Ciğerlerimiz yanıyor...

Manavgat'ta, Adana'da, Muğla'da, Osmaniye'de ve yurdun dört bir yanında aynı anda onlarca noktada yangınlar başlıyor...

Millet seferber olmuş, itfaiyecilerle, jandarmayla, polisle söndürme çalışmalarına katılıyor. Hayatını kaybedenler var.

Birileriyse sanki dikkatleri muğlak adreslere çekmek için çırpınıyor...

"Doğa intikam alıyor canım..." "Kapitalizm işte, rant hırsı" diye Twitter kampanyaları yapıyorlar.

Evet, doğa bir Antik Yunan tanrısı değilse de bazen farkında olmadan yapar öyle şeyler... Kapitalizm, rant hırsı da ahlaksızın önde gideni... Kahrolsunlar!



Ama kabul etmeliyiz ki, şu an yangını bizzat insanların çıkardığına dair somut şüpheler daha güçlü.

Çok mu kuşkucu buluyorsunuz beni?

İyi de bakın, Ankara Polatlı'da da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı çevresindeki ormanlık alanı yakmaya çalışan biri suçüstü yakalanıyor.

Bu ülkede orman yakmayı siyasi mücadele aracı olarak ilan eden terör örgütleri var... Hatta onların legal partileri de...

Geçen yıllarda Cumhuriyet gazetesinde "sigara izmaritlerini bile yere atmayan çevreci gerillalar" diye cilalandıklarına bakmayın... Apo'nun "Bir kibrit kıvılcımı çakıp orman yakmak zor mudur" sözünü PKK kamplarına astıran Kandil'in önde gidenleri aylardır "sempatizanları gençlere" kibritlerini yanlarına almaları çağrısı yapıyor... Onlarca kez de orman katliamı yaptılar.

Peki sizin dediğiniz olsun... Mahalle yanarken faturayı kozmosa ya da ideolojilere kesenler gerçekçi, ben komplocuyum.

Hele şu yangınları çıkaranların birkaçı yakalansın, irtibatları ortaya çıksın, yine konuşuruz.

***



ECEM YARIN DA TÜRBAN TAKIP 'MÜFTÜ EŞİYİM' DİYE HİKâYELER ANLATACAK SİZE

"3 yıl önce Sarıyer'de evimden işe giderken arabayla kaçırılıp 4 kişi tarafından tecavüze uğradım. Mahkeme de bu kişileri serbest bıraktı. Bu ülkede yaşanmaz..."

Özet geçtiğim bu olayla ilgili paylaşımlar internetin çeşitli platformlarında tam 35 milyon kez görüntülenmiş!

Peki, sırrını kamuoyuyla paylaşmaya karar veren "kahramanımız" kim? Profil fotoğrafı olarak ayna önünde yüzünü gizleyip boydan bir pozunu kullanan Ecem Güçlük'müş.

Günlerdir adıyla sanıyla gazetecisi, siyasetçisi, sanatçısı da seri halde olaya lanet okuyor, isyan ediyor.

Dün İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sırf bu konu için kameraların karşısındaydı.

İhbarlar üzerine Ecem Güçlük'ü her yerde aramaya başlamışlar. Tüm polis ve mahkeme kayıtları incelemeye alınmış. Böyle bir olaya rastlayamamışlar. Hatta MİT bile soruşturmaya dahil olmuş. Sonunda Ecem isimli hesabın sahibine ulaşmışlar. Karşılarına bir erkek çıkmış!

Kaynaklarım, Ezgi Mola adına tweet'ler atan parodi hesabın sahibinin de bu şahıs olduğunu söylüyorlar.

Buyurun buradan yakın!



Uydurma hikâyesiyle Türkiye'yi sokak ortasında kadınları kaçırmanın, tecavüz etmenin normal sayıldığı bir cangıl, bizleri de tecavüzcü gibi gösteren bu şahsın ne yapmaya çalıştığı açık...

Ya fantezilerini paylaşıp etkileşim alarak tatmin olan bir sapıkla karşı karşıyayız... Ya da organize gruplarla bağlantısı olan örgütlü bir trolle...

İyi de kim söylüyor diye bakmadan, doğrulama ihtiyacı bile duymadan bu iğrenç yalanın yayılmasına ortak olan milyonlarca "gerçek insanın" amacı ne?

Sadece Instagram'da like, Twitter'da tık mı?

İyi niyetlerinden, saflıklarından mı?

Tamam da aklı fazla gelip satan, sormadan yol gösteren bilinçli bireylerimize, aklı başında ünlülerimize, gazetecilerimize ne oluyor?

Dün Ecem için koşa koşa kampanya açan şarkıcı Haluk Levent, aldandığı ve aldattığı için herkesten özür diliyordu.

İşinde gücünde vatandaş gündemi takip etmek, her ayrıntıyı bilmek zorunda değil. Ortam da sazan avına müsait.

Ama Gülben Ergen'i falan geç de sen nasıl gelirsin bu oltaya Haluk Hocam? Daha yeni Elmalı davasında aynı yerinizden ısırılmadınız mı?

Bir bakışta erkek Ecem'i şak diye analiz etmeni beklerdim. Başına türban takıp "Müftü eşiyim" diye beyanatlar veren CHP'li il başkanının eşi gibi bir tip olabileceğinden hiç mi şüphelenmedin?

Yanılttın beni.

Yoksa yanılıyor muyum?