu da zaten AK Parti'nin iyiliği için talep ediyormuş.



ABD'YE GİTTİ GELDİ HER ŞEYİ UNUTTUK

Buradan sayın yetkililere sesleniyorum.

Tamam, bu bey'fendinin Gezi'de gemi azıya aldığını, "kırmızı fularlı kız" diye CNN Türk ekranlarına çıkarttığı gencecik kızlara Kandil'e gitmeden önce veda partisi yaptığını unuttuk.

Hani şu Özdemir'in programında isyanını örnek gösterdiği, devrimci tavrını alkışladığı, gazladığı Antalyalı gencecik bir kız vardı ya ondan bahsediyorum.











O utanç vesikası programdan sonra meşhur olan kızın Karayılan'la verdiği pozlar gazetelerin manşetlerini süslemişti. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra güvenlik güçlerinin PKK'ya yaptığı bir operasyonda öldürülmüştü. Ben de "Gencecik bir kızın ölümüne siz sebep oldunuz" diye yazmıştım. O mesele işte.

Bu vatandaş, kurban eti dağıtırken PKK tarafından linç edilen Yasin Börü'nün acılı annesini ekrana çıkartıp "oğlunuz terörist miydi?" diye sorduğunda da kızmıştım. O da yine kızmama kızmıştı. Onu da unuttuk.



NE YAPSIN ADAM, YENİ PATRONA SATILDI

Zira köprünün altından çok sular aktı.

17-25 Aralık'ın, Gezi'nin yükselen dalgası söndü. Bu da tam zamanında kapağı ABD'ye atanlar kervanına katıldı. Derken patronu Aydın Doğan medyadan çıkmasın mı? Daha da fenası medyasını, Özdemir de dahil içindekilerle birlikte iktidarın yeminli muhalifi olamayan bir patrona, Demirörenlere satmasın mı?



KATILIYORUM, CÜNEYT ÖZDEMİR KULLANIŞLIDIR

Tabii o da hemen yeni bir pozisyon aldı. İktidar çevrelerine kıçtankara halat attı. Yüzüne bakmadığı AK Partili belediyelerin konferans davetlerini falan kabul etmeye başladı.

6-15 yaş arası ergenlere hitap ettiği YouTube kanalında "Cüneyt Özdemir sizi kanalına davet etmiş daha ne istiyorsunuz" diyerek azarladığı konuklarıyla çırpınıyor adamcağız.

Hiç olmazsa uçağın boş zamanında indi bindi yaptırın, Özdemir'in kendisi gibi kullanışlı olduğunu söylediği gazetecilere, Aslı Aydıntaşbaş'a...







Zira haklı. Benim derdim, işim AK Parti'yi daha anlatmak, savunmak değil. Kırk fırın ekmek yesem de yalakalık vaadiyle iktidardan, devletlülerden ilgi, alaka bekleyen Cüneyt Özdemir kadar olamam.

Bir deneyin en azından.

Belki tanıyınca seversiniz.



BİR "R" BİR "T" BİR "Ü" BİR "K" BİR CÜNEYT

Evet, mesele Cüneyt Özdemir'in RTÜK müfettişliğine soyunmasıydı. Ama gördüğünüz üzere işi buralara getiren ben değil Özdemir'in kendisi. Espri, eleştiri karşısında yine sinirlerine hakim olamayıp rakibini iktidara şikayet etmesi.

Dün de 24 TV Günün Manşeti'nde Özdemir'in hakaretlerine cevap Murat Çiçek'in sesini kısmış! Murat'ı YouTube'a şikâyet edip 90 gün süreyle canlı yayın yapmamasına yayın yasağı getirtmiş. Yasak resmen Çiçek'e ve kanalına tebliğ edilmiş!

Rakiplerle mücadeleye yeni bir soluk getirdin adamım! Arkasından salladığın adam yüzüne karşı seni muhatap alıp cevap verince sansür talep ediyorsun. Şimdi git istediğin kadar hakaret et, adın tescillendi bir kere.

Sen artık fahri RTÜK müfettişisin Cüneyt.