Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve Birleşik Krallık temaslarının ardından şimdi de Almanya'ya gidiyor.

Yaptığı açıklamalara bakılırsa bu ziyaretinde de amacı, Batı'nın ilmi ve teknolojisiyle tanışıp memlekete getirmek.

Bence temaslar işe yaramış. Kemal Bey'in üniversite laboratuvarlarında ecnebi bilim adamlarıyla ayaküstü yaptığı sohbetler ufkunu epeyce açmış.

Baksanıza, Jeremy Rifkin ve diğer yeni okyanus ötesi başdanışmanlarının CHP'nin vizyon toplantısına telekonferansla bağlanmaları mesela...

Kimileri, "Konuklar tenezzül bile etmediler" diyor... Rifkin'in, çeviri kulaklığı dağıtılmayan bir topluluğa Endüstri 4.0 gibi iddialı mevzuları İngilizce olarak anlatmasını "Kim anladı? Böyle acemilik olur mu?" diye eleştiriyor... Ne var ki Kemal Bey bu yöntemi halkımız teknoloji görsün diye bilinçli olarak tercih etmiş.







Evet... Bir Youtube röportajında meseleye dair soru üzerine, memleket siyasetine getirdiği teknolojik soluğu, bir nevi devrimi heyecanla anlatıyordu:

"Bilinçli bir tercihti tabii... Yav bizim milletimiz teknoloji de görsün. Allah aşkına teknolojiyi bir görsün millet! Benim oturduğum yere Amerika'dan konuşuyor bu insanlar. Ben Daron Acemoğlu'nu Amerika'dan izliyorum. Öbür hocayı izliyorum..."

Vay be, Kemal Bey'in heyecanına ortak olmamak mümkün mü?

Düşünsenize, adamlar görüntülü telefon yapmış yahu!

Bence "Demokrat dedemizin" bizlere armağan ettiği bu teknolojik devrimi tanımlamaya değil Endüstri 4.0, 5.0 desek az gelir.

Gelin 6.0 yapalım şunu.

6 ok falan derken de hem şık durur hem de ileride kullanırsınız ekonomik olur.

Nasıl olsa "Siz ne anlatıyorsunuz kuzum?" diye soran da yok.