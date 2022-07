6'lı masanın son toplantısının gündemi belli olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını bir kez daha değerlendireceklermiş.

Erdoğan girdiği her seçimde partisinin doğal adayı... Yarıştan kaçtığı ya da ringe dövüşsün diye yerine başkasını çıkardığı görülmemiş.

O halde neyini tartışacaklar?

Bir daha aday olmaması için Anayasa Mahkemesi istikametinde dua mı edecekler?

BBC'nin haberine göre bu toplantıda da "aday ismi" ve "seçim ittifakı" konularında somut bir adım beklenmiyormuş. CHP kulislerinde de "Aday ismi değil, ama eşkali belli olur" yorumu yapılıyormuş.

E eşgal de belli değil mi zaten?







Açık açık "Kim seçilirse seçilsin masaya danışacak, attığı her adımı bize soracak" demediler mi?

Yani ortaya hepsinden azar azar...

Cem Yılmaz gibi söylersek "little litle, in to the middle."

Boyu Davutoğlu kadar...

Gözleri Kemal Bey gibi miyop...

Saçları Akşener gibi 90 model...

Karamollaoğlu oğlu gibi çember sakallı...

Sesi Babacan gibi güvensiz, fısıl fısıl...

Peki ya Gültekin Uysal?

Beyefendinin belirgin, akılda kalan hiçbir özelliğini bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim.

Ama dişlerinin ittifaka masa altından katılan HDP'ye benzediğine eminim.

Şimdilik, seçime kadar sıkılı vaziyette, sonrasında fırsat bulursa ısırmaya hazır.

***

NATO MERMER NATO MUHALEFET



İsveç sokaklarında PKK'lılar NATO Zirvesi'nden çıkan mutabakatı prostesto ediyor...

Erdoğan'ın Madrid'deki sergilediği performansı örnek gösteren Yunanistan'daki muhalefet, Miçotakis yönetimini erken seçime zorluyor...







Kapaklarında Erdoğan'ın zaferini ilan eden The Economist bile "Adam kazandı" demek zorunda kalıyor.

Bizim muhalefet ve yandaşı basınsa hâlâ NATO Zirvesi'nin Türkiye için "fiyasko" olduğunu iddia ediyor.

Bu yalnızca siyaseti husumetle açıklanmayacak bir durum.

Net bir biçimde kimin safında durduklarının, kiminle kazanıp kiminle kaybettiklerinin kanıtı.

***

MİDE BULANDIRIYORSUNUZ



Sosyal medyayı ne zaman önüme düşen videolardan açsam midem bulanıyor.

Bonfileleri tokatlayanlar, yiyecekleri sağa sola fırlatanlar, lahmancuna mayonez sıkanlar, antep baklavasının içine nutella koyanlar, pilavı mıncıklayanlar, hayvanlar gibi yemek yiyenler...







Lüks villalarını, otomobillerini vs. sergileyen sonradan görmeler...

Yatak odalarından, banyolarından yayın, mahremleri ulu orta yaşayan teşhirciler...

Ve son günlerde mafya babalarının peşine takılıp kadınların dedikodusunu yapan kart herifler, sorsan solcu, demokrat gazeteciler, "kadının beyanı esastır" diyecek kadar radikal feminist takılıp hemcinslerini etini dişleyen dişiler.

Bir bitmediniz!