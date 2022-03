Kemal Kılıçdaroğlu her platformda, seçimleri kazanırlarsa serbest bırakacaklarını söylediği 15 Temmuz darbecilerinin örgütü "the cemaat"e selam çakmaya devam ediyor.

"Cemaat" olarak takılırken kızdıkları ancak devlete savaş açıp darbeye kalkıştıktan sonra bağırlarına bastıkları FETÖ'ye muhabbetlerinin sebebi malum...

CIA'nın kuklası Fetullah Gülen'i, yıkmaya çalıştığı devleti rakipleri AK Parti yönetiyor diye, "kötünün iyisi" olarak görüyorlar.

Ancak mahallelilerden oluşan cami cemaatlerinin yasal derneklerinden ya da öğretmenleriyle birlikte cuma namazına giden imam hatip öğrencilerinden rejim için kaygılanıp, şimdi "Siyasallaşmış İslamcılarla" ittifak yapanların tek çarpık ilişkisi bu değil...

FETÖ'den boşalan alanı doldurma, potansiyeli kapma yarışında depara kalkan, 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen Kuytulcular adlı karanlık cemaati nasıl pohpohladıklarını görüyorsunuz.

CHP trollerinin, Süleymancılar isimli cemaatin öğrenci yurdundaki dayak olayını "diğerleri" gibi TT yapma gereği duymamaları da sebepsiz değil elbette...







Peki, CHP'nin bu takiyesi 2023 seçimlerinde siyasallaşmış İslami cemaatler içinde etkili olur mu?

Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan karşısında, CHP'nin "olağan adayı" Kemal Kılıçdaroğlu'na "Allah rızası için" oy verirler mi?

Verirler...

"İmamlarının", Hillary ile çak yapan İslamcı Davutoğlu, Babacan ya da S-400 meselesinde NATO milliyetçisi olduğu tescillenen Akşener üzerinden CHP'yle yaptıkları pazarlığa bağlı tabii.

Ama her şeyin bir bedeli var.

Türkiye'de, ABD'ye sundukları Zelenski tipi anahtar teslim projelerle iktidara gelmeye çalışanların "kemik tabanlarına" bu durumu izah etmeleri gerekiyor.

Hadi Kemal Bey faktöründen ötürü Alevi cemaatini ikna ettiler diye kabul edelim...

Peki, ipi ABD'nin aparatı haline gelmiş cemaat tabelalı örgütlerle ittifak yapanlar, Atatürk'ün, Türkiye'nin İngiliz (zamanın ABD'si) mandasına girmesini "ehveni şer" diye teklif edenlere "En kötü şer ehveni şer" cevabını verdiğini falan hatırlayan Kemalistlere ne diyecekler?

CHDP derken şimdi de Cemaat Halk Partisi...

Ağır gelmez mi, midelerine oturmaz mı?

***

UĞUR DÜNDAR FENER'E RENK KATAR!



Yok, yaşlandıkça kendini sarıya boyadığı için değil, mecazen söylüyorum...

Vefa Küçük'ün yerine Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na adaylığını koyan Uğur Dündar, takımı daha eğlenceli hale getirir.

Zira futbolunun tadı yok.

Hatta muhabbetinin, geyiğinin bile...

Asabi üslubu, röportaj yaptığı kişileri yumruklaması, hatta ekrandan can dostlarını "dayak atmakla" tehdit eden Dündar'ın yönetimdeki bir takımsa manşetlerden düşmez...







Dündar'ın Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağı salona Müjdat Gezen'le ve Ali Koç'un "ajan" dediği Aykut Kocaman'la gelmesi bile olabileceklere dair ciddi ipuçları veriyor...

Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Aziz Yıldırım'ın, Koç'u seçen Vefa Küçük'ü yolcu etmek için Uğur Dündar'ı desteklediği iddialarını da unutmamak lazım elbette.

Tabii ki Aziz Başkan'ın ne kadar baskın bir karakter olduğunu da aklımızdan çıkarmadan.

Ne "sinerji yaratırlar" düşünsenize.

Dolayısıyla Uğur Bey'i destekliyorum.